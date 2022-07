Hur snabbt laddar elbilarna – egentligen?

Premium Tillverkarna gör mer än gärna reklam för korta laddningspauser, men för att skona batteriet drar man ned laddeffekten ordentligt efter bara en stund. Vi har lånat åtta elbilar för att mäta exakt hur snabbt de laddar.

Det viktigaste försäljningsargumentet för en ny elbil idag är räckvidden, men egentligen borde det vara minst lika viktigt att veta hur snabbt man kan ladda ett tömt batteri.

Nästan alla moderna elbilar klarar av att snabbladdas med hög effekt och medan 50 kW ansågs som högeffektivt för bara några år sedan hanterar allt fler bilar likström med en effekt upp till 270 kW idag. Snabbladdare längs motorvägen och i större tätorter kan dessutom ge ifrån sig upp till 350 kW.

Riktigt så fort som i teorin kan man dock inte "tanka" ström. En del modeller behöver visserligen endast sex, sju minuter för att ladda 100 km räckvidd, men det är maximalvärden som batteriet inte klarar länge.

Ju mer batteriet är laddat desto lägre effekt laddas det med. Därför dröjer de sista 20 procent oftast lika länge som de första 80.

Vi har samlat data och sammanställt laddiagram som visar hur mycket långsammare laddningen blir ju fullare batteriet är.

Diagrammen är visserligen inte jämförbara till 100 procent eftersom laddningen påverkas av yttre faktorer som temperatur, men kurvorna visar tydligt de grundläggande laddegenskaperna.

Det är tydligt att Audi e-tron, Hyundai Ioniq 5 samt Porsche Taycan laddar snabbare än konkurrenterna, tack vare deras 800V-arkitektur. Anledningen till detta är snabbladdarnas övre gräns på 500 Ampere, vilket innebär att elbilar med traditionell 400-voltteknik endast kan ladda med maximalt 200 kW. Men Tesla kan ladda mer. Snabbladdarens maximala effekt kan alltså bara nyttjas med 800 volt.

En annan sak man omedelbart upptäcker är att större batterier kan laddas med högre effekt än mindre kan. Ett större batteri består av fler celler och om en cell tål en ampere, tål två celler två ampere, alltså den dubbla effekten.

Förhållandet mellan batteristorlek och laddeffekt kallas "C-rate". Laddas ett batteri på 100 kWh med 100 kW är C lika med ett, laddas batteriet med 200 kW är C istället 2 och så vidare. Testbilarna med 800V-teknik når en C-rate på nästan 3 under laddstoppen.

Mercedes EQS med sitt jättelika batteri på 108 kWh kan därför laddas mycket länge med en effekt på 200 kW utan att man behöver vara rädd för större slitage.

En del tillverkare har börjat ange laddhastigheten i km/h, vilket inte säger något om bilens accelerationsförmåga eller toppfart utan snarare hur många kilometer som laddas per timme. Laddar man 200 km/h på en halvtimme är laddhastigheten således 400 km/h.

Laddhastigheten räknas fram när batteriets laddning ligger mellan 10 och 80 procent, eftersom de första och sista procenten laddar mycket långsammare. Våra beräkningar ligger på samma laddnivå men för att utröna den verkliga laddhastigheten har vi även tagit hänsyn till bilarnas förbrukning.

Trots att Porsche Taycan i genomsnitt laddar snabbare (213 kW) än alla andra testdeltagare får den se sig slagen av Hyundai Ioniq 5 eftersom koreanen förbrukar mycket mindre. Sistaplatsen i tabellen intas därför av Mercedes EQV, eftersom den stora familjebussen inte laddar särskilt snabbt och dessutom förbrukar en hel del.

En elbil som är lämplig för långfärder ska därför inte bara ha lång räckvidd utan därutöver låg förbrukning samt en hög laddhastighet.

Vid en direkt jämförelse ser vi stora skillnader: medan Ioniq 5 kan ladda 100 km på drygt fem minuter tar samma övning nästan 17 minuter för Mercedes EQV. Märkessyskonet EQS visar dock att även elbilar med 400-voltteknik kan ladda snabbt. Eftersom större batterier kan laddas med högre effekt under längre tid gynnas EQS-föraren av bilens höga laddningseffekt vid snabbladdaren.

TESTBILARNAS LADDNINGSDIAGRAM

Laddkurvorna visar tydligt hur bilarnas mjukvara reglerar effekten beroende på batteriets laddningsnivå.

Precis som koncernbrodern Porsche Taycan satsar Audi e-tron GT på 800-voltteknik. Eftersom bilen till en början laddar med drygt 250 kW, laddar man halva batteriet på endast elva minuter. 100 km laddar man i genomsnitt på under sju minuter.

