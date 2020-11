Snabbladdning: Du dyra, du krångliga

Premium Snabbladdning är fortfarande dyrt och krångligt, men det finns bättre och sämre alternativ. Vi tittar återigen närmare på priserna hos de olika kedjorna. Dessutom ser vi förändringar vid horisonten!

Det är inte alltid lätt och smidigt att ladda elbilen utanför hemmet. Få laddstationer tar idag emot kreditkortsbetalning. Istället har de olika laddningskedjorna olika betalningslösningar och prisstrukturer. Ingen enskild kedja har heller laddstationer överallt, trots att det i juli fanns över 10 000 laddpunkter i Sverige enligt elbilstatistik.se.

Det innebär att dagens elbilister får fumla med diverse medlemskort, brickor, taggar och mobilappar innan de hittar rätt för att kunna betala för att använda stolpen de har framför sig.

Elbilisternas frustration är inte minst synlig när man tittar på laddtjänsternas appars betyg på Google Play och Apple App Store. Endast Teslaappen, som är mer än bara en laddtjänstapp, har mer än tre stjärnor. De som tagit sig tiden att skriva en recension klagar på buggar, avbrutna laddningar, otydliga priser och i synnerhet i Plugsurfings fall dyra priser.

Just det, dyra priser. Som vi kunnat belägga i tidigare granskningar (se ams nr 07/2020 och 12/2019) kan dyr snabbladdning absolut innebära en högre milkostnad än för en dieselbil. Det gäller inte minst nu efter att coronakrisen vänt tillbaka nästan tre års prisutveckling för både diesel och bensin.

Ionity GmbH, som är ett samriskföretag startat av ett flertal olika biltillverkare, har kritiserats för att ha "prisat ihjäl sig" sedan de i februari 2020 höjde sina priser till 8,70 kr per kilowattimme (kWh). Med det priset blir milkostnaden hög även för föraren av en elsnål Tesla Model 3 Long Range som väljer en Ionitystation istället för Tesla Supercharger: runt 20 kr, eller dubbelt så hög som för en dieselsuv som Volkswagen Tiguan.

LADDKEDJORNAS PRISER

DRIVMEDELSKOSTNAD MINUTTAXA TRÄNGSELAVGIFT Laddning hemma (AC) 1,50 kr/kWh 0 0 Tesla Supercharger (DC 75-250 kW) 1,50 kr/kWh 0 0 Bee Flexible (ingen månadsavg.) (DC 50 kW) 5,00 kr/kWh 0 0 Bee Around (399 kr/mån, max 450 kWh) (DC 50 kW) 0 0 0 InCharge Vattenfall (50 kW) 0 2,40 kr/min 0 Fortum Charge & Drive (DC 50 kW) Minpris* 0 2 kr/min 0 Fortum Charge & Drive (DC 50 kW) Maxpris* 0 5 kr/min 0 Fortum Charge & Drive (DC 152 kW) Engångsbet. 3 kr/kWh 2,50 kr/min 0 Fortum Charge & Drive (DC 152 kW) m RFID/laddbrick 2 kr/kWh 2,50 kr/min 0 Fortum Charge & Drive (DC 152 kW) med medlemskap/Plugsurfing 0 2,50 kr/min 0 Eon (DC 50 kW) Engångsbet el. kortläsare, trängselavg e 45 min 5,95 kr/kWh 0 3 kr/min Eon (DC 50 kW) Laddkort, trängselavg e 45 min 4,95 kr/kWh 0 3 kr/min Eon (DC 50 kW) Laddkort + elkund, trängselavg e 45 min 3,95 kr/kWh 0 3 kr/min Eon (DC 175 kW) Laddkort +/- elkund, trängselavg e 45 min 6,50 kr/kWh 0 3 kr/min Plugsurfing (Bee DC 50 kW) 13,50 kr/kWh 0 0 Plugsurfing (Ionity DC 350 kW) 11,48 kr/kWh 0 0 Ionity (DC 350 kW) Engångsbetalning 8,70 kr/kWH 0 0 Diesel 14 kr/liter 0 0 Bensin 13,50 kr/liter 0 0 *Prisspann hittat genom laddtjänstens app. Priser giltiga för augusti 2020

