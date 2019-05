Vi granskar: Dieselbil kan vara billigare att tanka än en elbil

Premium Vår unika undersökning visar att många snabbladdare har så pass höga priser att det skulle bli billigare att tanka en dieselbil än en elbil. Men det finns pengar att spara om man är smart och utnyttjar företagens olika prissättning – men det är inte helt enkelt. Följ vår guide för att spara pengar.

Det finns ofantligt många alternativ när det ska laddas elbil. InCharge, Fortum Charge & Drive, Eon Drive, Bee (tidigare Clever), Ionity och Teslas superchargers är ett gäng av de laddningsnätverk som finns i Sverige. Det blir också fantastiskt krångligt av att de kör med olika betalmetoder och priser. Alla elbilar är inte ens kompatibla med alla laddstolpar.

En del nätverk har laddstationer byggda av olika företag som sätter sina egna priser. Detta gäller exempelvis InCharge och Fortum Charge & Drive. Priset varierar inte enbart i faktiska kronor, ibland betalas det per minut och på andra platser per kWh.

Eon och Ionity har fast pris för laddning. Däremot gäller Eons fasta pris enbart om man betalar med kort i kortläsaren, annars kostar det per kWh. Komplicerat är det men fast pris kan ibland bli riktigt billigt.

Nästan alla nätverk tar betalt via appar eller speciella kort. Det är enbart Eon som har stationer där det går att betala med ett vanligt bankkort, Ionity kräver "blipp"-kompatibelt kort för att det ska gå.

• Smartaste sätt att ladda med fast pris.

• Skillnader i batteriteknik mellan olika elbilar.

• Vilken laddkontakt som stödjs av olika snabbladdare.

• Hur snabbt olika elbilar kan laddas (stora skillnader).

• Hur mycket olika elbilar kostar att ladda, med olika leverantörer. Laddpriserna kan variera från noll (0) kronor per mil ända upp till nästan 20 kronor per mil!

Snabbladdare behövs på långfärden, men det gäller att förbereda sig och göra hemläxan – annars kan snabbladdningen bli mycket dyr. I en del fall så dyr att det hade varit billigare att tanka en dieselbil.

Bee har kontantkort och olika abonnemang där det är viktigt att räkna på hur mycket man faktiskt laddar per månad. Dessa kräver att man laddar mycket. För att komma under 3 kr/kWh med Bees abonnemang för 399 kr/mån måste man ladda mer än 133 kWh i månaden. Vill man nå ner till det priset med det billigare abonnemanget krävs det att man laddar 198 kWh per månad.

Bees kontantkort går att köpa i butik och är då laddat med 20 kWh för 150 kr, men man får 10 kWh extra om man registrerar kortet hos Bee. Utan registrering blir det 7,5 kr/kWh, svindyrt alltså. Köpt via, eller registrerat hos, Bee ligger priset på mer sansade 5 kr/kWh. Men fortfarande ganska dyrt.

Audi e-tron kan bli mycket dyrare än dieselalternativen från Audi. Laddar man vid en av Eons stolpar och betalar med kort via deras webbsida blir kostnaden för "drivmedel" per mil högre än för en Audi Q5 diesel, och då är priset inte ens nära att vara lika högt som för Bees kontantkort nämnt ovan.

Tesla Model 3 blir aldrig lika dyr som Audi e-tron på grund av den lägre förbrukningen, men då är Teslan en betydligt mindre bil. Teslan blir inte heller lika dyr som Q5, förutom i extremfall och då är det ändå inte så stor skillnad.

Det kan bli helt galet billigt också, på en del ställen finns destinationsladdare där det är helt gratis att ladda, dessa laddar inte särskilt snabbt men räcker gott för laddning över natten. I Västerås finns till och med ett antal Fortum Charge & Drive snabbladdare där laddningen är gratis.

Det har snackats om elbilar väldigt länge men nu blir elbilarna allt fler och det finns många modeller att välja mellan i olika prisklasser. Det innebär att fler och fler tar steget över till en fossilfri bil. Laddar man hemma blir det alltid billig "tankning", gör man inte det kan det bli dyrt. I extremfallen rejält dyrt.

Det gäller att hålla koll på hur mycket, hur ofta, när och var man ska ladda för att elektronerna inte ska bli dyra.

