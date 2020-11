Elbilsköpare har blivit försökskaniner

Premium Lanseringen av Polestar 2 och VW ID.3 följdes av ramaskri från många ägare som var missnöjda med handlarna och verkstäderna – för att inte tala om kvaliteten på bilarna. Vi har gjort en unik jämförelse mellan elbilar och förbränningsmotorbilar och kommit fram till att elbilar krånglar mer, att verkstäder och säljare är sämre – och – att ägarna trots det vill köra elektriskt!

Det svider riktigt hårt hos Polestar och VW. Det nya svensk-kinesiska bilmärket har fått en tämligen usel start hos kunderna och det gäller även Volkswagens förmodligen viktigaste lansering i företagets historia.

Både ID.3 och Polestar har stannat eller vägrat starta och diverse mindre fel har kommit och gått. Supporttjänsterna har varit underbemannade och verkstäderna har haft svårt att klara av problemen.

För Polestar är det än värre att man inte exakt verkar veta vad felet är på de bilar som vägrar att starta – och att reservdelar från Kina tar veckor att få hem till Sverige.

Svider gör det givetvis också för Polestar att den relativt enkla uppdateringen av programvara som ska åtgärda stoppen måste göras hos en verkstad. Hade Polestar haft färdigt funktionen som Tesla haft i över tio år – uppdateringar över nätet – hade allt varit mycket smidigare. Men Polestar, liksom VW, underskattade komplexiteten i ett sådant system. Man ligger helt enkelt långt efter.

Totalt sett är det främst en mix av olika mindre databuggar som ställer till det för Polestarkunderna samt att kommunikationen från verkstäder och säljare brister. Hör här ett vittnesmål från de 500 första milen med nya Polestar 2:

"Support och feedback från Polestar är tyvärr under all kritik. Man undrar vilka förväntningar Polestar hade när man släppte ut en produkt på marknaden som inte var färdig på långa vägar. Det är för mig ofattbart hur man kunde göra detta fatala misstag. Dessutom har man undanhållit oss kunder information under marknadsföringen, jag menar, det har inte framkommit någonstans att ett antal funktioner inte var med vid leverans av bilen. Men vi kunder har betalat fullt pris för bilen, detta är på gränsen till bedrägeri. Ingen som helst information om detta vid beställningen jag gjorde i maj 2019. En underbar bil att köra och åka i men tyvärr en total dikeskörning av Polestar när det kommer till support och service."

Polestars vd Thomas Ingenlath har skrivit ett ursäktande brev och det är givetvis bra även om det inte hjälper kuderna. Det måste följas upp av framför allt bra verkstadsupplevelser – felen måste fixas snabbt och kommunikationen måste bli mycket bättre. Polestar bygger också ut kundsupporten, för att bli bättre.

En annan kund skriver så här:

"Vid ett tillfälle ingen värme i bilen, men den fungerade dagen efter. En dag fungerade inte det automatiska helljuset men det fungerade igen vid nästa tillfälle. Detta efter att uppdatering av bilen ändå gjorts. Har kört 200 mil."

Ytterligare ett vittnesmål:

"Är fortfarande efter två månader osäker på om bilen fungerar imorgon. Saknar fortfarande ett stort antal utlovade funktioner som jag i praktiken har betalat för och som bidrog till valet av en tidig Polestar när jag tecknade mig för bilen i januari 2020. Det stod ingentingi köpekontraktet om att jag skulle vara en försökskanin på ett elbilsexperiment."

Samtidigt är de flesta översvallande kring många av bilens egenskaper, som denna ägare – som dock slänger in ett konstaterande när det gäller Polestars icke existerande laddnätverk.

"Fantastiskt rolig bil att köra. Lite BMW M3 med fyrhjulsdrift. Underbara bromsar och Öhlinschassit är bra på bana och sportig körning. Jag kör bara min PS2 inom 30 mil/dag. Kör jag längre väljer jag dieselbil för att slippa ladda på publika laddstolpar."

De sammanlagda betygen från de 46 ägare som har bedömt sina bilar är riktigt trist läsning för Polestar. Massvis med problem, säljarna får underkänt liksom verkstäderna och märkestroheten är i betygsättande stund katastrofalt dålig.

