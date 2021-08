Lotus Elise Sport 240 Final Edition: Ett sista farväl

Premium Geely har stora planer för Lotus. Ut med lätta busbilar med förbränningsmotor, in med eldrivna supersportbilar. Ett av offren är Elise som i sitt Final Editionutförande fått lite mer effekt än tidigare. Redan nu är en sak säker: Vi kommer att sakna den engelska flugviktaren!

Less is more. Ett något uttjatat uttryck som dock träffar rätt ibland.

Lotus Elise är ett paradexempel på utstuderad och genomtänkt minimalism. Ytterbackspeglarna ställs fortfarande in för hand och den knapplösa ratten är endast till för en sak: att styra.

Här finns inte heller någon mittkonsol men däremot en gammal hederlig handbroms. Ett handskfack kanske? Icke. Istället en snygg skål i aluminium som dock inte förmår att hålla något på sin plats när man piskar bilen genom kurvorna. Men det finns två mindre stuvfack i sidorna som inte rymmer särskilt mycket mer än ett paket näsdukar.

Vår testbil är åtminstone utrustad med radio (lyx!) som påminner om en apparat från 90-talet och som man lätt hade klarat sig utan.