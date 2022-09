Opel Astra GSe: snål laddhybridkombi med klös

Opel har visat första bilderna på Astra och Astra Sport Tourer GSe som båda två ett av de tidigare stegen till en elektrifierad och sportig framtid för märket.

Opel Astra blir först med "nya" GSe-beteckningen.

Opel ska bli mer elektriferat och sportigare. 2028 ska alla modellerna drivas av minst en elmotor. Idag har man ökat på utbudet med en till laddbar bil. Astra och Astra Sports Tourer presenteras som första modell med den "nya" GSe-beteckningen.

GSe är, som du kanske vet, inte speciellt nytt utan har använts av Opel tidigare men nu står det för "Grand Sport electric" istället för "Grand Sport Einspritzung".

Drivlinan känner vi igen från Peugeot 308 Plug-in Hybrid 225. Siffran i slutet står för antalet hästkrafter, 225 stycken, och systemvridmomentet ligger på 360 newtonmeter.

I denna GSe finner du ingen växelspak.

En sportigare kalibrering av styrningen, unika fjädrar och specialanpassade dämpare ska höja körupplevelsen. ESP-systemet blir också mer lössläppt.

Designmässigt är det små förändringar som gäller. Bland dessa finner man en lätt uppdaterad nos, de nya 18-tumsfälgar och ett gäng GSe-emblem strösslade över bilen. Dessutom är stolarna exklusiva för de sportiga Astra-bilarna.

Nere vid stötfångaren syns den tydligaste skillnaden jämfört med en vanlig Astra.

Bonus även efter 2022. Nästa år är det tänkt att gränsen för bonusen för laddhybrider sänks till 30 gram per kilometer och den maximala utbetalningen landar på 10 000 kronor. Astran släpper ut mellan 25 och 26 gram per kilometer enligt WLTP-körcykeln. Förbrukningen ligger mellan 1,1 och 1,2 liter per 100 km.

Priset är än så länge inte officiellt men vi kan göra en kvalificerad gissning utifrån prisbilden på kusinen, Peugeot 308. Med samma drivlina börjar det ordinarie grundpriset på 524 900 kronor och kombin på 544 900 kronor. Astra GSe och Astra GSe Sport Tourer kan vi utgå ifrån inte läger sig alltför långt ifrån det.

Bagageutrymmet för halvkombin är 352 VDA-liter, eller 1 268 med bakstolarna fällda. Kombin landar på 548–1 574 liter.