Ägarna till gammaldags Volvo XC40 har ett alldeles fantastiskt billiv om man jämför betygen.

Dags att titta närmare på VW ID.3.

VW har varit tydliga med att alla funktioner inte skulle finnas vid köpet, men att de som finns strular så mycket som de gör uppskattas inte av förarna, så här skriver en person:

"Diverse varningslampor tänds och släcks. Trasig inredning vid leverans. Efter 200 mil fick bilen ett framdrivningsfel och blev bogserad till verkstad där den nu står."

En annan förare konstaterar att det inte bara är elektroniken som fallerar, även det traditionella bilbyggandet:

"Bakluckan indikerade ej stängd. Man fick byta lås för att åtgärda detta men justerade in det nya låset så katastrofalt dålig att man fick smälla igen luckan, vilket resulterade i ett nytt verkstadsbesök för injustering av luckan."

Än så länge har vi bara 13 satta ägarbetyg på ID.3, men de är inte positiva till service och säljare, som tydligt inte lever upp till förväntningarna.

Med dessa färskt satta betyg som pekar på elbilarnas brister och företagens oförmåga att hantera dessa bestämde vi oss för att titta på marknadens populäraste elbilar – och se om detta mönster skulle upprepa sig för alla bilmärken: Är förbränningsmotorbilarna mer driftsäkra? Klarar säljare och verkstäder bättre av att hjälpa kunder som kör bensin- och dieselbilar? Är antalet garantifel fler på elektrifierade bilar? Är märkestrogenheten högre för bilar med explosionsmotorer?

Det korta svaret är ja.

Det är genomgående så att ju mer elektrifierad en bilmodell är, desto mer elektronikproblem har den. Även antalet garantiärenden går i allmänhet upp. Bilindustrin bygger in fler och fler finesser och system, och felen blir fler – som man har svårt att bemästra.

Därav följer oftast också lägre betyg för säljare och verkstäder.

Och de elektrifierade drivlinorna har ofta fler problem. Låt oss ta Volvo som ett exempel. Antalet garantiärenden och elektronikfel ökar markant om bilen har en hybriddrivlina. Nöjdheten med köpet går också ner. Riktigt intressant är även att andelen som kommer att vara märkestrogna oftast sjunker om bilen är elektrifierad. Man vill ha en eldriven bil, men hoppas att något annat märke kan leverera en sådan med högre kvalitet.

Tesla är givetvis högintressant i detta sammanhang. Det är märket som har hållit på med elbilar under längst tid. Nya Model 3 utmärker sig genom att ha färre elektronikproblem än snittbilen, vilket vi tolkar som att man har bra kvalitet på drivlinan samtidigt som man har fler fel än snittet när det gäller lack och inredningsdetaljer – det som den traditionella bilindustrin hållit på med i över hundra år.

BMW bevisar också att det går att bemästra elbilsutmaningarna, lilla i3 som funnits länge har färre elektronikfel än exempelvis 1-Serien och 3-Serien med laddhybriddrift. Även uppdaterade Renault Zoe har betydligt högre betyg än generation ett.

Vi kommer noga att följa utvecklingen, för att se vilka märken som är bäst när det gäller att elektrifiera sina bilar med hög kvalitet. Och vilka som är sämst.

Läs betygen så här:

Ägarna sätter betyg mellan 0 och 100. Posterna med %-tecken anger hur många procent av ägarna som har haft felet. När vi räknat fram snittbetyget har vi för posterna med % adderat det antal som inte haft felet. Har 8 procent haft fel på motorer blir bilens motorbetyg 92.

Polestar 2 har inte fått en bra start med sina ägare. Massvis med problem med bilarna och betygen för bilsäljare och verkstäder är usla. Just nu ligger märkestrogenheten på mycket låg nivå, samtidigt som de flesta trots allt skulle göra om köpet, med facit i hand. Det indikerar att man gillar bilen. Vi har i dagsläget bara 46 betyg satta på Polestar 2, men även om antalet är lågt kan vi dra slutsatsen att introduktionen på marknaden har varit en katastrof med betyg som sammantaget är mycket sämre än de Tesla fick för första årsmodellerna av Model S, X och 3. Fortsättning följer. XC-40-betygen gäller bilar utan laddning och är riktigt bra.

