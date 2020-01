Prov: Audi RS Q8 – en nagel i ögat på miljövänner

Premium Miljövänner, gör er själva en tjänst och bläddra vidare. Här finns inget att se eller läsa. Ni andra: välkomna till Audi Sports nyaste alster tillika miljöaktivisternas senaste nagel i ögat, Audi RS Q8!

Den här texten kan knappast betraktas som (miljö)politiskt korrekt. Vi struntar i allt som heter miljötänk och kritik på resursslukande fordon och deras ägare.

Det här är för alla människor som sköljer munnen med 98 oktan redan på morgonen.

Titta in på Audis hemsida och där ser ni den redan: ett hotfullt svart gap kombinerat med en giftgrön kaross stående på jättelika fälgar.

Audi RS Q8 är den starkaste Q-modellen någonsin från Audi Sport. En V8 med dubbelturbo och sanslösa 600 hk blandar och förbränner 98 oktan och syre i tändningsföljden 1-3-7-2-6-5-4-8, vilket musiktekniskt översätts till en trumvirvel av episka mått.

Ljudbilden är avsevärt maffigare och mörkare än i lillbrorsan SQ8 som förlitar sig till en dieseldiet. Sådant trams bryr sig inte RS-modellen om. Dess hjärta har trots allt hittat sin plats även i andra modeller som exempelvis Lamborghini Urus, Audi RS 6 och olika modeller från Bentley. Det gör man knappast med en diesel.

Hos Audi koopererar den urstarka motorn dock med ett 48-volts mildhybridssystem för att spara bränsle. Man kopplar helt enkelt en kombinerad startmotor/generator till bilens vevaxel som rekuperar upp till 12 kW som lagras i ett litiumjonbatteri.

Systemet är visserligen för klent för att hjälpa till med framdrivningen (inte för att det skulle behövas för den delen), men förser istället bilens olika system, däribland stopp/start-systemet, med ström. Upp till 0,8 liter per 100 km ska således kunna sparas. Då har vi inte ens räknat in cylinderavstängningen som stänger av halva motorn (alltså fyra cylindrar) under låg belastning.

Det fanns visst något att läsa för miljövännerna trots allt verkar det som, men bränslesnålhet är knappast bjässens hjärtefråga.

Ett modigt tryck på högerpedalen understryker misstanken om att mildhybridiseringen och cylinderavstängningen endast är ett skådespel. 800 mäktiga newtonmeter sätter vilken slitbana som helst på prov och följs av 600 frustande hästar under motorhuven som ackompanjeras av digitalcockpitens staccato-ljusspel i gult, orange och rött. Växelindikatorn är egentligen onödig eftersom den åttastegade automatlådan gör ett utmärkt och blixtsnabbt jobb, men det ser coolt ut i alla fall.

Ingen dålig arbetsplats. Materialen är av yppersta kvalitet precis som sammansättningen. RS Q8 har sportratt, sportstolar och kolfiberinlägg. Läckert!

Ännu häftigare är dock den dramatiska accelerationen när 2,4 ton bil sprintar i 3,8 sekunder från 0 till 100 km/h. Upp till den dubbla hastigheten dröjer det 13,7 sekunder. Det lovar i alla fall Audi Sport och efter några rivstarter med hjärtat i halsgropen tror vi på det.

En sådan acceleration för en bjässe av dessa proportioner är såklart totalt meningslös, men herrejösses vad kul! Samtidigt är RS Q8 en imponerande bedrift av Audi Sports ingenjörer. Det är lite som att komma till en 100-meterssprint iklädd skidpjäxor och att sedan vinna! Låter det överdrivet? Inte alls.

Eller vad sägs om sju minuter och fyrtiotvå sekunder på Nordslingan? Dessutom på en bitvis fuktig bana vilket är allt annat än idealiskt. Enligt piloten Frank Stippler finns det alltså utrymme för att kapa ytterligare åtskilliga sekunder.

Den stora frågan är ju: Hur i hela friden är det ens möjligt? Hur kan en stor och tung suv varva Nordslingan i ett sådant helvetiskt tempo?

Jadå, RS Q8 har även G-kraftsmätare! Fattas bara annat!

Svaret är att Audi Sport-ingenjörerna har skruvat dit allt som fanns att tillgå i kördynamikhyllorna. Multilänkupphängningar i aluminium fram och bak, luftfjädring med adaptiva dämpare, fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdriften quattro med en mekanisk mittdifferential är några av ingredienserna. Vi får inte heller glömma bakaxelns aktiva spärrdifferential som svarar för torque vectoring.

