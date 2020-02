Volvo i botten på lista över mest driftsäkra bilarna

Lexus ES har rekordfå fel. Foto: Lexus

Genesis är bäst, Land Rover är sämst och Volvo hamnar på fjärde plats från botten. Det är resultaten när det amerikanska analysföretaget JD Power publicerade sin årliga pålitlighetsundersökning i veckan, där ägare till tre år gamla bilar rapporterar hur många fel de haft på sina bilar över de senaste tolv månaderna. Bilarna i studien är alltså från modellår 2017.

Av testet framkommer att genomsnittsbilen är mer pålitlig nu än någonsin, trots att de är utrustade med allt mer komplex elektronik. Totalt sett är bilarna i årets undersökning 1,5 procent mer pålitliga än 2019 års test.

Undersökningen är baserad på svar från 36.555 ägare till tre år gamla bilar, som fått svara på om de upplevt något av 177 specifika problem med sina bilar under en tolvmånadersperiod. Bilmärkena rangordnas sedan efter hur många problem som uppstått per 100 bilar. Att en bil haft ett problem innebär dock inte att den stannat – det kan även vara något mindre fel, som en bugg i infotainmentsystemet, till exempel. De vanligaste problemen i undersökningen hade med ljudanläggning, touchskärmar och bluetoothkoppling att göra. Exakt vad som betecknas som ett fel framgår inte riktigt.

Under de senaste åtta åren har Lexus legat i topp på listan, men i år har Toyotas lyxbilsmärke petats ned till andra plats och ersatts av Hyundais motsvarighet, Genesis. På modellnivå är Lexus dock fortfarande bäst. Sedanmodellen ES har bara haft 52 problem per 100 bilar, vilket är den lägsta siffran någonsin under de 31 år studien har genomförts.

Bland de bilar som säljs i Sverige är Lexus bäst, följt av Porsche, Toyota, Volkswagen och BMW. Bilmärket med flest fel i undersökningen var Land Rover, följt av Chrysler, Jaguar och Volvo. Snittbilen hade 134 fel per 100 bilar.

Tesla är inte med alls i undersökningen. Enligt USA Today beror det på att Tesla inte låter JD Power kontakta deras ägare, vilket de andra biltillverkarna gjort.

Se hela listan här nedan. Siffrorna som visas är antal fel per 100 bilar. Genomsnittsbilen har 134 fel.

Källa: JD Power

