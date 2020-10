En Tesla i Amazonskrud

Premium På årets eCar Expo väckte ett helgalet bygge uppståndelse. Tom Zidek från Lillhärdal visade upp "TeZon", en Tesla Model S med Volvo Amazon kombikaross. Nu har vi besökt hemmaverkstaden där det ambitiösa hobbyprojektet är inne på sitt fjärde år. Vägen till världens bästa familjebil har varit lång och krokig.

Allt började med en dröm om ett hållbarare liv. Tom och hans fru Anna Carin "ACO" Zidek tog beslutet att installera solceller på sin gård i Lillhärdal i Härjedalen. 2016 arbetade Tom som vallare och andretränare i det kanadensiska skidskyttelandslaget. Han hade en Dodge Ram pickup med 7,2-liters dieselmotor och kanadensiska flaggor på flakkåpan. Försäljningen av dieselvärstingen gav grundplåten till projektet – och lite till.

– Hälften av pengarna gick till köpet av solpanelerna och hälften till den krockade TeZon. Vi var på väg mot en hållbar framtid! Om vi kan göra vår egen el till bilen kan vi leva och köra i princip gratis, berättar Tom Zidek sittande i verkstadssoffan bara någon meter från sitt bygge.

Projektet kallades inte TeZon från början. Både Tom och Anna Carin, mest känd för det svenska folket för sitt OS-guld i skidskytte 2006, identifierar sig som bilentusiaster.

Det dög därför inte att bara köpa en elbil. Toms första fyrhjuling var en Volkswagen Bubbla och sedan dess har kärleken till den luftkylda klassikern hållit i sig. När han hittade en krockad mörkblå Tesla Model S 85D från 2015 på auktion i New York 2016 var planen därför att använda den som donatorbil till en elektrifierad Bubbla.

– Jag har alltid älskat Bubblor och jag såg att det var enkelt att elektrifiera dem så jag började med det.

Det här är visionen för hur TeZon ska se ut när den är färdig. Konceptritningarna har gjorts av den norske bilillustratören Andreas "WNVLD" Wennevold. Sedan de gjordes har Tom Zidek ändrat planerna något. Bilen ska nu målas vit från det övre midjelinjen och upp. Soltaket blir istället solceller. Funkar de som tänkt blir det någon kilometer extra räckvidd – eller åtminstone lite underhållsladdning för det lilla 12V-batteriet i fram.

Tom Zidek – tusenkonstnär med många järn i elden Född i Tjeckoslovakien 1975 och uppvuxen i skidorten Canmore i Kanada som familjen flydde till 1982. Arbetade många år som vallare och andratränare för Kanadas landslag i skidskytte och senare även som vallare för det tjeckiska landslaget. Gifte sig 2008 med Anna Carin ”ACO” Olofsson som han idag har barnen Liam och Khaleesi med. Första bilen var en Volkswagen Bubbla, en modell han idag äger ett flertal exemplar av. I bilsamlingen återfinns även en på 70-talet elkonverterad Volkswagenbuss och en Porsche 911 Turbo S som han reparerat själv och trimmat till 800 hk. Jobbar idag bland annat med solcellsanläggningar på JN Solar och som svensk representant för den tjeckiska elflygplanstillverkaren Pure Flight.

De provade livet med (bensindriven) Bubbla som bruksbil. Allt var bra tills en dag då Tom skulle plocka upp sonen Liam och en kompis från skolan. Kompisen hade sin cykel med sig och Tom kunde inte få plats med den någonstans utan att montera ett takräcke. En större bil behövdes.

– Vi skrotade idén. Anna Carin och jag har alltid gillat Volvo Amazon och jag tycker att det är en ikonisk, klassisk svensk bil så det är därför vi valde kombin.

– Jag ville ta denna klassiska svenska bil in i framtiden!

Sommaren 2016 hittade de ett bra objekt: En Amazonkombi från 1968 som stått avställd i ett uppvärmt garage sedan 90-talet. Ägaren Bernt i Krokom gillade familjens projekt och skänkte därför bilen till dem. En ny, ambitiös plan skissades upp; Amazonen skulle bli fyrhjulsdriven med båda motorerna från den krockade Model S:en. Hjulupphängningen skulle tas från Porsche 911 och Cayman med luftfjädring.

