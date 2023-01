Så ska Volvo tjäna pengar på prenumerationer

Nya bilar ska både hålla och fortsätta att generera intäkter för tillverkarna längre än tidigare. Avancerad teknik från chiptillverkaren Qualcomm ska låta Volvo Cars erbjuda prenumerationer på fler digitala funktioner och tjänster.

– Vi kommer att se bilar som behöver hålla längre och vars värde drivs mer av mjukvara, så vi kommer att behöva hitta nya affärer, sa Martin Kristensson, chef för produktdefinition och partnerhantering på Volvo Cars, under en pressträff på teknikmässan CES i Las Vegas enligt Automotive News Europe.

Under skalet på nya Volvo EX90 har tillverkaren satsat hårt på att öka processorkraften med teknik från Qualcomm. Bilen använder chiptillverkarnens nya Digital Cockpit, som drivs med det kraftfulla datorchipet Snapdragon SA8155. Denna ska låta Volvo erbjuda prenumerationer på olika funktioner i bilen, enligt Martin Kristensson.

– Visst finns det möjlighet för abonnemang på vissa funktioner i fordonet, ska han ha fortsatt och tillagt att dessa kan komma att inkludera ljud- och navigationsinnehåll samt digitala tjänster. Mark Granger, chef för bildprodukter på Qualcomm, ska själv ha framhållit möjligheterna med den egna tekniken på mässan.

– Vi kan göra mycket mer i cockpiten. Vi kan innovera och lägga till nya funktioner under fordonets livstid, sa Mark Granger under pressträffen enligt ANE.

Uppdateringar för säkerhetsfunktioner ska däremot förbli gratis under bilens livstid, enligt Kristensson. Vad det låter faller dock inte autonomiska körsystem in under det begreppet.

– Autonomi är tidsbesparande, och tid är den med värdefulla resursen. Om jag kan spara en halv dag eller mer så är det nog väldigt värdefullt för dig, sa Martin Kristensson.