Audi RS Q8 har även aktiva krängningshämmare som justerar stabilisatorerna med hjälp av elmotorer. Hårda i kurvorna och mjuka på rakorna.

Rent teoretiskt skulle man kunna framföra bjässen helt utan krängningar men man behöver trots allt lite återkoppling från chassit för att kunna utvärdera olika körsituationer. Dessutom påverkar det riktade systemingreppet bilens styrförmåga med hjälp av under- och överstyrning. Ingen dålig idé i tekniska kurvor.

I RS Q8 kan vi även tillbakavisa en hel del fördomar om Audis styrning. Beroende på valt körprogram jobbar styrningen från mjukt till sportigt tungrott, dock utan den där artificiella styvheten som man många gånger känner i bilar från andra fabrikat. Nej, bjässens ratt känns autentisk och ärlig. Efter ett par körda kilometer är man ett med bilen.

Diskreta påminnelser om att man inte sitter i en vanlig Q8 hittar man överallt.

Sugen på full attackkörning? Då kan man med fördel kryssa för RS-dynamikpaketet plus. Här ingår ingen viktminskning förutom plånbokens som blir allvarligt tunnare.

Men 165 400 kronor köper dig inte enbart en toppfart på 305 km/h utan även ovan nämnda aktiva krängningshämmare, en sportdifferential och keramiska bromsar i samma storlek som en större pizzatallrik (440 mm).

Bromsarna behöver lite tid på sig för att komma upp i arbetstemperatur men väl där är reaktionsförmågan på topp utan att mattas av heller efter många körda varv. Benhårda inbromsningar? Inga problem. Förutom de keramiska bromsarna i monsterformat rullar bjässen nämligen på 23-tumsfälgar. Rullmotstånd? Rotationskrafter? Icke. Här känns inget av detta. Här handlar allt om att hitta grepp! Vilket inte alltid är det lättaste med tanke på bilens formidabla vikt och höga tyngdpunkt.

Fysik är inget RS Q8 bryr sig om verkar det som när motorn vrålar ur full hals genom det klaffstyrda avgassystemet och samtidigt pressar sina passagerare mot de bekväma RS-sportstolarna. Här krävs stolarnas fulla repertoar för att hålla passagerarna på plats. Steroid-Q8:an är inget för känsliga magar, men himmelriket för dynamikjunkies.

Visst påminner ytterbackspeglarna en hel del om Lamborghinis?

Kombinationen av fenomenal runtomsikt, brutal motorkraft och en imponerande interiörkvalitet skapar en magnifik suvcoupé som verkar tappa vikt i tajta kurvor. Fyrhjulsstyrningen simulerar ett kortare axelavstånd i svängarna och hjälper därmed till, men man kan inte förneka att folket hos Audi Sport verkar veta vad de sysslar med.

Vid sidan av de vanliga körprogrammen har RS Q8 numera även två RS-knappar på ratten som tillåter föraren att spara sina två favoritsetuper inklusive ESC-avstängning.

Även utan stabilitetskontrollen är monstersuven en fröjd att ratta förutsatt att man inte bromsar för sent in i kurvan så att vikten i slutänden ändå tar överhanden. Det är bättre att låta bjässen sätta sig en stund inför svängen och att låta sig ryckas med av dess otroliga framfart. Det är trots allt 2,4 ton bil vi pratar om.

Karossen är visserligen breddad men avstår från vulgära sportattribut. Fjädringen jobbar efter dina önskemål: antingen komfortabelt eller sportigt kompetent. Styrningen är knivskarp, byggkvaliteten sensationell och förarergonomin av absolut toppklass.

Men RS Q8 kan såklart även cruisa med stil och komfort. Eller lysa upp vägen med sina fantastiska Matrix-LED-strålkastarna. Eller assistera föraren med över 30 olika assistanssystem samtidigt som bilens toppmoderna infotainmentsystem erbjuder alla internetfunktioner man någonsin skulle kunna behöva.

Dessutom har toppmodellen en maximal dragvikt på hela 3,5 ton. Släng på ett hästsläp och du är redo att sätta skräck i vilken stöddig hingst som helst. Skulle man mot all förväntan lyckas irra bort sig bortom vårt asfalterade vägnät kan luftfjädringen höja bilens markfrigång med 90 millimeter. Audi kallar RS Q8 milt terränggående tack vare dess korta överhäng, quattrosystemet och hill descent-funktionen.

Men i ärlighetens namn håller vi oss hellre på asfaltsvägarna och överlåter grus, gräs och lera till konkurrenterna.