EXEMPELBILAR VI RÄKNAT PÅ

MODELL AUDI E-TRON 55 TESLA MODEL 3 LR RENAULT ZOE ZE50 R135 Max DC-laddeffekt (kW) 155 250 46 Batterikapacitet (netto, kWh) 86,5 72,5 52 Räckvidd WLTP (km) 436 560 385 Räckvidd* (km) 365 450 310 Förbrukning WLTP (kWh/100 km) 22,4 16 19,3 Testförbrukning (kWh/100 km) 24,2 17,2 15,8 Laddtid 10-80 % m 50 kW DC* (minuter) 76 73 56 kWh/min 0,80 0,70 0,65 Laddtid 10-80 % med 175 kW DC* (minuter) 26 29 56 kWh/min 2,33 1,75 0,65 FÖRBRÄNNINGSBILAR Modell VOLVO V60 D4 AWD (diesel) VW Tiguan GT 2,0 TDI SCR 4Motion (diesel) RENAULT Clio TCE 130 (bensin) Förbrukning WLTP (l/100 km) 5,9 7,1 5,7 Förbrukning test (l/100 km) 6,2 7 6,8 * Källa: www.ev-database.org

PLUGSURFING – DET OSMARTA MEN BEKVÄMA ALTERNATIVET? Plugsurfing.com, som Volvo och Polestar samarbetar med, är idag ett av få alternativ som finns för att ladda sin elbil utan att ha abonnemang på alla olika kedjor – ett roamingnätverk. Det är bara att ansluta sitt kort till tjänsten, så faktureras du automatiskt. Men prisnivåerna mellan olika laddstationer varierar kraftigt. Från cirka 2 kronor vid Fortumladdare till närmare 14 kr/kWh! På Ionitys stationer kostar det i skrivande stund 11,48 kr/kWh, vilket alltså är nästan 3 kr dyrare än om man har ett Ionitykort. Dyrast är Bee Charging för 13,50 kr/kWh, på både 22 kW- och 50 kW-laddare. Det är både långsamt och väldigt dyrt. Att ladda 60 kWh på en Bee Chargingstation i en eltörstig suv som Audi e-tron kostar 810 kr, vilket ger en milkostnad på upp till 32,67 kr!

BEE AROUND – DET FÖRNUFTIGA ALTERNATIVET? Bee, tidigare Clever, har både ett eget nätverk och egna stationer som erbjuder upp till 50 kW DC-laddning. Pris är 5 kr/kWh med gratis-”abonnemanget” som kallas Bee Flexible. Med abonnemanget Bee Around betalar man istället ett fast pris på 399 kr/månad. Från november 2020 kommer man dock maximalt kunna ladda 450 kWh i månaden för det priset. Utöver det ska DC-laddning kosta 4,44 kr/kWh. Om man kör mycket där det finns Beestationer och snabbladdar 80–450 kWh i månaden kan det därmed vara ett bra alternativ – även om 50 kW inte längre kan anses som särskilt ”snabb” snabbladdning.

SÅ RÄKNAR VI

Att räkna ut milkostnaden när man snabbladdar med olika laddtjänster och laddstationskedjor är komplicerat. Det räcker inte bara att veta hur mycket priset är för en kWh – särskilt när alla inte ens tar betalt på det viset. Vissa använder sig av en minuttaxa, andra tar betalt för både per kWh och minut.

Det innebär att man behöver räkna på bilens förbrukning, batterikapacitet, maximala laddeffekt och laddtid vid given effekt i laddstolpen. För att avgränsa har vi därför tittat närmare på tre populära elbilar som exempel: Audi e-tron som Sveriges mest sålda elsuv, Tesla Model 3 som Sveriges mest sålda elbil över lag och Renault Zoe som Sveriges mest sålda eldrivna småbil.

Vi har tagit in laddtider från sajten ev-database.org för 10–80 procent då effektförlusterna är mindre. Som exempel laddar en Audi e-tron 55 10–80 procent på 76 minuter med 50 kW DC-laddning. Som snabbast ger 175 kW DC en laddtid på 26 minuter. Lilla Zoe klarar bara som mest 46 kW DC men kan oavsett laddas 10–80 procent på 56 minuter.

Ni som kör en elbil som endast kan AC-laddas eller som saknar CCS- eller Chademoladduttag lär bli besvikna då vi denna gång fokuserat på DC-laddning med minst 50 kW effekt. Anledningen till detta är att utvecklingen alltmer går mot dessa två uttag och minimieffekt. Dessutom ökar mängden småaktörer och priser exponentiellt när man tittar närmare på mindre laddeffekter.

