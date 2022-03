Men 2014 tog vägen slut för bilar med namnet Saab, när försvarskoncernen Saab inte ville att deras namn skulle användas på kinesiska bilar.

Men inte gav man upp för en sådan detalj. Nevs slogan är "Opportunities in motion" och det är exakt det man sysslat med under närmare tio år. Hittat nya möjligheter och satt full fart framåt – för att om och om igång tvingats inse att den kinesiska industriekonomin grundats på exakt det motsatta som Saab: högtflygande planer med svindlande belopp utan substans eller långsiktighet.

I dagsläget ägs Nevs av Evergrande Auto, som ägs av den gigantiska kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande Real Estate – som slagit världsrekord när det gäller skulder: 300 miljarder dollar. Mindre än så kan man kanske inte bli? Everminus?

Planerna var att på några få år bli världens största elbilstillverkare, men av det blev det alltså gigantiska skulder och ett gäng mer eller mindre färdigutvecklade elbilar – varav Nevs gjort några.

I dagsläget spelar Nevs ut sitt bästa kort, en självkörande bil vid namn Sango. Målet är att hitta investerare som vill göra exakt det motsatta som dagens biltillverkare: bygga bilar som ska minska privatbilismen. Och där finns det pengar, eftersom många storstäder inte gör annat än önskar sig en attraktiv och lönsam kollektivtrafik som bilister gillar!

Konceptet är en bit ifrån den bilälskande Saab-entusiasmens "pilottänk" där föraren var i kontroll och njöt av färden, men på samma vis som alltid, i framkant av tekniken med små ekonomiska resurser. Evergrande vill givetvis få tillbaka de pengar man kan.

Inne på det gigantiska fabriksområdet är det närmast öde. En mindre lastbil åker förbi, det ligger lite bråte och lastpallar här och där – och fabriken går faktiskt på sparlåga, med förhoppning att dra igång igen. I en av lokalerna pågår just nu drive in-vaccinering mot Covid-19.

Inne i en stor hangar står framtidshoppet Sango. En hög och bred, men med bilmått ganska kort låda på fyra hjul. Vad som är fram och bak är svårt att se direkt. Den är självklart eldriven och ska bli självkörande. På taket finns en Lidarsensor, på sidorna fyra Lidarsensorer och fem kameror. Framåt tittar tre kameror med olika utsnitt.

Farkosten har satellitnavigation med hög exakthet och sensorer som känner av alla rörelser och krängningar tack vare accelerometrar, gyron och magnometrar. Allt är kopplat till en kraftfull dator som vet exakt var man är, hur fort det går, hur vägen ser ut och vad som finns utanför – och så vidare.

Det är mycket tydligt en prototyp och i baksätet sitter en säkerhetsförare som kör bilen med joysticks. Det känns rätt mycket Saab. Work in progress!

Vi kliver i och åker runt i den stora hangaren, självklart utan någon som helst dramatik, den här första Sangon går bara i maximalt 20 km/h.

Inredningen består av sex flyttbara sittplatser på tre rader, som kan delas av med halvgenomskinliga skivor – för en privatare känsla. Det finns däremot inget rejält bagageutrymme, man får ha sina grejer på golvet. Framöver är det tänkt att man ska kunna justera temperaturen individuellt och luften man andas ska gå via ett påkostat filter.

Planen är att man ska kunna åka ensam i "private mode" eller tillsammans med andra bekanta med en öppen känsla. Bilen ska självklart vara uppkopplad till en central som man kan tala med, om något skulle hända. Krocksäkerheten ska givetvis också vara den högsta möjliga.

Nevs förhoppningar är att de första exemplaren ska rulla på svenska stadsgator redan om ett år, med en "safety operator" som kör fram till dess lagstiftningen tillåter självkörande fordon – och då när bilarna kör själva kan en "remote operator" gripa in och ta över på distans om något skulle hända.

Till skillnad från en vanlig bil ska Sangon kanske rulla 19 timmar per dygn och upp mot 20 000 mil om året, så konstruktionen är gjord för maximal hållbarhet, vilket också gör den lite dyrare att tillverka.

Vi åker ut på en stor parkeringsplats men upplevelsen är som du kan tänka dig inte oförglömlig. Häftigare hade det givetvis varit om den kört själv, och på området ska det åka runt förarlösa bilar i utvecklingssyfte. Det finns till och med tillstånd att köra autonomt på några publika vägar nära området.

Tanken är att det ska vara så smidigt, privat, bekvämt och snabbt att de som idag kör egen bil med glädje ska välja att åka i en Sango. Priset per resa ska också vara riktigt lågt, runt en tredjedel mot vanlig taxi, även om det inte är högsta prioritet.

Man skulle kunna misstänka att Sango, likt Uber och Bolt, blir så populära eftersom det blir billigt att åka, att antalet fordon på vägarna ökar – vilket alltså blivit fallet med väldigt billiga taxitjänster.

