Bilbarometern: Sveriges bästa laddbara bil

Premium Många tillverkare klarar av att bygga bra bilar, färre lyckas bygga utmärkta sådana. Driftsäkerhet och ägarnöjdhet från vår begagnatdatabas tillsammans med våra testbetyg ger oss svaret på vilken laddbar bil som är den mest kompletta.

Vi gör allt vi kan för att leverera biltester som ger er svaret på vilken bil som är det bästa köpet. Men det är dessvärre omöjligt för oss att hinna ta reda på bilarnas alla svagheter och styrkor, många av dem visar sig först efter hundratals mil eller när man kör under väldigt specifika förhållanden. Testlaget hinner helt enkelt inte testa allt.

Vi tar därför hjälp av er läsare och tar in svar på hur ni uppfattar era bilar. I vår begagnatdatabas samlar vi in det mesta som går att tänka sig om tillverkarnas modeller. Just idag utnyttjar vi resultaten för ägarnöjdhet och tillförlitlighet. För hur bra en bil är avgörs, tyvärr, mycket av hur många och hur långa besök på verkstaden man behöver göra. Men det är lätt att glömma glädjen bland allt snusförnuft, och hur gärna man köpt bilen igen är en viktig aspekt även det.

Vi har som sagt vår begagnatdatabas och behöver därför inte koka soppa på en spik, vi har allt som krävs för att kunna utse världens bästa laddbara bil och det är precis det vi ska göra. Är det laddhybrid eller elbil som gäller?