En ytligare granskning indikerar dock att priserna i regel är lägre – kanske för att hårdvaran lär vara billigare i pris. Ionity, som å sin sida erbjuder ultrasnabb 350 kW-laddning (UPC), har nämligen skyllt sin senaste prishöjning på de stora investeringskostnaderna för deras infrastruktur.

(KLICKA FÖR STÖRRE)

PRISER FÖR VOLKSWAGEN WECHARGE FÄRDIGA LAGOM TILL ID.3-LANSERINGEN

Volkswagen har till slut gått ut med Ionity-priser för sin laddningstjänst WeCharge, som synes i tabellen intill. Tre olika abonnemang erbjuds: Med WeCharge Free är priset ordinarie 8,70/kWh. Med WeCharge Go som alla ID.3-kunder får inkluderat första året är priset 6,29 kr/kWh. Köpare av en ID.3 1st Edition bjuds på abonnemangsavgiften för WeCharge Plus som sänker priset till 3,40 kr/kWh. Den som vill uppgradera från Go till Plus får lägga till en månadskostnad på 115 kr.

AUDIS PRIS FÖR DC-LADDNING HOS EON: 5,20 KR/KWH

AUDIS PRIS FÖR DC-LADDNING HOS BEE: 8,10 KR/KWH

Audi dyrare hos Eon och Bee

Med Audis laddtjänst e-Tron Charging Service kan Audiägare även betala för sig vid Eons och Bees stationer. Priserna är dock dyrare än för den som använder de företagens egna laddtjänster. Det är med andra ord bara lönsamt att betala för Audi e-tron Charging Service om man kan hålla sig till Ionity-stationer.

MERCEDES PRIS FÖR DC-LADDNING HOS EON: 7,66 KR/KWH!

MERCEDES PRIS FÖR DC-LADDNING HOS BEE: 8,26 KWH!

Mercedes är både billigast och dyrast

Mercedes kilowattpris vid Ionitystolpen är i skrivande stund klart lägst utav alla: 3,10 kr. Däremot får EQC-föraren, som efter de första tre åren betalar 1 099 kr om året för Me Charge, hosta upp ännu mer än Audiföraren för att betala med kortet/appen vid en Bee- eller Eonstolpe. Även den som kör elektrisk Mercedes bör försöka hålla sig till Ionity-stolparna för att få ut något av sitt laddtjänstabonnemang.

PORSCHES PRIS FÖR ≤50 KW DC-LADDNING UTANFÖR IONITY: 3,99 KR/KWH + 2,22 KR/MIN

PORSCHES PRIS FÖR 51-150 KW DC-LADDNING UTANFÖR IONITY: 3,99 KR/KWH + 3,33 KR/MIN

PORSCHES PRIS FÖR 150-350 KW DC-LADDNING UTANFÖR IONITY: 3,99 KR/KWH + 4,44 KR/MIN

Porscheförare bör undvika långsamma laddare

Porsche har ett lite annorlunda upplägg för laddning via Porsche Charging Service. Deras pris ändras efter laddeffekten. Att DC-ladda upp till 50 kW kostar 3,99 kr/kWh och 2,22 kr/min. Minutkostnaden kan bli riktigt dyr för Taycanföraren som tvingas använda långsammare laddning än bilen klarar av (262 kW). 10–80 procent med det större 93,4 kWh batteripaketet kostar 361 kronor bara i minutavgift! Minutkostnaden ökar sedan stegvis vid högre laddeffekter. Med 350 kW tar 10–80 procent dock bara 20 minuter vilket sänker den totala minutkostnaden till 88,80 kr.

Trängselavgifter bra för konsumenten?

Införandet av minutpriser har delvis motiverats av att man vill minska trängseln vid laddstolparna. Det har nämligen varit ett problem länge, inte minst för de som var tidiga att köpa elbil innan fler laddstationer kom på plats i Sverige. En del har däremot även infört rena "trängselavgifter". Tesla debiterar en sådan för den som låter bilen stå kvar efter avklarad laddning för att minska väntetiderna. Avgiften i Sverige är 4,40 kr/min vid 50 procents beläggning och det dubbla när stationen är full.

