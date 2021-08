Tre laddbara kompaktsuvar: Lynk & Co och Co

Premium Laddhybridsuvar är hett nu och alternativen väller in. Volvo XC40 utmanas av Cupra Formentor och det nya syskonet Lynk & Co 01 som vill ändra på sättet vi disponerar bil.

Tre så kallade stadsjeepar i huvudstaden. Lynk & Co:s koncept tilltalar nog främst stadsbor. Eller?

Bilarna i testet:

• Cupra Formentor VZ 1,4 e-hybrid 245 – bensin 150 hk, el 116 hk, 434 900 SEK

• Lynk & Co 01 PHEV – bensin 180 hk, el 82 hk, 440 000 SEK

• Volvo XC40 T5 Recharge – bensin 180 hk, el 82 hk, 516 000 SEK

Att lära sig alla befintliga och nystartade bilmärken i Kina är det nog få som ens försöker. Tempot är högt. Det är faktiskt en utmaning att ha koll på Volvoägaren Geelys alla varumärken (Zeekr är det senaste och där gäller enbart elbilar).

Men Lynk & Co kan det vara värt att göra plats för i minnesbanken. Det grundades 2016 i Göteborg och de första bilarna baserades på den av CEVT framtagna plattformen CMA. Precis som Volvo XC40. Lynk & Co kan sägas vara ett svenskt-kinesiskt bilmärke om än Kinaägt.

När detta skrivs har Mattias Andersson just vunnit en deltävling i STCC i en Lynk & Co 03 TCR – under fabrikatets första tävlingshelg i Sverige. Något som tyder på att man gjort en helomvändning i förhållandet till motorsport gentemot vad som kommunicerades vid lanseringen 2016.

Det viktigaste har man dock hållit fast vid. Nämligen att en Lynk & Co inte ska säljas genom återförsäljare utan i så fall beställas på nätet. Men i de allra flesta fall inte köpas alls utan prenumereras på genom medlemskap i "klubben".

Även om sedanen 03 används på racerbanan är det suven 01 som är först ut på de svenska vägarna. Både som vanlig hybrid och som laddhybrid. Vi väljer den senare och för att verkligen kunna säga hur bra den är tar vi ut en Volvo XC40 med samma drivlina: T5 Recharge.

En bil som vann ett test i våras och väckt mycket uppmärksamhet är Cupra Formentor. Då körde vi prestandaversionen med 310 hästkrafter, men den finns nu som laddhybrid också: VZ 1,4 e-Hybrid 245.Med den eftertraktade spanjoren på plats är trion komplett och det är bäddat för en spännande match!