Polestar 3 siktar på stjärnorna

Premium På samma bas som nästa generation Volvo XC90 kommer Polestars första suv – eller ska vi kalla den en crossover? Sportig, snabb, säker, välutrustad och snygg! Men den lär inte bli billig...

Om Volvo gör sitt bästa för att vara det förnuftiga och eleganta valet i premiumklassen vill Polestar bygga bilarna du drömmer om. Mer sport än familjetransport. Mer design än praktikaliteter. Mer prestanda än ansvarstagande hastighetsspärrar.

Kort sagt mer känslor!

Polestar 3 ska byggas på samma plattform som kommande och försenade Volvo XC90, kallad SPA2 – Scalable Product Architecture. Det är inte en renodlad elbilsplattform eftersom XC90 och kommande större Volvomodeller i 60- och 90-serien kommer att erbjudas både som laddhybrid och som elbil. Men Polestar väljer den så kallade skateboardplattformen med ett stort batteripaket i mitten, och inte laddhybridplattformen.

Konceptbilen Precept lär bli verklighet 2024 – som Polestar 4?

Nackdelen med den delade plattformen är att varken XC90 eller Polestar 3 får extrema elbilsproportioner, riktigt långt axelavstånd eller minimala överhäng utan mer konventionella dimensioner.

Om motorisering och batterier vet vi tyvärr inte mycket, men Volvo jobbar för högtryck med att utveckla nya elmotorer och när det är dags för den tredje generationen elbilar från Volvo, runt 2025, kommer motorerna också att tillverkas av Volvo, i exempelvis Skövdefabriken.

Polestar 3 blir givetvis fyrhjulsdriven och det skulle förvåna om inte hästkraftantalet överstiger 500. Rimligtvis blir det flera olika motoralternativ, och vem vet, kanske också en tvåhjulsdriven variant lite längre fram under livscykeln?

Volvo Recharge koncept ger en hint om elektriska XC100.

Batterierna får högre energitäthet än de som finns i dagens Volvobilar och vi gissar att kapaciteten ligger runt 90–100 kWh för att ge en räckvidd på över 50 mil enligt WLTP. Troligtvis siktar man på minst 600 km för att kunna vara konkurrenskraftiga.

Håkan Green, utvecklingschef på Volvo Cars, har sagt att "Våra bilar kommer att gå från att vara Nokia till iPhone med appar och massor av ny teknik. Vi vill vara ledande både när det gäller räckvidd och laddhastighet."

Vi kan alltså se fram emot ett rejält tekniksteg, som dessutom kommer att accelerera kraftigt runt 2025 då man satsar på att ha så kallade solid state-batterier och räckvidder runt 100 mil samt även V2L – möjlighet att ladda från bilen.

Interiören i P3 blir förmodligen inspirerad av Precept.

XC90 har plats för sju medan Polestar 3 är strikt femsitsig, eller kanske också fyrsitsig i exklusivare utföranden? Luftmotståndet blir lägre, vilket kommer att gynna både prestanda och räckvidd – men inte bagagevolym.

Självkörningsnivån blir hög, Volvo/Polestar jobbar vidare med NVIDIA Automotive som hjälper till med avancerad programvara och AI samt lidarsensorer från Luminar. Interiört kommer Polestar 3 att hämta inspiration från Polestar Precept, man fortsätter med ett Androidbaserat system med Google, streamning av filmer och ett digitalt nyckelsystem som jobbar med telefonen.

Lidartekniken på taket på Precept – snyggt!

P3 kommer till att börja med byggas både i USA och Kina eftersom det blir allt viktigare att tillverka bilar på den marknad där de ska säljas och skälen är många: importtullar, leveranstider, miljöpåverkan och inte minst handelshinder.

USA beräknas bli den största marknaden, men det beror givetvis på hur elbilsförsäljningen utvecklar sig på de olika kontinenterna, i dagsläget ligger USA ganska kraftigt efter både Europa och Kina när det gäller elbilsandelar. Kanske blir det även aktuellt med produktion i Europa längre fram?

Volvos nya fabrik i South Carolina är klar, och troligtvis också en ny Geelyägd fabrik i kinesiska Chongqing, som till att börja med ska ha en kapacitet på 30 000 vagnar årligen. Det troligaste är att bilarna till Europa kommer att byggas i Kina.

Indikationen på att Chongqing är aktuell hittar vi bland annat bland de nya investerare som Polestar har tagit in 550 miljoner dollar ifrån: Chongqing Chengxing Equity Investment Fund Partnership, sydkoreanska SK Inc – ett företag i SK Innovation-gruppen, Zibo Financial Holding samt Zibo Hightech Industrial Investment,

Det är ingen högoddsare att man ska använda batterier från SK Innovation.

Polestar har sin egen tolkning av Tors hammare.

När bilen kommer sent under nästa år är utbudet av lyxiga och tekniskt avancerade suvar stort och Polestar tar upp kampen med bland andra nya Audi Q6 som bygger på märkets nya Premium Platform Electric (PPE), BMW iX, nya Mercedes EQS, Hyundai Ioniq 7, eldrivna Porsche Macan och en mängd fina kinesiska elbilar – samt givetvis Volvo XC90.

Priserna beräknas hamna mellan 75 000 och 100 000 dollar och då ska vi komma ihåg att Volvo XC90 i dagsläget startar på 63 000 dollar i USA.

Med P3 siktar Polestar mot den yppersta elbilseliten och är räckvidd och snabbladdning på par finns det ingen anledning till varför man inte ska lyckas. Designen är attraktiv och sticker ut, och förmodligen är det smart att det inte är en riktigt hög suv utan mer en blandning av suv och kombi.

Lite svenskt lagom, trots allt.