Eon införde också så kallade trängselavgifter från 1 juli i år efter att man ska ha fått "feedback" från kunderna. Efter 45 minuters laddning vid en eon-stolpe får man nu betala en extra minuttaxa på 3 kr/min. Det kan bli dyrt om antingen bil eller stolpe begränsar laddeffekten, som våra uträkningar visar. Det avskräcker både förare av trögladdade bilar och laddhybrider med små batteripaket att stå kvar och ladda för länge. Däremot drabbas alla förare av vad som i praktiken är prishöjningar.

Nytt roamingnätverk ska lösa krånglet

För att återkomma till krånglet kring snabbladdning finns det flera lösningar på gång. Intresseorganisationen Elbil Sverige har gått ihop med branschföretagen GreenCharge Infra och Hubject för att starta ett svenskt så kallat roamingnätverk för laddning. Likt Plugsurfing ska det gå att betala hos i princip samtliga aktörer genom nätverket som ska vara öppet för alla företag och konsumenter. Nätverket ska lanseras under hösten och Göran Fredriksson på Elbil Sverige säger till ams att man hoppas att det även ska leda till "en mer likriktad och för konsumenten bättre prisbild".

OTYDLIG PRISSÄTTNING GRANSKAS AV KONSUMENTVERKET Bara dagar innan regeringen höll ett möte med branschen för att ta fram enklare betalsystem rapporterades det i olika medier om att Konsumentverket inlett en granskning av flera av laddnätverken: Ionity, Bee, Eon, Fortum, Vattenfall och Tesla. Anledningen ska vara den otydliga prissättningen, något som vi på ams själva erfarit både under våra granskningar och biltester. Några av tjänsterna saknar idag fasta prislistor och hänvisar istället till sina appar där priser snabbt kan förändras. Dessutom debiteras i efterhand, vilket betyder att man som konsument får veta totalkostnaden först då. Företagen har nu till i början av september på sig att skicka in underlag om villkor och prisinformation till Konsumentverket.

Anders Ygeman anser att dagens djungel av betalningsmodeller bromsar omställningen till elbilism.

Regeringen ingriper

Även staten ser allvarligt på krånglet kring snabbladdningen. Den 26 augusti kallade därför energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till ett rundabordssamtal i Stockholm med flera bransch- och intresseorganisationer, däribland Elbil Sverige.

– Vi har snart fler laddplatser i Sverige än vi har tankställen. Ändå har vi en väldigt bred flora av betalsätt och betalningsmodeller för att ladda medan vi har enkla betalningsmodeller för att tanka. Det är naturligtvis ett hinder för en fortsatt positiv elbilsutveckling, sade Anders Ygeman på telefon till ams direkt efter mötet.

Enligt Ygeman ska deltagarna vid samtalet ha haft en "väldigt gemensam problembild". Man kom överens om att branschen nu ska arbeta fram förslag för en enhetlig betallösning. Beslut ska sedan tas vid ett framtida möte som inte bokats in ännu.

Regeringen har som delfinansiär av laddstationerna via Klimatklivet möjlighet att ställa krav på företagen som tar emot stödet för att bygga stationer. Man kan även ta i med hårdhandskarna och lagstifta, men det vill man helst undvika.

– Så länge branschen själv tar ansvar är det en mycket bättre lösning eftersom det då kommer vara mycket enklare att ändra lösningar i takt med att tekniken utvecklas både i fordonen och när det gäller betalningstekniken, säger Ygeman till ams.

– Jag hoppas att vi ska kunna ha en enhetlig betalningslösning i början av nästa år, avslutar han.

KÖP EN TESLA MED GRATIS STRÖM! DETTA GÄLLER:

• Model S och X registrerade före 15 januari 2017 har gratis Supercharging som följer bilen under hela livstiden. (Gäller således för samtliga ägare.) Mellan 15 januari 2017 och 2 november 2018 fick Model S och X en fri pott på 400 kWh Supercharging per år som förnyas varje år. Efter 2 november 2018 och fram till juli 2020 erbjöds den första ägaren av en Model S eller X fri Supercharging så länge han/hon äger bilen (följer ej bilen eller ägaren).

• Som Model 3-ägare kan man få eller ge en så kallad "referralkod" och på så sätt åtnjuta 150 mils fri Supercharging i sex månader. Om man får två koder förlängs den fria laddningen på Teslas Superchargers.