Ooops! Jeremy Clarkson får sparken igen

Amazon Prime ger Jeremy Clarkson kicken efter att han trampat rejält i klaveret igen.

Den välkände 62-årige brittiske motorjournalisten Jeremy Clarkson befinner sig återigen i blåsväder.

2015 fick Jeremy Clarkson sparken från BBC-programmet Top Gear efter ett fysiskt bråk med en producent. Det blev dock ett kostsamt beslut för företaget, enligt en BBC-chef.

Nu uppger amerikanska Variety att Clarkson sparkats från programmen "Clarkson's Farm" och "The Grand Tour" efter att ha skrivit en omtalad krönika i kvällstidningen The Sun om hertiginnan av Sussex, Meghan Markle.

"I hate [Meghan Markle]...I hate her on a cellular level...At night, I'm unable to sleep as I lie there, grinding my teeth and dreaming of the day when she is made to parade naked through the streets of every town in Britain while the crowds chant, 'Shame!' and throw lumps of excrement at her.", skrev Clarkson i krönikan.

Clarkson har bett om ursäkt till hertiginnan, både publikt och genom ett brev till hennes make prins Harry. Men det hjälpte inte. Streamingtjänsten Amazon Prime har hastigt ställt in en presskonferens om kommande avsnitt av "Clarkson's Farm" och bekräftar att Clarkson skiljts från sina uppdrag.

