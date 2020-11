MB-AMG GT Black Series: Orange is the new black

Premium Känns en Mercedes-AMG GT R Pro alldeles för futtig? Klart, mycket vill ha mer. Det får man nu i form av splitternya GT Black Series. På Hockenheims GP-slinga klår nykomlingen till och med Nordslingans rekordhållare!

En silverpil – fast i orange.

Fredagen den 2 oktober 2020. Klockan är 16.32, en ny epok tar sin början. Kanske inte helt ny, men det var 2013 vi senast fick se namntillägget Black Series på någon produkt från Mercedes-AMG. Black Series alltså, eller som man annars kan uttrycka det: extra allt. Enligt detta motto har utvecklarna återigen jobbat övertid och kramat det sista ur den aktuella GT-generationen som vi hade den stora äran att få köra som en av de första tidningarna i världen.

Den ser extrem ut. På riktigt alltså. Fruktansvärt bred och med en nästan grotesk aerodynamikskrud. Det känns nästan som om man enbart hade skruvat dit två registreringsplåtar på en GT3-tävlingsbil och sedan gått hem för dagen. Helt fel skulle man inte ha då, eftersom Black Series lånar en hel del hos sina framgångsrika proffsbröder.