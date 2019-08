Prov: BMW 3-serie Touring – så bra är nya kombifavoriten

Premium Kombiversionen av BMW:s storsäljare 3-serien är enormt populär i Sverige och har dykt upp i helt ny upplaga för att locka fler köpare. Nya modellen är rymligare än tidigare, men inte i bagaget. Vi provkör och hittar köregenskaper som till och med är bättre än i sedanversionen.

Senaste generationen 3-serie Touring, med den interna koden G21, har växt med hela 76 millimeter jämfört med föregångaren. Fast den som hoppades på att den nya bilen skulle vara en storlastare kommer ändå bli besviken. Det större formatet har nämligen inte smittat av sig på själva bagageutrymmet.

Det räcker med att titta på den tekniska specifikationen för att upptäcka det. Lastvolymen har bara ökat med ynka fem liter enligt VDA-mätnormen över den utgående generationen. Samtidigt säger BMW att den praktiskt användbara ytan som man kommer åt direkt när man öppnar kombiluckan har växt med 32 liter. Det beror på att golvytan bakom hjulhusen är bredare med djupare vikar in på sidorna.

När vi tar fram måttbandet noterar vi att de mest grundläggande mätsiffrorna, som längd och bredd mellan hjulhus, är identiska med den tidigare bilens. Det som däremot skiljer, vilket BMW-folket naturligtvis påpekar, är att lucköppningen blivit större. Det är lite lättare att lasta den där tvättmaskinen, även om utrymmet inne i bagaget fortfarande inte är klassledande.

Förarmiljön är exakt samma som i sedanversionen. Knapparna är mer diskreta i den senaste generationen 3-serie, men de finns fortfarande vilket är positivt för ergonomin.

Mest positivt är att nya 3-serie Touring faktiskt har blivit mer praktisk och kompetent som kombi tack vare ett par nya, smarta finesser.

Ytterst under lastgolvet finns nu ett förvaringsfack som är till för insynsskyddet och lastnätet, precis som på storebror 5-serie. Det är tacksamt.

Som tillval finns också en helt ny funktion med antiglidskenor i golvet som hjälper till att hålla packningen på plats. De är konstruerade så att det sitter breda, mjuka gummilister i mitten av skenorna. När man öppnar bakluckan sjunker gummilisterna ner precis under skenornas kanter, för att man ska kunna skjuta in väskor längst in mot ryggstödet.

När man sedan stänger luckan åker gummilisterna upp ett par milimeter, osynligt för blotta ögat, och gör på så vis att bagaget ligger stilla under normala förhållande. Omtänksamt och bra i vad som ska vara en körglad kombi.

BMW håller fortsatt fast vid flexibel 40/20/40-delning vid fällning av baksätet. Det uppskattar vi och vi ger pluspoäng för det i vårt betygssystem när vi så småningom kommer att testa den nya modellen mot konkurrenterna. Baksätet går att fälla elektriskt från bagageutrymmet, men den finessen tar BMW betalt för som tillval. Elektrisk baklucka är däremot standard.

Nog om det. Nu kanske du undrar var alla de där nya, extra millimeterna har tagit vägen eftersom de uppenbarligen inte har hamnat i bagageutrymmet?

Det är här i baksätet man märker den största skillnaden jämfört med föregående generation. Den nya bilen har blivit rymligare med mer generöst benutrymme.

3-serie Touring har nämligen blivit rymligare, fast bara inne i kupén och närmare bestämt i baksätet. Axelavståndet är 41 millimeter längre och man märker framför allt att benutrymmet är bättre i den nya versionen. Så nog finns det anledning även för utrymmestörstande familjer att överväga 3-serie Touring som ett alternativ.

Mycket av press- och marknadsföringsmaterialet på lanseringseventet handlar annars om bilens sportiga köregenskaper, precis som när sedanversionen introducerades. Visst märker man att 3-serie Touring gillar aktiv körning, det är utan tvekan ett av bilens starkaste kort. Men kombimodellen är faktiskt mer avslappnad och harmonisk än sitt syskon.

Vid introduktionen av sedanen tyckte vi att köregenskaperna var väldigt potenta, samtidigt som fjädringen var lite väl hård för att man skulle kunna anse den som bekväm till vardags. Testlaget har även noterat samma saker när vi har kört fyradörrarsbilen efter det hemma i Sverige.

De svenska provbilarna har alla varit utrustade med 19-tumshjuls och adaptiv fjädring. Till och med i det mjukaste läget har vi då tyckt att fjädringskomforten varit väl stram.

