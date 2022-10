Begagnade bilar allt dyrare – dessa har stigit mest i värde

Begagnatpriserna har stigit med 14 procent på ett år, och vissa modeller upp emot 30 procent. Här är topplistan.

Äger en fyra år gammal Volkswagen Passat GTE? Då kan det vara läge att sälja den.

I en tid då bilfabrikanterna har svårt att leverera, det har blivit mindre förmånligt att ha tjänstebil är och rekordmånga begagnade bilar exporteras drivs begagnatpriserna upp.

Enligt bilhandelsplatsen Wayke har annonspriserna ökat med två procent under den senaste månaden, och med fem procent under tre månader. Sett över ett helt år är snittet 14 procent. Detta trots att bilarna blivit äldre och rullat längs vägarna under tiden.

– Det börjar likna uppochnedvända världen. Att bilköpet är en förlustaffär har varit en allmän sanning men det stämmer inte längre, vissa modeller har varit riktiga vinstlotter som gett betydligt bättre avkastning än de flesta investeringar, säger Martin Fransson, vd på Wayke, till Dagens industri.

Många letar efter bränslesnåla bilar och därför är fyra av de fem som ökat mest i värde laddhybrider. I toppen finner vi Volkswagen Passat – en testvinnare som både går bekvämt och snålt.

Två elbilar finns med på 10-i-topp-listan, men inte en enda dieselbil.

Även lite äldre bilar kan vara populära. En åtta år gammal Volkswagen Polo har ökat med 19 procent i pris.

Plats Bilmodell Typ Årsmodell Annonspris Ökning 1 Volkswagen Passat Sportscombi GTE Laddhybrid 2018 311 000 kr 30 % 2 Toyta Aygo Bensin 2019 116 000 kr 29 % 3 Mitsubishi Outlander Laddhybrid 2014 185 000 kr 24 % 4 Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid Laddhybrid 2018 282 000 kr 23 % 5 Kia Niro Plug-In Hybrid Laddhybrid 2018 260 000 kr 23 % 6 Kia e-Niro 64 kWh Elbil 2019 411 000 kr 22 % 7 Toyota Yaris Elhybrid 2018 168 000 kr 22 % 8 Hyundai Kona Electric Elbil 2020 420 000 kr 21 % 9 Volkswagen Polo Bensin 2014 83 000 kr 19 % 10 Toyota Auris Corolla Touring Sports Elhybrid 2018 189 000 kr 17 %