"Du kan inte fixa en Tesla"

För att få inspiration och lära sig mer om hur han skulle bära sig åt med Teslans drivlina gick Tom ut på nätet för att läsa om andras projekt och experiment med Teslor. En bild började sakta växa fram av en bil som inte gick att modifiera.

– Från allt jag läste på nätet kom jag fram till att jag inte kunde använda en Tesla. Folk sade: "Nej, du kan inte fixa en Tesla."

Trots det beslutade han sig för att prova. Några år tidigare hade han lärt sig svetsa och plåtlaga en bil på en lokal bilverkstad. Då var objektet också en drömbil, en krockad Porsche 911 Turbo S som han hade kommit över för ungefär halva priset. Restaureringen hade tagit endast tre veckor.

Så här såg Amazonkombin ut 2016. Den väg som Tom till slut tog med projektet innebar stora utmaningar. Formen och proportionerna måste bevaras!

Nu behövde han lära sig mecka elbil. Ännu en krockskadad Model S införskaffades snabbt på en auktion i Holland. Tanken var att de två defekta bilarna skulle bli en fungerande. En stor del av 2017 lades på plåtjobb och fixande med elsystem. Till slut, i mitten av året, stod den röda Model S:en från Holland klar.

Under tiden hade Tom både lokaliserat delar i Norge på en hjälpsam bilskrot och fått kontakt med en firma i Polen som kom att bli avgörande: Texcite, vars duktiga programmerare hjälpte Tom att uppdatera och "låsa upp" bilens system så att det gick att köra igen.

En olycka gav bekräftelse

Glädjen var fullkomlig, familjen Zidek hade till slut sin första elbil, en nyreparerad, röd 2015 Tesla Model S 85D hämtades ut från Texcite i Polen. Premiärresan med hela familjen blev en bilsemester ner till Toms släktingar i födelselandet Tjeckien.

Resan ner gick bra, men i Tjeckien var oturen framme. Under en omkörning valde plötsligt en traktor framför dem att svänga vänster. Krocken blev häftig men glädjande nog kunde alla i familjen gå ur bilen oskadda. Teslan däremot behövde lagas på nytt. Tom kontaktade försäkringsbolaget och bilen togs in på en skadebesiktning.

På Teslaverkstaden upptäckte man till sin förvåning de tidigare reparationerna på grund av att Tom valt att lackera underredet rött på fler ställen än Teslafabriken gör. Några anmärkningar hade man dock inte på jobbet och en ny reparation gjordes – denna gång av en auktoriserad verkstad.

Den krockade mörkblå USA-sålda Teslan blev tidigt av med sin kaross och gick faktiskt att köra i det här skicket!

Varför ändra ett vinnande koncept?

Efter att ha provat på livet med en Tesla var familjen Zidek biten, det var helt enkelt världens bästa bil. Men planen att bygga en elektrifierad Amazon kombi kvarstod. Frågan var dock om det inte vore bättre att göra tvärtom: Amazonifiera en Tesla?

Genom att behålla hela Teslans så kallade "skateboard", bottenplattan inkluderande batteripaket och hjulupphängningar, och klä den med Amazonens kaross skulle alla funktioner och säkerhetssystem som Tesla lagt så mycket tid och pengar på bevaras.

Inte minst var snabbladdning något Tom ville ha, vilket bara är möjligt med ett ordentligt kylsystem.

– Teslas kylsystem har fyra kretsar: batterikretsen, luftkonditioneringskretsen, motor- och växelriktarkretsen och kylarkretsen. Alla arbetar tillsammans för att hålla batteriernas temperatur på optimala 13–30 grader.

Just ett kylsystem är något som är svårt att designa själv och det saknas helt i många elkonvertingar som görs idag. Trots det vill Tom inte tala illa om den typen av konverteringar – han var trots allt nära att göra en själv med en Bubbla.

– Bilarna är fantastiska, de är jättebra! Men du kan inte göra snabbladdning och anledningen är helt enkelt att du kommer överhetta batterierna. I vinterkyla håller de sig inte heller tillräckligt varma och då skadar energiåtervinningen batterierna. Teslan har supercharging, den har fem olika vattenpumpar och fyra–fem ytterligare ventiler. Den har alla dessa saker konstruerade i sig med mjukvara för att styra dem. Om jag skulle försöka göra det själv i Amazonen skulle det vara som att återuppfinna hjulet.

