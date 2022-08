Äkta Saab 95 V4 polisbil säljs på Blocket

En komplett utrustad polis-Saab 95 i toppskick säljs nu på Blocket.

Polis-Saaben är nästan helt komplett utrustad för polistjänst på 1970-talet.

Saaben tjänstgjorde från 1976 och in på 1980-talet hos polisen i lappländska Storuman. Att bilen bara rullat på vägar i Norrlands inland bidrar säkert till att bilen är nästintill rostfri.

Efter sina år i polistjänst hamnade bilen hos en familj i Storuman.

– Då den togs ur tjänst lackerades den blå och avrustades. Siren, blåljus och taksökare togs bort. Men det fanns många andra polistypiska detaljer kvar som polisreläer och batongfästen, berättar den nuvarande ägaren Niclas Gruffman för Carup.

När Saaben tjänat klart som familjebil hamnade den i ett skjul på orten.

– Den hade stått väldigt länge när jag hittade Saaben, säkert 10–15 år. Men jag har aldrig sett en så rostfri Saab V4, den har gått saltfritt i alla år, säger den nuvarande ägaren Niclas Gruffman till Carup.

Under åren sedan han köpte bilen har Niclas Gruffman sett till att återställa bilen till komplett utrustad polisbil. Det var särskilt svårt att få tag på kommunikationsradion. Blåljus och siren fungerar naturligtvis. Med bilen följer även en tidstypisk polisuniform.

Baktill finns plats för shäferhund.

I bilen finns nästan all utrustning som den hade under sina år som polisbil i Storuman, bland annat Polis-spade för att stoppa bilar, Fujica-kamera monterad under backspegeln och galler för polishund med mera. En intressant detalj är att polis-Saabarna hade backspeglar från Volvo på sidorna.

Efter att ha återställt bilen till original polisskick har Niclas Gruffman använt bilen på lokala bilträffar.

Riktiga poliser brukar vinka och göra tummen upp. Och trots att bilen är drygt 45 år gammal och har en daterad polisdekor hajar bilister till.

Nu överväger Niclas Gruffman att sälja polis-Saaben och har lagt ut den på Blocket för att få kontakt med seriösa intressenter.

Polisradion var svår att få tag på.

På insidan av dörren finns en polis-spade för att stoppa bilar med. Kuriosa: De här spadarna används i dag av Säkerhetspolisens livvakter vid påarkering för att visa att deras bilar är polisbilar.