Prov: Nya Volvo S60 är snyggingen i klassen – och skippar dieselmotorer

Premium Tredje generationen S60 skapar historia: det blir första modellen sedan 1980-talet som inte erbjuds med dieselmotor. Vi provkör den viktiga nykomlingen i USA.

Trafikbilden i Los Angeles har förändras kraftigt de 20 senaste åren. Stora amerikanska sedanmodeller har ersatts av suvar, mängder med asiatiska fordon i alla storlekar – och inhemska elbilar. En och annan Volvo ser jag också, när jag lämnar miljonstaden bakom mig till förmån för kurviga bergsvägar.

Det ska mycket till för att ett fordon ska få medtrafikanternas uppmärksamhet här, och jag får väl erkänna att ingen reagerar på att jag kommer rullande i nya Volvo S60. Det är jag inte ensam om, vi är ett ganska stort antal journalister som är på plats för att provköra Volvos första USA-byggda sedan. Varje gång jag ser en kollegas bil under dagens färd blir känslan densamma – wow, vilken läcker design!

De karaktäristiska baklamporna. Den tydligt accentuerade huven. Fronten med den tydliga Volvogrillen och strålkastarna med Tors hammare tar för sig.

S60 är en tung bil, men det snyggt avstämda chassit maskerar vikten väl. Instyrningen och väggreppet är sportigt.

S60 byggs i Charleston, South Carolina. Eller ska byggas snarare, den helt nya anläggningen är fortfarande under inkörning. När man nått full fart ska 150 000 bilar per år tillverkas. Då är nästa generation XC90 inräknad, som börjar produceras här under 2021.

Åter till S60, provkörningsexemplaret med T6 AWD som drivlina och ett snyggt R-Design-paket på karossen i Fusion Red. Under dagen kör jag även T8 AWD Twin Engine Polestar Engineered.

Här i USA levereras T6 med 316 hästkrafter, i Europa gäller 310 på grund av partikelfilter. Att känna någon skillnad på den lilla effektskillnaden är givetvis omöjligt, intrycken från idag torde bli desamma i Sverige. Och motorn är känd sedan tidigare eftersom den är tillgänglig i andra 60- och 90-modeller.

R-Design, med svarta backspegelhus, kombinerat med Fusion Red, gör sig bra under den kaliforniska solen.

Baklampornas karaktäristiska form gör att S60 sticker ut i trafikbilden, ännu mer så efter mörkrets intrång.

Överladdning sker med både kompressor (först) och turbo (på högre varv) och båda hörs, medvetet mer här än i 90-bilarna eftersom S60 är sportigare. Men Volvo använder sig också av "noise control" för att störa ut icke önskade ljud i både T6 och laddhybridversionerna.

Det ljud som hörs är tunt och hårt. Jag efterlyser mer bas och brum men får inget medhåll av ingenjörerna Per Ola Fuxin och Johan Sjörs (se separat intervju).

S60, och givetvis V60, är de minsta modellerna på SPA-plattformen. Detta är en bottenplatta där giganten XC90 blir en förhållandevis lätt bil i sitt segment. För S60/V60 är det värre, T6 har en tjänstevikt på cirka 1 820 kg. Laddhybriden T8 Twin Engine väger med sitt batteripaket in på runt modiga 2 020 kg! Det här är något Volvo borde ha jobbat hårdare med.

Numera bekant Volvo-utsikt. R-Design-stolarna är härligt skålade, men saknar den lilla Sverige-flaggan. S60/V60 har inte heller Sverige-flaggan i instrumentpanelens aluminiumdekor, som XC60.

Prestanda och köregenskaper är detta till trots pigga. Accelerationen är lagom livlig och nu när jag nått den ikoniska bergsvägen Mulholland Highway kan jag konstatera att S60 svänger in fint och har en neutral balans.

Men bromsar och däck kommer givetvis att belastas extra av den höga vikten och detsamma gäller självklart även förbrukningen. Det känns inte modernt och nyskapande. Ett mer omfattande användande av lättviktsmaterial hade jag förväntat mig i en bil för 2020-talet.

V60 kommer bli den populärare modellen i Sverige, där aptiten på lastvolym och flexibilitet aldrig mättas. För den med ett mer designorienterat bilinnehav är S60 emellertid inte oäven.

Trots mina 191 centimeter får jag plats i baksätet där huvudutrymmet är 22 mm lägre än i V60, måttet taget med taklucka i båda. En liten upphöjning i innertaket, precis ovanför baksätets nackstöd ger ändå tillräckligt med plats. Soffan är visserligen ganska låg och dynan kort, dessutom är fotutrymmet under den maximalt nedsänkta framstolen skralt.

S60 byggs 2 500 miles (drygt 4 000 km) rakt öster om Malibu. Nej, där ligger inte Göteborg, men däremot Charleston i South Carolina.

Bagageutrymmet är snyggt utfört. Gångjärnen inklädda och insidan av bagageluckan även den snyggt tygbeklädd. Premiummässigt. Tills det att man svingar ner luckan för stängning och hör ett ihåligt plåtklonkande. I det här dyra segmentet ska inte bara passagerardörrarna låta bra vid stängning, kan man tycka.

I Sverige såldes totalt 65 416 exemplar av de två första generationerna S60. Globalt 1,1 miljoner, vilket gör detta till Volvos fjärde mest sålda modell.

Tredje generationen kan få det tufft att nå volym i Sverige. För modellår 2019 tar man bara in T5, med framhjulsdrift, automat och R-Design, i fyra exteriörfärger. Bilarna ska heller inte säljas utan erbjuds endast via abonnemangsformen Care by Volvo som visat sig vara ganska kostsam.