Familjens röda Model S brukas flitigt och funkar även som ett riktmärke för TeZon. Notera även 911 Turbo S:en som än så länge är kvar i Toms ägo.

Teslahackers i Polen En av projektsponsorerna bistår med avgörande tekniskt stöd Texcite, tidigare Tesla Parts Poland, är ett företag i staden Poznań som specialiserar sig på att reparera krockade Teslor. Enligt Tom Zidek har man också en mycket duktig programmerare anställd hos sig som lyckats med bedriften att ta sig in i bilarnas datorsystem. Texcite har till och med en egenutvecklad Tesla-app som de erbjuder kunder som kör bilar som ”sparkats ut” ur Teslas nätverk. På så vis kan de också erhålla de senaste mjukvaruuppdateringarna från Tesla, om än något fördröjda. Enligt Tom Zidek har man berättat att ungefär 200 bilar rullar i Polen med Texcites app. Toms röda Model S är dock fortfarande ansluten till Teslas nätverk efter reparationerna.

– Det här är färdigt, och fungerar! TeZon kommer att ha krockkuddar, Autopilot 1, parkeringssensorer och, viktigast av allt, Spotify, avslutar Tom med ett skratt.

2018 tog han därför en ny riktning med projektet. Ytterligare en 1968 års Amazon, denna gång en tvådörrars sedan, införskaffades. De längre (fram)dörrarna från denna bil underlättade förlängningen av Amazonen som nu behövde bli 27 centimeter längre och 13 centimeter bredare för att kunna träs över den mycket större Teslan.

Vad som följde var en lång period av funderande, mätande och planerande. De båda Amazonerna, kombin och sedanen, blev kapade på mitten. Framdelen från sedanen fram till B-stolpen skulle passas ihop med bakdelen från kombin. Senare skulle även bakdörrarna från kombin behöva förlängas 9 centimeter. Men först behövde han väcka liv i den mörkblå USA-Teslan som fram tills nu varit en reservdelsbil. Jakten på delar började om.

Det hann göras många testpassningar innan det slutgiltiga "giftermålet".

Magnus Proos från Mobergs Glas skötte limmandet.

2019: 18 procent på två år

I juni 2019 funkade plötsligt allting igen och Tom kunde provköra bilen helt utan kaross med sonen Liam i passagerarsätet. Många av Teslans system hade vaknat till liv efter att han bland annat kopplat in nya kabelhärvor som normalt sitter i taket, dörrarna och bakluckan.

Efter provturen kunde han sedan i tur och ordning prova att koppla ur dem igen för att se vilka som var kritiska för bilens funktion och montera av dem. Det visade sig också att batteripaketet, som inte gått att ladda på två år, hade tappat 18 procents laddning.

Med funktionen bekräftad återgick arbetet till karosserianpassningen. Det gamla golvet skars ut ur Amazonen och framåt hösten kunde Tom och hans medhjälpare Peter från AJ Industriservice svetsa ihop den främre sektionen från sedanen med den bakre från kombin.

I oktober skedde nästa stora ingrepp. Karossen delades återigen på mitten, denna gång längsgående. Plåtar svetsades in och breddningen var slutförd. Till slut var allt redo för det riktiga precisionsjobbet: föreningen av kaross och chassi...

Det här var hur TeZon såg ut när Recharge såg den sist på årets eCar Expo.

2020: Giftermål och eCar Expo

I januari 2020 var det bråttom att få bilen redo för elbilsmässan eCar Expo i Stockholm. En 260 kg tung limträbalk med dubbla skjutbara vinschar hade vid det här laget installerats ovanför arbetsplatsen i verkstaden för att underlätta inpassningen av karossen.

Vad som följde var oräkneliga timmar av måttande och slipande. Enligt Tom Zidek gick det åt så mycket som 100 kap- och slipskivor. En stor komplikation var att Tom och teamet han nu hade omkring sig behövde säkerhetsställa att det fanns ett 2–3 mm stort gap mellan Teslans aluminiumkonstruktion och Amazonens stålkaross. Detta för att undvika den korrosion som uppstår när dessa två metaller kommer i kontakt med varandra. Precis som Tesla själva gjorde när de tillverkade Model S fogades de två ihop med ett speciellt lim och antingen bultar eller Teslagodkända nitar.

