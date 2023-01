Trots ökade bränslepriser kör vi som vanligt

Höga bränsle- och elpriser satte inte stopp för körandet 2022.

Bilden är en genrebild och har inget med texten att göra

Det finns inte en större skillnad i hur mycket vi kört under 2022 trots att el och bränslepriser varit dyrare. Det har företaget Easypark kommit fram till genom att undersöka hur mycket folk parkerat under 2022 jämfört med 2021.

Vi körde i snitt ungefär lika mycket under 2022 som 2021 baserat på antalet genomförda parkeringar per användare. Samtidigt har antalet parkeringar faktiskt ökat med 24 procent. Samma gäller vår användning av elbilar som ökat kraftigt under året.

