Prov: Audi A4 45 TFSI MHEV – storsäljaren nu som mildhybrid

Premium Audi A4 imponerade på testlaget när den kom, men försäljningsmässigt har den inte rått på BMW 3-serie och Mercedes C-klass. Är den för sval? Vi har kört en rejält uppdaterad A4 med mildhybridteknik.

Audi har vässat A4:ans former med ny front, nya strålkastare och mer markerade sidolinjer. Det kan vi konstatera före avfärd. Ovädersmolnen tornar upp sig när vi äntrar testbilarna och snart trummar regn och hagel över Sydtyrolen. Det går sakta framåt.

Men det gör inget. Vi får mer tid att bekanta oss med den nya utformningen av interiören. Här har man byggt om en hel del som vred och knappar. Det ser uppstädat ut. MMI-tryckvredet är exempelvis borta. En tiotums pekskärm utgör gränssnittet mellan förare och bil. Klimatanläggning, Drive Select och Park Assistent har däremot fått behålla sina tryckknappar – tack för det.

Övrigt nytt är: 12-volts mildhybridteknik, en ny generation av infotainmentstsystemet, nya assistanssystem, en ny app och navigation. Man kan dessutom köpa till två varianter av adaptiva dämpare, komfort eller sport.

Dynamikstyrningen förmedlar mer feedback än innan, är smidigare och mer lättgående.

Hur är den att köra?



Under tiden har trafiken lättat något, vägarna vindlar sig regnvåta uppför berget. Då gläder jag mig åt att jag snott åt mig en A4 med Quattro för första körpasset.

Den nya Audinomenklaturen gäller även för A4. I detta fall står siffrorna 45 för den 245 hk och 370 Nm starka versionen av den två liter stora TFSI-bensinmotorn.

Den mildhybridiserade drivlinan med sin remstartgenerator har inga problem att skjuta iväg den 1 615 kg tunga sedanen upp i riktning mot bergspasset. Med körlägesväljaren i Dynamic och S-troniclådan styrd av växelpaddlarna går det riktigt bra längs de tvära kurvorna. Stötdämparna är något stramare och styrningens inställning något ändrad men ändå är Audin fortfarande komfortabel och orubblig.

Lite senare kan man konstatera att den är ännu mer avspänd i Normalläget och ändå inte långsammare. Dubbelkopplingslådan växlar och styr på eget vis och finner för det mesta rätt växel innan föraren får för sig att börja fnatta med paddlarna på ratten.

A4 har tydligen behållit en egenart och det är den lätta tvekan som kan märkas vid lastväxling. Med den manuella växellådan märks det knappt.

A4:ans nya MMI har tiotums pekskärm. Okej förarmiljö men den ser lite hopplockad ut.

Apropå växellåda – en manuell sådan är bara tillgänglig i basversionen av bensinalternativet 35 TFSI 150 hk (kommer ej till Sverige). Alla andra får standardmässigt antingen konventionell automatlåda eller dubbelkopplingslåda.

Tillvalet Dynamikstyrning känns absolut förnyad. Den förmedlar mer feedback än i föregångaren. Dessutom känns den smidigare och mer lättgående.

När det gäller assistanssystemen har A4 nått överklassnivå. I de tre paketen "City", "Tour" och "Parkering" ingår alla tänkbara elektroniska förarstödsprogram. Från adaptiv farthållare och aktiv filhållare till effektivitetsassistans som bromsar bilen i god tid genom att analysera andra bilars information (Car-to-X), navigationsdata och trafikskyltar.

Ett lyft för hela familjen Förutom sedanmodellen har man ansiktslyft även Avant, S4 och Allroad. S4 har nu en treliters TDI-motor på 347 hk och 48-volts elsystem. Det behövs för att driva den elektriska kompressorn. Vi har inget svenskt pris på S4 men den populära Allroadversionen med TFSI MHEV på 245 hk kostar från 434 300 kronor. A4 Avant finns så långt med tre olika motorer för den svenska marknaden.

Nördfakta?



Nya Audi A4 är laddad med utrustning. Som standard ingår en 10,1-tums pekskärm med akustisk återkoppling (alltså att föraren får en liten bekräftelse när en pekskärmsknapp tryckts in), MMI Navigation Plus med uppdateringar via nätet och Audi Connect med integrerat SIM-kort.

Bilen är alltså uppkopplad och har dessutom något som kallas "Function on demand", som gör det möjligt att uppgradera vissa funktioner trådlöst. LED-strålkastare är standard med aktiva kurvljus med så kallad Matrixteknik som tillval – det innebär att strålkastarna kan anpassa ljuskäglan efter mötande bilar och vägen framför bilen.

Borde jag köpa en?



Nya A4 är en mycket kompetent bil på alla plan. Den är välbyggd, komfortabel, välutrustad och har fullt tillräckliga fartresurser.

Jämfört med Mercedes C-klass känns den inte lika skön och lyxig och ställd mot nya BMW 3-serien kan den inte konkurrera när det gäller sportighet. Det här är en högteknologisk och riktigt fin bil. Kanske smartast i klassen?

Svensk säljstart skedde i juli och inledningsvis är fyra motoralternativ tillgängliga:

• Audi A4 40 TFSI MHEV med 190 hk

• Audi 45 TFSI MHEV med 245 hk

• Audi 40 TDI med 190 hk

• Audi S4 TDI med 347 hk.

Samtliga modeller klarar gränsvärdena för Euro 6d-Temp. Två av alternativen har remstartsgenerator och de är alltså mildhybrider. Audi A4 40 TFSI MHEV börjar på 370 200 kronor som sedan.

Här i Sverige lär Avant-versionen sälja bäst och då får man lägga upp 383 200 kronor. Tjänstebilsversionen A4 40 TDI 190 hk Quattro Edition Business för 348 700 kronor kommer förmodligen bli populär.