Priser på begagnade elbilar är volatila som aktier

Priserna på BMW i3 går från cirka 180 000–390 000 kronor beroende på årsmodell och mil, etc. Årsmodellerna 2014–2015 har klarat sig bäst – billigt står sig bra. Mest tapp ser vi på årsmodellerna 2015 och 2017, men även nyare bilar, där konkurrensen från modernare modeller slår till. Det finns väldigt många privatleasingbilar som snart ska lösas in. Räkna med överflöd och prispress. iX-modellen såldes det 58 stycken begagnade av under fjolåret, med stora prisvariationer. iX 40 bör tappa mer.