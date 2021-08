Snabbladdningsdjungeln

Premium Marknaden för snabbladdning är fortsatt rörig i Sverige, med många aktörer att hålla reda på. Vi kollar återigen närmare på prisläget och tipsar om vilka stolpar som är bra och vilka som du ska undvika för plånbokens skull.

Att "ladda fel" kan fortfarande göra att du får en högre milkostnad än den som kör en dieselbil.

Men med tanke på framtida skattehöjningar, ökad inblandning av dyra biodrivmedel kommer dieselpriset att fortsätta att öka. Inte för att det ursäktar en del laddaktörers prissättning.

Här är jämförelsen som hjälper dig att se till att ladda rätt.

LADDKEDJORNAS PRISER

Priser gäller för början av juni 2021

* Bee Charging Solutions döptes 1 juni om till Mer Connect Sverige sedan Statkraft köpt en majoritetsandel i företaget.

** Circle K:s egna snabbladdare är ännu få till antalet och kanske därför är de just nu gratis att ladda med. Företaget uppger att de "inom kort" ska införa betalning. Vad priserna blir är ännu inte klart.

LADDA "FEL" FORTSATT DYRARE ÄN ATT KÖRA DIESEL

När vi tittat på priserna tidigare (senast i ams Edition Recharge nr 2/2020) har en av slutsatserna blivit att den som råkar välja de dyrare alternativen på långfärden får en högre milkostnad än den som kör en dieselbil.

Värst är sedan tidigare tjänsten Plugsurfing, som inte har några egna laddare. Men tillverkarnätverket Ionity som idag finns längs landets mer vältrafikerade stråk är inte mycket bättre, om man inte kör en bil från rätt märke och betalar en abonnemangsavgift (vi återkommer till det).

Så är fallet även i år, men det kan komma att ändra sig. Sist räknade vi med ett dieselpris på endast 14 kr/l. När du läser detta är det dock inte omöjligt att dieselpriset stigit till över 17 kr/l, inte minst på grund av ett högt råoljepris. Då blir milkostnaden minst 10–13 kr/mil när vi räknar på Volvo V60 B3 och VW Tiguan 2,0 TDI.

Med tanke på framtida skattehöjningar och ökad inbladning av (dyra) biodrivmedel kan den prisökningen fortsätta på sikt. Men det ursäktar fortfarande inte en del laddaktörers prissättning.

MILKOSTNAD

Så räknar vi

Att räkna ut milkostnaden för tjänster som endast tar betalt per laddad kWh är enkelt – vi multiplicerar bara WLTP-förbrukningen med priset. Desto svårare blir det när kedjorna tar betalt per minut eller tar ut en trängselavgift som Eon gör. Då måste man även veta hur fort den egna elbilen laddar vid given effekt i laddstolpen. För att avgränsa har vi därför tittat närmare på några populära exempel. Vi har sedan tagit in laddtider från sajten ev-database.org (EVDB) för 10–80 procent då effektförlusterna är mindre.

Ev-database har dock bara tre olika tider för bilarna: för 50, 175 eller 350 kW-laddare. Därför är milkostnaderna för de i Sverige vanligare men något långsammare 100–150 kW-laddarna lite för billiga i tabellen ovan för alla exempelbilarna utom Renault Zoe och i några fall även VW ID.4. Detta eftersom bilarna ändå inte kan ta emot mer effekt.

IONITY MEDLEMSABONNEMANG

* Om du inte använder de långsammare Eon och Mer destinations- och snabbladdarna som också ingår.

** I Active sänks även priserna vid laddning på destinations- och snabbladdare utanför Ionitynätverket, till skillnad från Flex.

*** Varken Hyundai eller Kia har släppt några WLTP-förbrukningssiffror för sina två kommande syskonmodeller ännu, vi har därför valt att räkna på EV Databases uppskattade siffra för blandad körning.

