PROV: Porsche 911 GT3 Touring – less is more

Premium Tänk vilken skillnad det kan göra att göra sig av med saker man egentligen inte behöver. Ta Porsche 911 GT3 till exempel, som utan vinge förvandlas till GT3 Touring – och bjuder på äkta Porschekänsla.

Redan efter ett dussin minnesvärda kurvor i GT3 Touring har jag drabbats av tre insikter. Innan jag förklarar vilka, vill jag bara varna för att den här texten är kantad av en del berättelser och anekdoter.

Men det är den här besten värd. Porsche 911 GT3 Touring är nämligen så mycket mer än bara en GT3 utan svanhalsvingen på motorluckan.

Insikt ett: bilbyggandets sanna konst ligger inte i att ta bort en massa saker på en bil för att göra den ännu snabbare, utan snarare i att först låta sig firas för att man monterar dem – och sedan låta sig firas ännu mer när man plockar bort delarna igen.

Insikt två: glöm allt vad elektronik och infotainmentteknik heter, man kan fortfarande göra riktiga framsteg med hjälp av fyra kilo metallstag.

Insikt tre: att ha en rik historia innebär inte enbart att fira varje passande tillfälle med ceremoniella tillställningar utan att ge dessa den passande stjärnglansen. Och vilka skulle då kunna passa bättre än legendarerna Walter Röhrl och Roland Kussmaul som redan under första stoppet överöser oss med historier från deras grandiosa förflutna.