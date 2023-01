Missljudet från bilen låter som en elefant

Gott nytt år! Vad låter bättre än att starta det nya året med ett gott skratt? Ta en titt på videon för att höra hur en trasig växellåda kan få en bil att låta som en elefant.

Alla bilar ger ifrån sig ljud, vare sig det är mullret från en V8 eller det akustiska fordonsvarningssystemet (AVAS) som alla nya elbilar måste vara försedda med.

Men vissa ljud är mindre önskvärda. Till exempel ljudet som uppstår när någon skrapar i den där betongpelaren i parkeringsgaraget eller det knackande ljudet av en glapp spindelled. Ibland kan dessa ljud till och med låta som något helt annat.

Det är precis vad Youtubekanalen Just Rolled In bevittnat efter att ha bett sina följare skicka in videor på märkliga missljud.

Kolla in videon nedan för att höra hur en Ford Mustang kan låta som en ledsen späckhuggare.

Hoppas 2023 enbart bjuder på himmelska ljud!