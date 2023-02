Vintertest av Tesla Camp Mode: Som man bäddar får man ligga

Premium Innan Tesla var övernattning i bilen en nödlösning – eller ett straff. Problemet var att bilen snart blev för kall, för varm eller fick för dålig luft. Inte heller var det bekvämt. Teslas camp mode skapar helt andra förutsättningar. Men hur bra fungerar det på vintern? Vi har testat såväl elförbrukning som tre madrasser särskilt anpassade för Tesla.

Rådande natur- och vanlife-trender har ökat intresset för Teslas camp mode. Det vimlar av romantiska skildringar av hur Tesla-ägaren trycker på gasen och känner frihetens vingslag inför att kunna campa i naturen utan att behöva tänka på närheten till ett hotell eller en ställplats med el.

Camp mode är praktiskt i många lägen. Om man till exempel kört långt och behöver slumra ett par timmar, om regn eller snö skulle påverka sikten så pass att det är bättre att stå still ett tag, eller om det händer något och man behöver kyla eller värma kupén medan man inväntar assistans.

Just det där med att värma kupén var det vi funderade över när vi skulle vintertesta Teslas camp mode. Att kyla en soluppvärmd bil till klibbfri sovtemperatur är en sak, men hur är det att värma upp den från nollstrecket till behagliga 20 grader? Och hur mycket drar det av bilens laddning?

Inte så mycket som man kanske skulle tro. Svaret kommer visserligen att variera beroende på förutsättningar som den omgivande utomhustemperaturen och vilken temperatur man önskar i kupén, om man laddar många gadgets och så vidare. Men i runda slängar rör det sig om cirka 2 procentenheter per timme.

Summa summarum är vintercamping inga problem, ett tips är dock ett par tjocka tofflor. Luften i kupén blir visserligen snabbt varm men inte själva interiören. Är man lång så fötterna ligger mot bagageluckan får man snart kalla tår, även genom ett täcke.

Elbilens egenskap som "rullande jättebatteri" gör också att man inte behöver söka en ställplats med el som vid annan camping, utan kan stå i princip var som helst. I skogen, vid en sjö eller på en bergstopp om det är en naturnära upplevelse med utsikt man söker.

För att sätta bilen i campingläge, trycker man på temperaturreglaget på den interaktiva skärmen och väljer camp mode. En jämn luftcirkulation slås då på till kupén så varken fönstren blir immiga eller luften dålig. Temperaturen regleras också plus att skärmen efter ett tag visar en vilsam campingbild med tält och sprakande brasa.

Vill man inte sova direkt kan man se på film, spela spel eller lyssna på musik. Så länge bilen är tillräckligt laddad och man står på tillåten plats är det sedan bara att slappna av. Om man har ett bra sovunderlag vill säga.

Tesla Model Y:s bagageutrymme med fällda säten blir helt slätt.

OM ATT CAMPA I TESLA MODEL S

Medan andra Tesla-modeller får en slät bagageyta (med endast en lätt lutning) vid fällda baksäten, har Model S tyvärr en negativ egenhet. På alla Model S – fram till den precis nyutkomna Model S Plaid – får ytan en nästan sex centimeter hög kant mitt i sovutrymmet när man fällt baksätet.

Väldigt oskönt, och lika kännbar som den där ökända ärtan för prinsessan. Dessutom är det svårt att få kanten att stämma med den egna kroppen. (Ska jag få plats med mina 176 cm måste jag flytta så högt upp det går, men då stämmer inte kanten med kroppen.)

Den enda madrassen som trollar bort känslan av kanten tillräckligt är luftmadrassen. Dock kräver både den och den tjockare memory foam-madrassen ett nackstöd för att man ska kunna nyttja hela madrassens längd. Ytterligare ett inköp alltså, av antingen ett camping-/nackstöd eller lastgaller för att hålla upp den översta delen. Här har den tunnare memory foam-madrassen ett klart plus eftersom den har hårda plattor inbyggda i den översta delen, vilket de andra två madrasserna i testet inte har.

Utvärderingen av madrasserna gjordes därför slutligen i en Model Y.

Luftmadrassen från Tässla Store är bästa valet för en äldre Model S.

MADRASSTEST

Det finns flera olika madrasser särskilt anpassade för Tesla. Flest modeller verkar finnas för Model 3 och Y. I detta test har vi provat en luftmadrass och två olika memory foam-madrasser. Var och en har sina för- och nackdelar. Priset stiger med cirka en tusenlapp för varje modell.

LUFTMADRASS FRÅN TÄSSLA STORE

Luftmadrassen är formad efter bilens interiör. Högst upp finns två kuddar och två extra uppblåsbara medföljer. Ovansidan är coatad med velour och det medföljer en 12V-pump som kopplas in i något av bilens cigarettuttag. Vill man blåsa upp madrassen inuti bilen måste det göras i rätt ordning – eller så får man byta uttag efter att man blåst upp de nedre/ övre av de totalt sex ventilerna, eftersom sladden är lite kort. Själva uppblåsningen går på ett par minuter.

