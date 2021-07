Reportage: Koldioxid – från vaggan till graven

Premium Vilken är mer miljöskadlig, förbrännings- eller elbilen? För att svara på den frågan räcker det inte längre med att mäta förbrukningen, även produktionen och användningen måste tas i beaktande i kretsloppet: cradle to cradle – från vaggan till graven.

Förr, när förbränningsmotorn var det enda som fanns, mättes miljöbelastningen i liter. Behövde man många liter var man miljöbov oavsett om bilen gick på bensin eller diesel.

Endast experter visste att dieseln släppte ut tolv procent mer koldioxid under förbränningen än en bensinmotor på grund av sin högre energitäthet. "Petitesser" som energiåtgång under bränsletillverkningen intresserar inte ens den stora massan idag.

Innan den fjärde stora rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) om klimatförändringar släpptes 2007 var bilarnas koldioxidutsläpp knappt ett större ämne. Man räknade mestadels endast enligt tank to wheel-principen, alltså förbrukningen under färd men inte produktionen av vare sig bilen eller bränslet.