DYRT MED FAST PRIS PÅ LADDNING

kWh Ionity Eon kortläsare 10 8 kr/kWh 5 kr/kWh 20 4 kr/kWh 2,50 kr/kWh 25 3,20 kr/kWh 2 kr/kWh 30 2,70 kr/kWh 1,70 kr/kWh 35 2,30 kr/kWh 1,40 kr/kWh 40 2 kr/kWh 1,25 kr/kWh

Laddar man 20 % av e-trons batterikapacitet vid en av Ionitys stolpar blir det dyrt, 4,78 kr/kWh, laddar man däremot 50 % blir priset endast 1,91 kronor per kWh. Samma siffror för Eon är 2,99 kr/kWh respektive 1,20 kr/kWh, alltså riktigt billigt om man laddar mycket på en gång. Det går alltså att spara pengar genom att räkna ut hur många procent just din bil behöver laddas för att ett fast pris ska bli ekonomiskt fördelaktigt.

Batteripaketet är oftast placerat lågt i elbilarna. Kylningen kan variera, vilket påverkar hur snabbt batteriet kan ta emot laddning. På bilden tekniken hos Mercedes EQC.

STORA SKILLNADER I BATTERITEKNIK

Tesla har mest erfarenhet av eilbilsbyggandet och har investerat mycket i sin batteriteknik. Det syns bland annat på en överlägsen energitäthet. Ju högre siffra, desto bättre "packning" av energi i förhållande till vikt.

Energitäthet kWh/kg Audi e-tron 55 quattro 0,136 Jaguar I-Pace 0,149 Kia Niro 64 kWh 0,144 Kia Niro 39 kWh 0,133 Hyundai Kona 64 kWh 0,144 Hyundai Kona 39 kWh 0,133 Tesla Model 3 LR 0,166 Tesla Model X LR 0,160 Tesla Model S LR 0,160 Nissan Leaf 0,132 Renault Zoe R110 0,150

Tyvärr finns det ingen helt enhetlig standard, utan flera parallella system för snabbladdning.

KONTAKTER

Det är viktigt att hålla koll på vilken kontakt bilen har, alla laddare stödjer inte alla typer av kontakter. Teslas superchargers laddar enbart Teslor och Ionitys laddstolpar har endast CCS-kabel. Tesla-kontakten ser ut som en typ 2 men är modiferad för att tillåta högre laddkapacitet.

Det är inte alla snabbladdare som har det så här praktiskt, med tre olika typer av laddskor.

Audi e-tron 55 quattro CCS Jaguar I-Pace CCS Kia Niro 64 kWh CCS Kia Niro 39kWh CCS Hyundai Kona 64 kWh CCS Hyundai Kona 39 kWh CCS Tesla Model 3 LR CCS BMW i3s CCS Tesla Model X LR Tesla Tesla Model S LR Tesla Nissan Leaf CHAdeMO Volkswagen e-Golf CCS Renault Zoe R110 Typ 2

Det gäller att koll på avgifterna när man letar upp snabbladdare. Mest ekonomiskt är att ha en laddbox hemma och "tanka" över natten. Illustration: Schulte Design.

SNABB LADDNING KAN VARA LÅNGSAM

Snabbladdning i Audin är bra, men den höga förbrukningen är dock mindre bra. Däremot ska man tänka på att en bil som kan laddas med 150 kilowatt inte kan göra det hela tiden, exempelvis kan batteriets förhöjda temperatur sänka laddhastigheten. Alla laddstationer klarar heller inte av de höga laddhastigheterna. Ionitys laddare klarar av att leverera 350 kW, mer än dagens elbilar klarar av.

kWh/mil (WLTP) max laddfart Audi e-tron 55 quattro 2,61 150 kW Jaguar I-Pace 2,48 100 kW Kia Niro 64 kWh 1,59 80 kW Kia Niro 39 kWh 1,53 50 kW Hyundai Kona 64 kWh 1,54 80 kW Hyundai Kona 39 kWh 1,50 50 kW BMW i3s 34kWh 1,43 50 kW BMW i3s 42kWh 1,46 50 kW Tesla Model 3 LR 1,60 150 kW Tesla Model X LR 2,42* 150 kW Tesla Model S LR 2,05* 150 kW Nissan Leaf 1,94* 50 kW Renault Zoe R110 1,78 43 kW *) Inga WLTP-siffror för Model S och X, siffror från EPA-cykeln istället. Förbrukningen för Leaf gäller modellår 2018.

AKTA DIG FÖR DYR EL