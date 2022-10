Klart: Sauber blir Audis F1-team

Ryktena stämde: Schweiziska Sauber Motorsports blir Audis partner för F1-satsningen.

Audi-chefen Markus Duesmann (t h) har varit involverad med både F1 och Sauber tidigare – som drivlinechef för BMW:s F1-satsning med Sauber 2007–09.

Locket har legat på om vilket team som Audi tänkt samarbeta med för sin F1-satsning ända sedan den blev officiell i augusti. Ihärdiga rykten har dock gjort gällande att det blir Sauber-teamet. Nu står det klart att det stämde.

– Detta partnerskap kommer att ta teamet till nya höjder och samtidigt garantera företagets långsiktiga framtid – ett företag som ståtar med en engagerad arbetskraft, en av Europas ledande vindtunnlar och tillverkningsanläggningar för motorsport i världsklass, skriver Sauber i ett pressmeddelande.

Audi kommer att köpa en okänd ägarandel i F1-teamet, som kommer att fortsätta att tävla under Alfa Romeos flagg med motorer från Ferrari även under 2023. Sponsorskapet löper nämligen fram till året därpå och Sauber väntas nu går över till Audi-flagg under 2024 och 2025 men samtidigt behålla Ferrari som motorleverantör.

2026 ska sedan Audi gå in både som motor- och chassileverantör. Utvecklingsarbetet ska redan vara i full gång på Audi Sports högkvarter i Neuberg, Bayern.

– Vi känner sedan tidigare till Sauber Group med dess toppmoderna anläggning och erfarna team från tidigare samarbeten, och är övertygade om att vi tillsammans kommer att bilda ett starkt team, säger Audi-chefen Oliver Deusmann i ett uttalande.

FIA: Porsche har inte gett upp

Samtidigt kom det i förra veckan uppgifter om att Audis koncernkamrater Porsche fortfarande vill ge sig in i F1 soom motorleverantör, trots det avbrutna samarbetet med Red Bull.

"Porsche för fortfarande diskussioner med Formel 1-team", ska det internationella bilsportförbundet FIA ha meddelat enligt Motorsport.com, som erfar att det kan röra sig om antingen Williams-teamet eller nykomlingarna Andretti.

