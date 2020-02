Prov: Opel Grandland X Hybrid4 – blixtsnabb!

Premium Opel är den första tyska bilverkaren som kommer med en kompaktsuv i laddhybridutförande. Dessutom är Grandland X Hybrid4 den starkaste modellen i utbudet. Vi provkör.

VAD ÄR NYTT?

Grandland X är inte ny men nu kommer den även som laddhybrid. Drivlinan är definitivt en nyhet då den har hela tre motorer. Först och främst den turboladdade 1,6-liters bensinfyran på 200 hk som sitter på tvären framtill. En elmotor på 81 kW sitter inklämd mellan bensinmotorn och den åttastegade automatlådan och en andra elmotor på 83 kW är monterad mot den multilänkupphängda bakaxeln. Total systemeffekt är 300 hk vilket gör nykomlingen till Opels starkaste modell.

Andra nyheter är de runda instrumenten, plus färddatorns utseende samt "Blixtknappen" strax under den åtta tum stora pekskärmen. Om man trycker på den visas inte bara vilka krafter som är inkopplade under körningen och hur gaspedalfoten agerat de sista kilometrarna. Man kan även ställa in hur mycket restenergi som ska bevaras i batteriet.

Den funktionen gör det möjligt att köra rent elektriskt i miljözoner även i slutet på längre sträckor. Synd bara att det inte ännu är synkroniserat med navigationen. Däremot visar systemet via röststyrning var nästa tanknings- eller laddstation finns. Den andra nya knappen är för körlägena och sitter bredvid växelväljaren. Välj mellan "Hybrid", "Sport", "4WD" och "Electric".

Komfortabel och i stort sett lika rymlig som vanliga bensin- Grandland X. Körlägen och laddfunktioner är logiska och lätta att använda.

Med stängd laddlucka är det inte mycket som förråder att denna Grandland X disponerar tre motorer, frånsett emblemet "Hybrid4". Detsamma gäller den funktionella och rymliga interiören. Batteriet ligger under baksätet och där sitter man nästan lika bra som fram i de elektriskt ställbara AGR-stolarna. Bagageutrymmet på 390 liter är däremot inte så stort men det finns fack under lastgolvet.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA?

Med fullt batteri startar Hybrid4 helt elektriskt. De två elmotorerna har knappast någon möda att accelerera den 1,9 ton tunga Opeln till 135 km/h, varvid den bakre motorn gör det mesta jobbet. Först vid kick down startar den 200 hästar starka direktinsprutade bensinturbon (och det hörs). Då går det plötsligt undan rejält, 300 hk och 520 Nm driver nämligen alla fyra hjulen. 0–100 km/h tar 6,1 sekunder och vid omkörningar hjälper båda elmotorerna till i allra högsta grad. Vid avslag och vid inbromsning återvinner de istället energi.

Körlägena är fyra till antalet, och ställs in med en knapp bredvid växelväljaren.

"Först vid kick down går den 200 hk starka direktinsprutade bensinturbon igång (och det hörs). Då går det plötsligt undan rejält."

Däremot visar suven inga sportbilstendenser när vägen blir kurvig. Styrningen är mjuk och direkt men ger inte mycket känsla. Genom snabba kurvor kränger karossen en del men går komfortabelt trots 19-tumshjul, och tack vare fyrhjulsdriften är bilen alltid säker och stabil.

NÖRDFAKTA.

Den rödsvarta testbilen kan ladda sitt 13,2 kWh-batteri fullt på mindre än två timmar tack vare tillvalet 7,4 kW-ombordladdare. Via ett vanligt hushållsuttag tar det betydligt längre tid, men över natten är laddhybriden startklar igen. Bilen klarar upp till 59 km på enbart el enligt WLTP-cykeln, vilket räcker för de flesta pendlarresor.

BORDE JAG KÖPA EN?

Det här är den mest attraktiva Grandland X som Opel har. Man får onekligen mycket bil för pengarna och modellen är mycket välutrustad. Dessutom är den imponerande snabb. Vill man ha en välbyggd laddhybrid som suv med ovan nämnda egenskaper finns det inte många alternativ.