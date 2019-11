Prov: Porsche 718 Cayman GT4 – less is more

Premium Jämfört med teknikmonstret 911 är nya 718 Cayman GT4 enkel och rå. Här söker man förgäves efter styrelektronik och tekniska hjälpmedel. Det enda man finner är mekanik. En perfekt förarbil alltså? Det tar vi reda på!

Nya Cayman GT4 är en ärlig pjäs. Här finns varken ett genomdesignat vred för körinställningar, bakaxelstyrning eller annat trams. Istället får man tre pedaler och en manuell växellåda.

Det här är inget skämt alltså. Cayman GT4 är en traditionalist. Moderniteterna begränsas till en avstängningsbar mellangasfunktion, antisladdsystem (även den är avstängningsbar) och adaptiva dämpare med, hör och häpna, två (ja, två) olika hårdhetsgrader. Ja, mer än så här blir det inte. Och det behövs inte heller.

Om vi ska anta att dagens processorstyrda elektronikorgier verkligen vore existentiella för sportbilarnas prestanda hade Zuffenhausens senaste tillskott varit dödsdömt direkt. Å andra sidan är nästan samtliga produkter från tillverkaren kördynamiska mästerverk. Man kan alltså utgå ifrån att bilens anakronism har system.