Audi e-tron GT

Systemeffekt:

390 kW/530 hk

Batteriets nettokapacitet:

83,7 kWh

Förbrukning:

22,4 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 195 kW

Tidsåtgång för 100 km: 06.53

Trots ett gigantiskt batteri är laddningsstrategin försiktig. Mellan 10 och 80 procent laddar den stora suven i genomsnitt med 128 kW. Att ladda 100 km tar därför nästan dubbelt så lång tid som i en Hyundai Ioniq 5.

BMW iX xDrive50

Systemeffekt:

385 kW/523 hk

Batteriets nettokapacitet:

105,2 kWh

Förbrukning:

21,7 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 128 kW

Tidsåtgång för 100 km: 10.10

Cupra laddar i jämförelse i ganska maklig takt. Bilens 58 kWh-batteri laddas med maximal effekt på 100 kW, som sjunker till 70 kW när batteriet är halvfullt. Att ladda 100 km tar nästan 15 minuter, vilket är nästan tre gånger så länge som i Ioniq 5.

Cupra Born 58 kW

Systemeffekt:

170 kW/231 hk

Batteriets nettokapacitet:

58 kWh

Förbrukning:

18,2 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 75 kW

Tidsåtgång för 100 km: 14.34

Ioniq 5 med 800V-teknik visar var skåpet ska stå. Hög laddeffekt kombineras med låg förbrukning vilket ger mycket korta laddpauser. Jämfört med konkurrenterna är koreanen bäst lämpad för långresor.

Hyundai Ioniq 5

Systemeffekt:

160 kW/217 hk

Batteriets nettokapacitet:

72,6 kWh

Förbrukning:

15,7 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 179 kW

Tidsåtgång för 100 km: 05.16

Med en genomsnittlig laddeffekt på 167 kW är Mercedes EQS 580 4Matic hack i häl på konkurrenterna med 800V-arkitektur. Efter bara 17 minuter har man laddat halva batteriet. 100 km laddas på under åtta minuter.

Mercedes EQS 580 4Matic

Systemeffekt:

385 kW/523 hk

Batteriets nettokapacitet:

108 kWh

Förbrukning:

21,4 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 167 kW

Tidsåtgång för 100 km: 07.41

Batteriet i EQV är inte mycket mindre än det i lyxsedanen EQS, men ändå envisas Mercedes med låg laddningseffekt på 90 kW. Bilens stora frontarea driver förbrukningen uppåt, vilket innebär att familjebussen behöver nästan 17 minuter för att ladda 100 km.

Mercedes EQV 300

Systemeffekt:

150 kW/204 hk

Batteriets nettokapacitet:

90 kWh

Förbrukning:

25 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 90 kW

Tidsåtgång för 100 km: 16.40

Pionjären bland 800-voltelbilarna imponerar fortfarande stort med sin höga laddeffekt på maximalt 270 kW. Även om batteriet är laddat till 80 procent är effekten fortfarande 100 kW, alltså lika mycket som Cupras batteri maximalt mäktar med.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Systemeffekt:

420 kW/571 hk

Batteriets nettokapacitet:

84 kWh

Förbrukning:

20,8 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 213 kW

Tidsåtgång för

100 km: 05.52

Enyaq iV 80 har en batterikapacitet på 77 kWh och börjar laddningen med maximalt 125 kW, och håller sig sedan ett stadigt på 100 kW mellan 10 och 80 procent. Bilens låga förbrukning i kombination med effekten gör den mycket lämpad för långresor.

Skoda Enyaq iV 80

Systemeffekt:

150 kW/204 hk

Batteriets nettokapacitet:

77 kWh

Förbrukning:

17,9 kWh/100 km

Genomsnittlig laddeffekt:

10–80 %: 100 kW

Tidsåtgång för

100 km: 10.44

Andra konkurrenter

Diagrammet visar laddeffekt och tid

VW ID.3 och Tesla Model 3

Laddiagrammen för ID.3 och Model 3 visar laddeffekten i förhållande till tiden, inte hur laddat batteriet är. Ändå ser man tydligt hur olika laddstrategierna kan vara trots batterier i ungefär samma storlek.

Model 3 börjar laddningen med 160 kW, medan ID.3 nöjer sig med 100 kW. Däremot håller Folkan sin laddeffekt konstant längre än Teslan. Att ladda fullt går dock ändå lite snabbare för Model 3 än för Folkan (53 minuter mot en dryg timme).

VW ID.3 58 kWh

Systemeffekt: 150 kW/204 hk

Batteriets nettokapacitet: 58 kWh

Tesla Model 3 Standard Range

Systemeffekt: 239 kW/440 hk

Batteriets nettokapacitet: 57,5 kWh