Prov: Nya Kia Ceed Sportswagon lastar mer än Volvo V90 – på papperet

Nya kombiversionen av Kia Ceed är större än någonsin och Kia har lagt extra mycket krut på just bagageutrymmet. Kan den rent av konkurrera med större vagnar?

Vad är nytt?

Tredje generationen Ceed lanserades tidigare i år och nu kommer även kombiversionen, eller Sportswagon som den kallas på Kiaspråk. Jämfört med föregångaren har det hänt en hel del. Formgivningen är ny med rakare linjer, både på längden och på tvären. Det gör att Ceed nu ser längre och bredare ut.

Men modellen inte bara ser större ut, den har faktiskt växt. Totalt har karossen blivit 95 millimeter längre samtidigt som axelavståndet fortfarande är detsamma som tidigare. Fronten är nu 20 millimeter kortare medan bakdelen blivit hela 115 längre, vilket resulterar i ett större bagageutrymme, 97 fler liter jämfört med gamla modellen.

Vid introduktionen finns två (120/140 hk) bensin- och en (136 hk) dieselmotor att välja mellan. Dieseln är ny, liksom den stora bensinaren, som vi har provat och som Kia tror blir volymversionen här i Sverige.

Hur är den att köra?

Trevlig och alldeles lagom. Motorn jobbar fint och har en jämn kraftleverans. Dubbelkopplingslådan växlar för det mesta mjukt och smidigt. Det som kan uppfattas negativt är dock att chassit har en ganska fast fjädringskalibrering, vilket i och för sig ger ärtiga och pigga köregenskaper. Dessutom lider Ceed av en hel del mörkt vägbuller på vår svenska, grova asfalt.

40/20/40-fällning av baksätet är inte standard, men ingår i Pluspaketet för 9 900 kronor.

Hur stort och bra är egentligen bagageutrymmet?

Kia skryter med att man erbjuder störst lastvolym i klassen och att man även slår större bilar på fingrarna vad gäller antal liter som ryms i bagaget. På pappret stämmer det. Ceed Sportswagon lastar nämligen hela 65 liter mer än stora Volvo V90.

Förklaringen är att Ceed har väldigt mycket utrymme – förvaringsfack och baljor – under golvet. Visserligen praktiskt, men inget som spelar någon roll när man ska stuva flyttlådor eller stora resväskor.

När det gäller golvyta som faktiskt går att använda är V90 fortfarande större på längden såväl som på bredden (1,12 kvadratmeter mot 1,21). Ceed bräcker dock V60, A4 Avant och VW Golf kombi.

Just golvet är finurligt utformat. Två små fack finns undertill på sidorna. I mitten under luckan längst bak finns plats för insynsskyddet och längst fram finns utrymme för lastnätet. Riktigt smidigt. Ett frågetecken uppstår emellertid när vi hittar två lastöglor i roten på D-stolparna innanför kombiluckan, men inga längre in i bagageutrymmet.

Borde jag köpa en?

Om du söker en flexibel laståsna i Golfklassen borde Ceed absolut finnas med som ett alternativ. Riktigt intressant blir den dessutom om drygt ett år när den även kommer som laddhybrid.