Volvo och Polestar är till slut med i matchen

Volvo och Polestar har legat efter när det kommer till att erbjuda prisvärd snabbladdning till sina kunder. Köpare av Volvo XC40 P8 och Polestar 2 får sedan ifjol en RFID-laddbricka från tjänsten Plugsurfing, som funkar att betala med vid många laddstolpar – bekvämt, men så tar Plugsurfing ut en extra avgift också. Att ladda hos Ionity och betala med en sådan bricka kan ge en milkostnad på över 20 kr, i synnerhet för XC40-förare med tanke på modellens höga förbrukningssiffra.

I början av juni kom dock nyheten att både nya och gamla Volvo XC40 P8- och Polestar 2-ägare nu får ett eget medlemspris vid Ionitystolparna (se ovan). Priserna kommer att gälla för nuvarande ägare under ett år från och med 1 juli. För nya ägare kommer de nya priserna att gälla i tolv månader från köpet. Polestar har dock sagt att erbjudandet endast gäller de som slår till senast den 31 december. Volvo har inte kommunicerat någon dylik begränsning.

Likt med Fords erbjudande till köpare av Mustang Mach-E är det inte heller klart vad som kommer att gälla efter att detta "rea-år" löpt ut. Polestar skriver att "framtida förändringar av priser kommuniceras så snart detta är möjligt."

GEMENSAM BETALLÖSNING DRÖJER

Regeringen med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i spetsen har tidigare efterlyst en lösning på den röriga marknaden för elbilsladdning i Sverige. I höstas kallade han därför branschen till ett första möte om att ta fram en gemensam betallösning. auto motor & sport talade med ministern direkt efter mötet och tonen var då positiv.

– Jag hoppas att vi ska kunna ha en enhetlig betalningslösning i början av nästa år, sade Anders Ygeman då.

Den tidplanen har nu spruckit med råge. I mitten av juni kom dock en liten positiv nyhet: Eon och Vattenfall går ihop i ett samarbete för att låta kunderna ladda vid båda företagens stolpar. Det ska därmed snart gå att starta laddning hos Eon med InCharge-appen och vice versa – utan någon extra kostnad.

Det lär dock inte duga för att avvärja hotet från regeringen som har möjlighet att ta till hårdhandskarna för att få fram den lösning man har krävt, nämligen att det ska gå att betala med en metod (helst kortläsare vid laddstolparna) precis som med andra fordonsbränslen. Som huvudfinansiär av nya snabbladdare i Sverige har man inte bara möjlighet att påverka som lagstiftare.

Det senaste mötet i raden mellan Anders Ygeman och branschen i form av Eon, Vattenfall och Mer (då fortfarande kallat Bee) hölls digitalt i april, och till Dagens Nyheter har Anders Ygeman sagt att han nu har som mål att en gemensam betallösning ska vara på plats innan slutet av 2021.

TESLA FORTSATT SMIDIGAST

Tesla har länge kunnat skryta om sitt egna laddnätverk, som än idag är större än Ionitys i Sverige. I april firade man snabbladdare nr 500 här och fler ska det bli. Eftersom märkets bilar är fullt integrerade med de egna laddarna räcker det att plugga in för att starta laddningen, förutsatt att man registrerat ett betalkort i bilens infotainmentsystem.

Sedan den senaste prishöjningen ifjol (från 2,90 till 3,62 kr/kWh) är man inte längre billigast. Tesla är dock långt ifrån dyrast och under sportlovsveckorna i år halverades priset. Tråkigt nog för alla Teslaägare har man i skrivande stund (mitten av juni) inte kommit med ett liknande erbjudande till sommarsemestern.

I december twittrade för övrigt Elon Musk om att Tesla lite "low key" låtit andra märken ladda på Superchargers i USA. Men något sådant har vi ännu inte sett bevis på i Sverige.

Sedan artikeln publicerades i ams Edition Recharge nr 1/2021 har Tesla meddelat att de ska börja öppna upp Superchargernätverket för alla elbilar i år, 2021. Vidare har man även sagt att priserna med det kommer kunna sänkas för alla, utom de som har elbilar som laddar långsamt. Om denna "dynamiska prissättning" kommer innebära en minuttaxa är ännu oklart.