Antalet elektronikproblem stegras ju mer elektrifierad bilen är. Det visar på att VW som de flesta andra tillverkare inte har fått upp kvaliteten på alla nya system. Gamla trygga Golf med förbränningsmotor håller bäst och märkligt nog är också märkestroheten högst för ICE-bilarna. Vi har i skrivande stund bara 13 betyg satta på ID.3 vilket betyder att dessa siffror verkligen ska tas som en första indikation, men den indikationen är inte positiv för VW. Om ID.3-kunderna är missbelåtna lär de tala om det för vänner och bekanta – och givetvis i vår begagnatdatabas. Att service och säljare får låga betyg är också illa, det betyder att man inte tar hand om kunderna så bra som kunderna hoppats på.

Tesla bevisar att man ligger långt fram när det gäller elektrifieringen genom att ha få elrelaterade fel på nya Model 3. Däremot har man problem med bilbyggandet, som inredning och lack/rost samt dörrarna på Model X. Teslas bilförsäljning online och leveranspersonal får lågt betyg – förmodligen beroende på underbemanning. Totalt sett får dock Tesla högre ägarbetyg än snittbilen och ägarna kommer att vara märkestrogna. Volvoägarna (alla modeller) är nöjda med säljare och verkstäder, men betygen är för övrigt sämre än snittbilens. Alla betyg gäller årsmodellerna 2019–2021. Tittar vi på betyg för äldre Tesla Model S finner vi följande intressanta noteringar: Problem är ungefär lika många som i dag men betygen för säljare/verkstad var bättre förr! Märkestrogenheten var också större tidigare. Procenten elektronikproblem och garantiärenden var fler. Summa: bilarna har blivit bättre men inte den svenska organisationen.

ALRIK SÖDERLIND:

Experimentverkstaden

Visst kan det vara så att de som är minst nöjda klagar högljuddast. Men vi plockar automatiskt bort såväl löjligt höga betyg som galet låga från databasen.

Betyg som är enbart svarta eller vita raderas. Ingen bil är värd 100 i betyg, eller för den delen 50.

Helt tydligt är att förare till elektrifierade bilar generellt sett har fler problem än de som kör runt med en bil med äldre och mer beprövad teknik. Klart är också att bilindustrin verkar lägga ner mindre och mindre tid på att testa nya produkter, kunderna får göra den slutgiltiga utprovningen.

Stressen och pressen ökar.

Ännu mer skrämmande är att det verkar som att många tillverkare inte bryr sig om att förbättra sina produkter, man låter helt enkelt problemen hänga med under bilens livstid, endast det enklaste som kan åtgärdas med ny programvara fixas.

En snabb titt i databasen på exempelvis VW Passat GTE, som vi har många betyg på, ger att det inte är någon skillnad på tillförlitlighet eller antal problem mellan bilar från årsmodell 2017 och 2019–2020.

Jag har också hört att Volvo ibland väljer att byta ut delar mot nya med samma brister istället för att designa om delarna och på så vis slippa framtida bekymmer. Det blir billigare och enklare att bara byta del.

En till slutsats av alla siffror är att märkestroheten generellt inte är hög bland elbilar, vilket jag tolkar som att man är besviken på bilen och hoppas att andra tillverkare kan leverera med färre fel. Vilket tyvärr verkar vara en from förhoppning.

Tesla bevisar dock att man kan bygga elbilar med hög elektrisk driftsäkerhet, Model 3 har färre elektronikproblem än medelbilen – samtidigt som man i stället inte fixar enklare saker som lack och inredning... Tesla är också den enda elbilen där märkestroheten är hög.

Att bilindustrin lider av omställningsbesvär med den nya tekniken är en sak, att man också underpresterar när det gäller personlig service från handlare och verkstäder är i mitt tycke ännu värre. Man snålar på allt. Och där har Tesla tyvärr börjat kopiera de andra.

