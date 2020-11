Vilka fel har ID.3-ägarna rapporterat? • 12-voltsbatteriet har laddat ur.

• Inte kunnat låsa upp bilen med nyckeln.

• Intervalltorkare slutat fungera.

• Fönsterhissar slutat fungera.

• Infotainmentsystemet stänger av och slår på.

• VW-appen medger inte fler användare.

• Läckage bakruta, spolade på insidan av rutan …

• Airbaglampa lyst.

• Svårt att få kontakt med support.

• Ljud från bromsarna bak.

• Baklucka stängde inte ordentligt.

• Trasig inredning vid leverans.

• Driftstopp – bärgning till verkstad.

Vilka fel har Polestar 2-förarna rapporterat? • Värmen slutade fungera.

• Dålig support.

• Byte av värmare.

• Felmeddelande vid snabbladdning.

• Felmeddelande för 12-voltsbatteriet.

• Lackskador vid leverans.

• GPS låser sig.

• Diverse funktioner försvinner.

• Adaptivt helljus fungerade inte.

• Laddar mer än inställt värde.

• Support och feedback under all kritik.

• 4G-mobildata fungerar inte.

• Ingen värme.

• Bromsproblem – bärgad till verkstad.

• Kan inte lägga i växel.

• Bilen har tvärnitat utan anledning vid backning.

• Ingen kontakt med bilen via nyckeln – bärgning.

• 360-graderskameran fungerade inte.