Lada Niva mot Hummer: "Kalla kriget är över – och vi vet alla vem som vann"

Normalt sett brukar det inte vara några problem att hitta likvärdiga kombattanter till ett duelltest. Men i vissa fall kan det bli knivigt. Som till exempel i fallet Hummer.

Hummer är en ruggig skapelse. Sprungen ur den militära "Humvee" (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). En biltyp som utvecklades på uppdrag av den amerikanska krigsmakten under 70-talet och började tillverkas 1983. Målet var att med ett fordon ersätta fyra andra. Ett krav var att den nya skapelsen skulle klara 12 års kontinuerlig drift i soldathänder innan den säckade ihop.

Resultatet blev en bil som bland annat kan köras under vatten, fungera som missilramp och klara beskjutning samtidigt som den är så lättkörd att den kan manövreras av din gamla mormor.

Sedan 1992 tillverkas den civila versionen med namnet Hummer på samma lina som den militära. Och nu finns den i Sverige. Hur matchar man ett sånt monster... Mercedes Unimog, Steyr-Puch Pinzgauer och Volvo C303 är inte att tänka på – för veka.

Vi kom fram till att en lagom inkörd Leopard-stridvagn kunde passa, men Försvarsmakten hade ingen testvagn inne (Den lär Christer Glenning ha på långtest).

Därför beslutade vi oss för att ta det näst hårigaste marknaden hade att erbjuda – Lada Niva. Ett ryskt gjutjärn som i mer än 20 års tid stått pall för oräkneliga totalsågningar från en enad motorpress och som dessutom inte släppt en enda ingenjör eller designer över bron sedan den började tillverkas.

Niva visade sig redan från start vara en värdig motståndare till Hummer – den skrämde effektivt bort alla på redaktionen.

Förutom undertecknad var det ingen utom vår militanta AD som vågade sig i närheten ens av nycklarna till Nivan. Den tappre Major Mac Österling tog sig an vagnen under en lunch och återkom efter åkturen blek och märkbart skakad.

Har man sett döden i vitögat så har man. Stärkt i anden gav jag mig så av till fiendelandet hos Hummers generalagent Rindab i Orminge utanför Stockholm.

Halvt lomhörd och med armarna fulla av mjölksyra kravlade jag mig ur den ryska servobefriade attackvagnen och blickade ut över slagfältet. Här fanns inte mindre än fem olika varianter av Hummer att slåss med.

Förutom Aje Philipssons specialbyggda jaktvagn med canvastak, helt målad i militärgrönt, fanns de fyra grundkarosserna på plats. Pickup med två säten, pickup med fyra säten och plåttak eller suflett samt en kombikaross med fyra säten.

Humvee är världens bästa bil i terrängen. "To get stuck is no option"