Förvaringsfacket för insynsskyddet är en nyhet.

BMW fortsätter med den separat öppningsbara glasluckan.

Här på introduktionen av herrgårdsvagnen får vi köra bilar som även de är utrustade med adaptiv fjädring. Hjulstorleken är emellertid en tum mindre, alltså 18.

Den tyska asfalten utanför München är visserligen inte lika sprucken och ojämnt grov som hemma i Sverige, men vi tycker ändå att vi upplever en märkbar skillnad hos kombin jämfört med sedanversionen. Touringmodellen går något mjukare, följsammare och har som ett resultat ett mer harmoniskt lugn. Det är nog så här som fyradörrarsbilen borde ha varit från början. Med det sagt har vi dock inte lyckats köra nya 3-serien med standardchassi än.

Robert Rothmiller som är projektledare för området kördynamik bekräftar det vi upplever under provkörningen. Han berättar att man helt medvetet gjort om fjädringskalibreringen på kombiversionen. Det beror dels på att Touringen är en modell som riktar sig mer mot familjer och att kunderna i större utsträckning använder den för att köra längre sträckor. Därför anser man att det är naturligt med en mer avslappnad fjädringskomfort hos herrgårdsvagnen.

Att fälla baksätet från bagaget är tillval.

Han avslöjar också att de samlade omdömena av nya 3-serien varit just att bilen har en lite väl stram fjädring. Av den orsaken valde man att se över chassikalibreringen och förändringarna ska så småningom även komma till sedanen.

De rent konkreta skillnaderna mellan fyra- och femdörrarskarosserna är att kombin har en gnutta mindre dämpningskraft, medan fjäderhårdheten fortfarande är densamma.

I bakvagnen har man monterat styvare triangellänkar för att krafterna ska tas upp av dämparen och på så sätt få en mer exakt dämpning. Det behövs eftersom Touringen bär på drygt 100 kilo mer vikt över bakpartiet.

I framvagnen har man reducerat camber och toe in, vilket utöver fjädringen är en del av förklaringen till att vi upplever den som lugnare i sitt beteenede jämfört med sedanen.

Robert Rothmiller berättar med glimten i ögat att han är irriterad över att de inte lyckats behålla en perfekt 50/50-viktfördelning även för en vanlig 3-serie kombi. Den extra vikten bak gör att fördelningen tippar över med någon procent i den rikningen. Däremot säger han att den bil vi får köra i samband med eventet, en 330d xDrive har perfekt balans tack vare den större, tyngre motorn och fyrhjulsdriften.

Antiglidskenor (tillval) i bagagegolvet hjälper till att hålla packningen på plats.

På tal om drivlinan. Den raka treliters turbodieselsexan som är kopplad till den åttastegade automatlådan känner vi igen från andra BMW-modeller. Kombinationen är en riktig juvel och vi har tidigare tyckt att det förmodligen är en av världens bästa och mest trivsamma konventionella drivlinor.

Motorn har en väldigt len och jämn gångkultur, den har massor av kraft i hela registret och bra respons. Sällan har 265 hästkrafter känts så många eller lättanvända. Automatlådan jobbar dessutom både mjukt och snabbt. Det betyder att drivlinan är såväl behaglig som på hugget när man vill att den ska vara det. Man får alltså det bästa av båda världar.

Efter bonus/malus har laddhybrider blivit otroligt efterfrågade på den svenska marknaden. Prognosen är att de kommer dominera tjänstebilsförsäljningen framöver tack vare att de är så mycket billigare än andra bilar i det nya skattesystemet. 3-serie Touring kommer i laddhybridutförande, men inte förrän till sommaren 2020.

Tror vi att den är värd att vänta på? Senare i år kmomer en provkörningsrapport av sedanversionen som kan ge vägledning.

Är 3-serie kombi köpvärd? Det beror på vad man letar efter. Om lastvolym och utrymme är dina viktigaste prioriteringar bör du vända blicken någon annanstans. Det här är ärligt talat snarare en herrgårdsvagn för dig som bryr dig om varumärke och för dig som gillar att köra, samtidigt som du behöver ett visst mått av praktiska egenskaper.

Den har blivit en smartare kombi med en del finurliga lösningar, men det första intrycket säger att den kanske största vinsten hos Touringen är en lugnare och behagligare komfort jämfört med sedanversionen.

Den mest notervärda skillnaden jämfört med tidigare är att lucköppningen har blivit större.