Men man hävdar att Uberbilar går tomma mellan körningar medan Sango ska gå tomma så få mil som möjligt. Det hela bygger på samåkning, det vill säga att man delar sin resa med andra som ska till ungefär samma plats.

Affärsmodellen är inte spikad, antingen hyr Nevs ut bilar till städer, som tar hand om drift och betalning, eller så placerar Nevs själva ut bilar och tar hand om hela kedjan, likt elscooterföretagen.

När vi åkt färdigt kör vi vår bil till huvudkontoret. Där finns det väldigt gott om parkeringsplatser och innanför dörrarna en sliten charm och tecken som tyder på massvis med aktivitet och engagemang. Och här jobbas det kanske mer än vad man tror även om Nevs just nu inte utvecklar nya egna bilar. Många tillverkare tar däremot hjälp av Nevs tekniker för utveckling och testning – som ett sätt att dryga ut kassan och hålla igång kompetensen.

En stor tavla i en korridor visar exempelvis ett projektflöde och bakom några dörrar finns kanske det mest värdefulla i företaget: ett antal hemliga prototyper och projekt.

Nej, det var inte sant, vd Stefan Tilk väntar där med Felix Andlauer VP Mobility Solutions, Frank Smit VP Vehicle Solutions, Adam Laurell Director Mobility Solutions Business Soch Peter Dahl, program director Pons.

Eldsjälarna som förhoppningsvis ser till att Nevs får ny frisk luft under sina vingar.

Vi guidas som vid en mindre bilsalong och får se flera bilar och designstudier som Nevs jobbat med under årens gång. Mest imponerande är en fullt körbar och tillverkningsklar elbil som skulle kunna utmana Porsche Taycan med sin prestanda, och som dessutom har en unik teknisk lösning som vi inte får yppa något om.

När jag senare frågar Christian von Koenigsegg om bilen, med ett speciellt namn taget från namnsdagsbarnet då projektet sparkades igång, är också han imponerad. Koenigsegg var under en tid en del av Nevs, så Christian har kört bilen.

Entusiasmen och kunnandet lyser starkt, och vore det avgörande kommer fabriken på Stallbacka snart att veva igång, och vem vet om man inte så småningom också skulle tillverka bilar som körs av människor – bara för att man älskar bilar.

Men det är min dröm.

Just nu satsas alltså allt på något som dagens biltillverkare knappast vill ge sig i kast med: att på sikt rasera världens biltillverkning genom att erbjuda så bekväm och effektiv "kollektivtrafik" att många bilister gladeligen skulle sälja den egna bilen – eller bara ha en ögonsten i garaget – ingen pendlarbil.

Viktiga händelser senaste tio åren

2012 köptes Saabs konkursbo av ett kinesiskt konsortium, National Modern Energy Holdings, med huvudägaren Kai Johan Jiang.

Hösten 2013 började man bygga Saab 9-3, men produktionen stoppades ett år senare på grund av ekonomiska problem.

2014 förlorade NEVS rätten till varumärket Saab. Mattias Bergman tog över vd-rollen från Kai Johan Jiang.

2015 skrevs det många avtal med olika kinesiska aktörer, om inköp av bilar för fantasisummor. Exempelvis skulle kinesiska Panda New Energi köpa 250 000 elektriska fordon fram till 2020 – för 100 miljarder kronor. Men inget blev verklighet.

2017 planerade NEVS att sälja en elbil under namnet NEVS, och det kinesiska taxiföretaget Didi investerade 500 miljoner dollar. Stefan Tilk blev vd. Man visar sin självkörande konceptbil på CES i Shanghai.

2019 köpte fastighetsföretaget Evergrande 51 procent av NEVS, som gick med 1,2 miljarder i förlust under 2018, med en omsättning på 74 miljoner kronor. Evergrandes omsättning var 700 miljarder kr. NEVS investerade 3 miljarder kr i Koenigsegg. Planer på börsintroduktion för NEVS som satsade på att ha tre bilfabriker och ett stort modellprogram med elbilar.

2020 kom tio stycken NEVS 9-3 EV från Kina och Evergrande blev huvudägare. Mobilitetsystemet Pons och fordonet Sango lanseras.

2021 tappade Evergrandes aktie 85 procent. Fastighetsföretaget drabbades av likviditet och riskerade konkurs, med skulder på 300 miljarder dollar. Företaget sas vara världens mest skuldtyngda. NEVS gjorde en förlust på två miljarder kronor – sedan starten låg den totala förlusten på 8,5 miljarder. NEVS lanserade sitt självkörande fordon Sango, med ambition att ha självkörande bilar i trafik 2021. 300 personer varslades, vilket nästan var hela personalstyrkan. Evergrande sonderade terrängen för att sälja NEVS. Koenigsegg köpte NEVS del i det samägda företaget Meneko.

2022 fortsätter jakten på en ny ägare och arbetet med det självkörande projektet.