I februari kunde bilen fraktas ner till och beskådas på eCar Expo där den skapade stort intresse. Recharges utsända, chefredaktör Alrik Söderlind och redaktör Joakim Dyredand kunde intervjua Tom Zidek om hans bygge. Väl hemma från mässan fortsatte arbetet med att anpassa klart resterande delar av karossen.

Peter Hammarberg arbetar på sponsorn AJ Industriservice och har bland annat bidragit med sina svetskunskaper till projektet.

September 2020: Recharge på besök

När vi till slut kommer förbi på besök i verkstaden hemma på gården i Lillhärdal har bakdelen på TeZon precis färdigställts och den tvådelade bakluckan breddats. Även specialskuret glas har monterats på flera ställen, däribland i dörrarna. Dock väntar Tom på de nya fram- och bakrutorna, som ska tillverkas av ett företag i Finland. Dessutom återstår större delen av plåtarbetet med bilens front.

Han tar sig tid att återberätta sin resa och beskriva sitt projekt med stor entusiasm trots att han egentligen förbereder en mycket viktig resa ner till Polen där Teslaexperterna på Texcite har TeZons hjärna, Media Control Unit, i förvar. De har låst upp MCU:n, som även agerar infotainmentskärm på instrumentbrädan, och omprogrammerat den så att bilen ska fungera igen.

Tom har nämligen sett till att byta ut hela ombordladdaren från en med amerikansk till en med europeisk elstandard för att kunna ladda TeZon överallt – något som får MCU:n att slå bakut. Samtidigt som han plockar upp den i Polen ska han även passa på att hämta några nödvändiga delar. Bland annat en FM-antenn som även den behöver vara för den europeiska marknaden för att fungera här.

Ett av de sista plåtjobben blir skärmkanterna. Tom förklarar hur han tänkt gifta Volvoplåten med med Teslans innerskärm i aluminium. Alla ljuddämpning från Teskan ska återanvändas.

Med MCU:n tillbaka i bilen är förhoppningen att äntligen kunna provköra bygget. Plåtjobben siktar Tom på att vara klar med till jul.

Efter det uppskattar han att det kommer att ta kanske ett år att göra finliret, inte minst att få alla olika system och funktioner att fungera. Som till exempel de utfällbara dörrhandtagen, autopiloten och solcellerna på taket.

Dessutom överväger han ett batteripakets- och motorbyte för att uppgradera specifikationen från 85D till P100D – mest för räckviddens skull. När TeZon slutligen står klar ska det trots allt bli familjens bruksbil året runt.

Tom Zidek säger sig sedan vilja utveckla sitt varumärke, Vintage Volts by TZ, mot en verkstadsverksamhet som bygger om några bilar om året till el åt kunder på mer konventionellt – men ändå eget – vis. På baksidan av verkstaden står en samling VW-Bubblor på tur. Innan vi ger oss av igen ger han oss ett budskap att ta med hem:

"Just because we're going electric, doesn't mean we're going to kill hot rodding!"

Wiggo Björck, reporter

"Tom har löst hela problemet"

Ett genialiskt bygge! Tom visste inte om det när han började, men han är ett geni.

Vet du, kära läsare, vad det genialiska är med detta till synes helgalna och omständliga projekt? Det går att få igenom en svensk besiktning. Som Tom Zidek fick lära sig när en besiktningsman från Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation var på besök nyligen finns det tre alternativ för att göra TeZon gatlegal: De första två är att antingen registrera den som ett amatörbyggt fordon eller som en ombyggd Amazon.

Båda dessa ställer dock stränga krav på motoreffekten, som Tesladrivlinan med sina 500+ hästkrafter aldrig skulle klara. Det här är något som svenska bilbyggare grämer sig mycket över och en reform har debatterats länge.

Genom att istället använda Teslans identitet och "bara" göra ett karossbyte har Tom löst hela problemet. Genialiskt! Jag ser fram emot nästa besök.

Artikelförfattaren ombord med Tom Zidek.