Till modellår 2020, som börjar produceras i maj 2019, tillkommer flera modeller:

• Laddhybriden T6 Twin Engine (337 hk, 65 kW + 186 kW).

• Laddhybriden T8 Twin Engine (386 hk, 65 kW + 223 kW).

• Laddhybriden T8 Twin Engine Polestar Engineered (400 hk, 65 kW + 223 kW).

• ...samt fler modeller som meddelas senare.

Fler utrustningsversioner och samma lacker som för V60 är också aktuellt.

Med den rådande osäkerheten i valuta och tull gällande USA är dock inget skrivet i sten. Det är högst osäkert om vi som "sedanvanligt" kan räkna med en prislapp på 10 000 kronor under motsvarande V-modell (med kombitillägget).

Mycket är osäkert även kring Volvos första USA-byggda bil. Det vore glädjande att få se den i svensk trafikmiljö – för när man ser den åka här längs kustvägen i Malibu är den riktigt, riktigt läcker.

När kommer längre räckvidd på laddhybriderna?

Ett samtal med Johan Sjörs, ansvarig för drivlinestrategi

• När kan vi vänta oss en framhjulsdriven laddhybrid på 60-serien?

"Vi tittar på att göra billigare laddhybrider och just detta är något vi utreder. Nu fokuserar vi på de fyrhjulsdrivna versionerna, som ger mer kundvärde. Vi har ju byggblocket att spela med, från CMA-plattformen. Men det skulle givetvis behövas anpassningar för att föra över det till SPA-plattformen."

• Det kan alltså dröja till när SPA 2-plattformen lanseras?

"Vi kommer bekräfta det senare om vi väljer att göra det. Jag kan inte kommentera det just nu."

• När kommer längre räckvidd på laddhybriderna?

"Vi tittar ju självklart på att göra uppdateringar på vårt batteripaket. Men det är inget jag kan bekräfta gällande räckvidd eller tidpunkt för sådan produktion. Det går fort på batterisidan, både gällande kostnader och kemiuppgraderingar."

• Kollar ni på andra samarbetspartners för batteri än LG Chem?

"Vi tittar brett på alla områden för att hitta den bästa lösningen, så just leverantörer kan jag inte kommentera. Men batterierna på Kinabilarna har en annan leverantör. Det är Forever Energy, ett Geely-ägt bolag som gör batteri till våra Kinabyggda bilar."

• När kan vi förvänta oss 48-voltssystem?

"Det kommer redan nästa år. Alla nya bilmodeller från 2019 kommer ha det och det utgör basnivån i vår elektrifieringsstrategi. Från och med nästa år har vi alltså mildhybrider, laddhybrider och senare även rena elbilar."

• Så 40-serien blir först som elbil och mildhybrid?

"Vi har inte bekräftat vilka nya bilar vi lanserar så det kan vi inte kommentera. Men mildhybridtekniken kan och ska implementeras på alla plattformar och modellserier."

• Har ni tittat på teknik för induktionsladdning?

"Det är också en sak vi undersöker noggrant och det är en spännande teknik som vi vill ha. Men vi kan inte bekräfta något eller kommentera det närmare."

• Men ni tror på det?

"I den nivån att vi undersöker det noggrant i detalj, ja. Men vi har ju inte släppt vår första elbil ännu så vi får vänta med att kommunicera mer när lanseringen närmar sig."

• Mercedes presenterade nya dieselladdhybrider förra veckan, något ni var tidigt ute med men har övergett. Kan ni ångra er?

"Nej, vi fokuserar på bensinladdhybrider. Det är en global produkt som vi kan sälja i både USA, Kina och Europa. Kombinationen diesel och laddhybrid är bara intressant för Europa.

S60 Polestar Engineered – högst i hierarkin

Högst upp i S60-hierarkin hittar vi laddhybriden S60 T8 Polestar Engineered. Elmotorn på bakaxeln har samma effekt som i T8 Twin Engine AWD men effekten i förbränningsmotorn har ökats från 303 till 318 hästkrafter.

Polestar har inte bara masserat förbränningsmotorn, det mest intressanta är att man gett bilen stötdämpare och fjädrar från Öhlins samt bromsar från Brembo. Dämparna är inte justerbara i de olika körprogrammen, den som vill ändra på dessa inställningar får (för framvagnen) öppna motorhuven och börja skruva. Här finns viss risk att tappa bort sig i justerandet om man inte är vaksam. Detta känns inte helt kundorienterat.

I kupén märks inte mycket Polestar, det finns inga emblem eller liknande, bara gula säkerhetsbälten skvallrar om att detta är prestandaversionen.

På de svarta avgasutblåsen (eller snarare utsmyckningen runt dessa) står det Polestar Engineered, men sportigt blir aldrig ljudet. Detta trots att ett par klaffar i avgassystemet öppnas i Power-läget. Från förarplats hörs mest från överladdningarna, kompressor och turbo, samt ett visst vinande från elmotorn. Mustigare avgasljud står på önskelistan.

Bilen väger in på modiga 2 020 kg, vilket inte märks på körbarheten. Bilen blir sällan understyrd och klumpig, men den känns inte fullt så kvick som siffrorna visar.

Det största kördynamiska problemet är bromsarna, som bygger på "brake by wire-teknik". Vid den första kontakten med bromspedalen ska bara bromskraftsregenerering skapas. När sedan de fysiska bromsarna också börjar jobba blir övergången osnygg. Speciellt i lägre fart är det nära omöjligt att få en lugn och jämn inbromsning.

Per Ola Fuxin, ansvarig för kördynamik: "Vi jobbar på att hitta en bra lösning till det och förbättra jämfört med det du kört idag. Så jag tror att nästa gång du kör bilen kommer du att vara nöjd."