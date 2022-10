Långfilm om Lamborghini – kolla in trailern!

Den spännande historien om Lamborghini har blivit långfilm.

Historien om Ferruccio Lamborghini och hur han började tillverka sportbilar har bilvit film.

Allt började med ett bråk mellan traktortillverkaren Ferruccio Lamborghini och sportbilsfabrikören Enzo Ferrari. När herr Lamborghini sökte upp herr Ferrari efter att kopplingen gått sönder på två Ferrari-bilar blev svaret:

– Du kan inte köra mina bilar, gå tillbaka till dina traktorer bonde!, sa Ferrari.

Som en hämnd började Ferruccio Lamborghini utveckla en sportbil som kom att bli en tuff konkurrent.

Historien om Ferruccio Lamborghini och hans bilmärke är så intressant att den blivit film. Titeln är "Lamborghini – The Man Behind the Legend" och filmen har redan visats på filmfestivalen i Rom.

Det är officiell premiär den 18 november, men tycks inte visas i Sverige. Filmen kommer att finnas på Amazon Prime med start i januari.

