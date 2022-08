Helt avsnitt av The Grand Tour inspelat i Norden

Trion Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May ger sig ut på snö och is i Norge, Sverige och Finland i ett specialavsnitt av The Grand Tour som kallas "The Scandi Flick". Här kan du se trailern.

Namnet "The Scandi Flick" syftar på rallysvängen Scandinavian Flick där man gör en sladd i ingången till en sväng för att lättare och snabbare få runt bilen.

Att Finland inte tillhör Skandinavien ignorerar dock producenterna av programmet. Norden är ett relativt okänt begrepp utanför de nordiska länderna. Skandinavien är däremot välkänt.

Jeremy Clarkson har en drastisk metod för att få bort isen på bilen.

Ett övergripande tema för avsnittet är att de här tre nordiska länderna har Europas sista vildmark. Rally är också genomgående – inte konstigt eftersom kopplingen till rally är stark i de tre länderna.

I avsnittet kör James May en Mitsubishi Lancer Evo VIII, Richard Hammond en Subaru Impreza WRX STI, och Jeremy Clarkson en V8-försedd Audi RS4.

Hela avsnittet kommer att bli tillgängligt på Amazons streamingtjänst Prime Video den 16:e september.

