Förbränningsmotorer snart förbjudna i EU, men Koenigsegg kan gasa vidare

2035 ska den sista nya bilen med förbränningsmotor säljas – det har nu EU-parlamentet klubbat igenom. Men det finns undantag. Och redan om två år kommer ett förslag som kan sätta väldigt hård press på tillverkarna. Kanske kommer det att slå extra hårt mot de kinesiska batteritillverkarna?

Efter många turer genom EU:s olika instanser har nu det omtvistade nyförsäljningsförbudet mot bilar med förbränningsmotorer röstats igenom av EU-parlamentet.

Beslutet att det ska vara slutsålt av nya bilar som släpper ut koldioxid togs redan i höstas, men nu har det slutgiltigt klubbats igenom av Europaparlamentet. I omröstningen blev det 340 röster för och 279 mot med 21 frånvarande ledamöter.

Det betyder att det bara är 12 år kvar för de stora tillverkarna att sälja bensin- och dieselbilar i Europa.

Mindre tillverkare som säljer under 1 000 bilar per år kommer dock slippa undan, vilket betyder att exempelvis Koenigsegg kan fortsätta att sälja sina hyperportbilar med V8-motorer om man vill och håller sig under 1 000 bilar per år.

Lågvolymstillverkare som Koenigsegg kommer att undantas från EU-förbudet.

Fram till 2035 kommer dessutom utsläppskraven för bilar att skärpas med 55 procent jämfört med 2021 års nivåer, men är du en tillverkare som säljer mellan 1 000 och 10 000 bilar, eller 1 000 till 22 000 lastbilar slipper du vara med på den åtstramningsresan.

Miljömärkning av bilar på gång

Ännu mer intressant är kanske att EU redan om två år lär lägga fram ett förslag om att tillverkarna måste börja redovisa livscykelanalyser (LCA) för koldioxidutsläpp för alla bilmodeller – en sorts miljömärkning som exempelvis Polestar argumenterat för. På så vis ska bilköparen kunna se vilka tillverkare som producerar klimatsmartast, och elbilar med mindre batteripaket kommer sannolikt vara en fördel.

För lågprismärken som inte har ställt om sin produktion till förnyelsebar energi och inte har råd att exempelvis köpa stål som producerats med mindre klimatpåverkan kommer siffrorna förmodligen inte se så bra ut.

För de kinesiska batteritillverkarna som nyttjar mycket kolkraft kommer det här också vara mindre bra.

Tillverkare som köper batterier av svenska Northvolt lär däremot "tjäna" på det här eftersom elektriciteten i Sverige till största del kommer från förnyelsebara energikällor och det här lär komma att påverka i vilka länder som nya batterifabriker byggs. Premium bland biltillverkarna lär alltså betyda lägre livscykelutsläppen – se där ett argument för dyrare bilar.

2026 ska därtill EU ta fram en ny mätmetod för att beräkna bilarnas utsläpp vid verklig körning, och det är denna metod som ska ligga till grund för tillverkarnas genomsnittliga utsläpp. Räkna med att den blir tuffare än dagens metod.