XC60 med laddhybridteknik får genomgående lägre betyg än bilarna med enbart förbränningsmotor. Notera speciellt "Märkestrogen" och "Göra om köpet" – de kanske viktigaste parametrarna. Många fler fel – dock verkar det mesta åtgärdas bra på garantin. Betygen gäller årsmodellerna 2018–2021

Ägarbetygen talar sitt tydliga språk. e-tron har skrämmande många elektronikfel och märkestrogenheten verkar därför bli låg. Eller är det den höga förbrukningen/korta räckvidden som spökar? Andelen garantiärenden är till och med högre än Teslas. Säljare och verkstäder får dock godkänt. Den gamla Q7:an verkar leverera högre kvalitet. Betygen gäller årsmodellerna 2019–2021 och vi har i skrivande stund 43 betyg på e-tron.

BMW 1-serie imponerar inte på sina ägare. Många fel på förbränningsmotorerna. Dock gillar man själva bilen – hög "Göra om köpet-faktor". BMW i3 har funnits länge och kanske är det därför som betygen är så bra? Man har fått bukt med barnsjukdomarna. Årsmodellerna i urvalet är dock 2015–2021, vilket betyder att även äldre bilar är med. Den låga märkestroheten lär bero på att BMW inte har någon modern större elbil på programmet. 3-serien i laddhybridutförande verkar vara en liten besvikelse bland förarna. Illa.

Betygen spretar åt alla håll med högt och lågt hos samtliga versioner och det känns som att kvaliteten varierar mer mellan exemplar än modell. Kanske säger elversionens betyg det mesta, extremt låg märkestrohet men nöjd med köpet!

Kias säljare och verkstäder får sämre betyg ju mer el bilen har – vilket visar på att organisationen inte hänger med i teknikutvecklingen. Notera att elektronikproblemen är få för elversionen, likaså garantiärendena. Väldigt låg märkestrohet för elbilen, de som vill ha en elbil letar sig gärna någon annanstans, kör man däremot konventionell bil fortsätter man gärna med Kia.

Man kan tycka att Nissan borde ha passerat de flesta barnsjukdomarna nu när man klivit in i generation två av Leaf, och de elbilsrelaterade felen är relativt få. Däremot får säljare och verkstäder lågt betyg och de som köpt sig en Qashqai är mycket mer nöjda med sitt billiv. Låg märkestrogenhet.

Mercedes E-klass laddhybrid har fler garantiärenden än den vanliga versionen men över lag får modellerna väldigt likartade betyg. Vi tog med nya helelektriska EQC i tabellen trots att vi bara fått in fyra betyg – ta alltså dessa siffror som en indikation, inget annat. Bilsäljarna verkar inte vara så kunniga på modellen. Än så länge har ägarna haft extremt få fel, men som sagt, modellen är ny och vi har bara fyra betyg i vår databas. Vi återkommer när vi fått in fler.

Vi har inte tillräckligt med betyg på Renault Clio för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan en förbränningsmotorbil och en elbil från Renault. Däremot har vi tagit fram siffror på Zoe före och efter den större uppdateringen som kom 2019. Vi ser tydligt att bilarna har blivit mycket bättre och att säljare och verkstäder har lärt sig produkten. Nya Zoe har de bästa elbilsbetygen i denna genomgång! Alla 32 som har satt betyg på nya Zoe skulle göra om köpet, men märkestrogenheten är låg, förmodligen vill man ha en elbil som går längre och laddar snabbare.

auto motor & sports unika begagnatdatabas

Under mer än 20 år har Sveriges bilägare satt betyg på sina bilar i vår världsunika databas. Vi har i dagsläget över 52 000 betyg, vilket betyder att vi kan se trender för märken och modeller. Hur har bilarna utvecklats när det gäller mjuka värden som körglädje, komfort, kvalitetskänsla – men även än viktigare parametrar som driftsäkerhet, problemområden, säljare och verkstäder.

För att säkerställa kvaliteten kräver vi mejladress till betygsättarna och enskilda betygsättningar som är extremt höga eller låga raderas automatiskt. Ingen bil är värd 95 % i snitt, eller för den delen 50 %.

Prenumeranter kan själva botanisera i databasens betyg!

Alla betyg i tabellerna i denna artikel grundar sig på minst 30 individuella betyg, de flesta långt fler än så – om vi inte skriver annat. För Tesla Model 3 har vi exempelvis 533 satta betyg.

Sätt betyg på din bil