På Tässla Stores hemsida står det att den ska passa både i Model S, Y och 3 men i realiteten passar den inget vidare i Model S. Kanterna böjs och det känns lite som att ligga i en skål. Pumphålen på sidorna trycker dessutom mot bilens sidor vilket ger ett gnekande ljud ifrån sig. Om man väljer att inte ha sidovingarna uppblåsta passar den bättre. Ändå är just en luftmadrass det bästa valet till en äldre Model S eftersom den gör att man inte känner kanten av de fällda sätena.

Memory foam-madrass från Tässla Store är lätt att placera ut.

Plus:

• Tömd på luft går den lätt ned i både trunk och frunk.

• Slätar ut kanten på Model S så att den inte känns.

Minus:

• Att den måste blåsas upp/sugas ut på luft för att packas ihop.

• En luftmadrass tryckavlastar aldrig kroppen lika bra som en vanlig madrass.

• Ventilerna läcker lite.

TREDELAD MEMORY FOAM-MADRASS FRÅN TÄSSLA STORE

Madrassen består av tre vikbara remsor täckta med velourtyg. Undertill på varje remsa sitter korta kardborreband. Materialet är 5 centimeter tjock memory foam som är tryckavlastande, anpassar sig efter kroppen och återgår till sin ursprungliga form. De yttersta remsorna är formsydda efter hjulhusen. Alla tre remsornas övre del har en hård undersida för att ge ökad stabilitet och stöd för nacken.

Memory foam-madrassen från Teslify är den tjockaste i testet.

Madrassens delar kommer med ett dra-på-lakan i samma mjuka velourtyg, allt fastspänt i en väska. Väskan får plats i trunken. För att få ner allt i väskan igen måste de tryckas ihop rejält, bäst är att sitta på dem för att delarna ska komprimeras.

Att madrassen är den tunnaste i testet (5 cm) är ett problem i Tesla Model S på grund av kanten men inte i exempelvis Tesla Model Y. Här är madrassen skön att ligga på.

Plus:

• Att remsorna inte går ända ut i sidorna gör dem lättare att placera.

• Den skyddande väskan som kan förvaras i trunken.

• De hårda bottenplattorna i de övre sektionerna ger nackstöd.

Minus:

• Kardborrarna under remsorna biter tag rejält i bilens filtunderlag vilket gör att det är lite pyssel att få bort dem (om man inte vill slita). Antingen får man krypa in i bilen och lossa delarna eller gå via respektive bakdörr.

• Det är lite bökigt att få ner allt i väskan igen, särskilt om man är ute.

Batteriets laddning startade på 81 procent. Från kl 22.00 till kl 06.00 sjönk laddningen till 62 procent. Detta motsvarar en förbrukning på 2,4 procentenheter/timme. Utomhustemperaturen var konstant +2°C. Tidigare test vid utomhustemperatur på +16°C har givit en förbrukning på 2,0 procentenheter/timme.

TREDELAD MEMORY FOAM-MADRASS FRÅN TESLIFY

Även denna variant har tre vikbara remsor i memory foam, överdragna av ett velourtyg. Att det inte finns kardborrar undertill gör den lättare att hantera (den fastnar inte). Delarna ligger ändå på plats tack vare att de är bredare, å andra sidan måste man fixa och trixa lite innan alla får plats jämte varandra.

Madrassen är 7,5 cm tjock vilket gör den kanonskön att sova på, den är helt klart det bekvämaste alternativet. Dock har den ingen medföljande väska, man får själv se till att skydda delarna så att de håller sig fräscha. Alla delar får heller inte plats på samma ställe; packar man två delar i trunken får man lägga den tredje delen i frunken.

Till denna madrass behövs också stöd upptill för nacken. Madrassdelarna har nämligen inga plattor för stadga i den övre delen. Ett alternativ är att skaffa ett madrass-campingstöd som fästs bak på framsätena och fälls ut så att fyra plattor täcker gapet mellan de fällda baksätena och framsätena. Man kan också låta lastgallret (om man har sådant) sitta kvar när man fäller baksätena och låta det fungera som stöd.

Plus:

• Komforten. Man sover hur skönt som helst.

Minus:

• Priset.

• Att man dessutom måste skaffa ett nackstöd.

• Att den inte har egen väska/förvaring.

VAR FÅR MAN CAMPA?

Att övernatta i sin bil räknas egentligen inte som camping, men man ska ändå försäkra sig om att man följer vad som är tillåtet.

• Grundregeln är att inte störa eller förstöra. Det gäller både människor/andras ägor/egendom samt djur/natur.

• Du får stå på annans mark om det bara är tillfälligt men inte på någons tomt, eller för nära bostadshus.

• Ta med skräp och sopor.

• Oftast är det inte tillåtet att campa/övernatta i nationalparker och naturreservat.

• Normalt får man stå ett dygn på rastplatser och P-platser (helgtid brukar det vara fram till närmaste vardag).

• Kontrollera skyltar och anslagstavlor vad som gäller och om det finns särskilda förbud.

• Vissa kommuner kan ha förbud mot att sova i bilen utanför anvisade platser.