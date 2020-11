Begduell: Tesla Model 3 mot Model S

Premium Tesla Model 3 har tagit över tronen som världens mest sålda elbil. Men är den bättre än storebror Model S som begagnad?

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Paradigmskiftet är här! Som en av läsarna skriver i kommentarsfältet i vår ägarenkät. Teslaägare är förvisso kända för att slänga sig med överdrivna kommentarer. Men det ligger faktiskt mer bakom orden än bara överdrifter från en Teslafantast. Om du i dagsläget kör en traditionell förbränningsmotorbil och funderar på att köpa dig en begagnad Tesla är hela köp- och ägarupplevelsen väldigt annorlunda.

Glöm det där med att leta efter vatteninblandning under oljelocket, när kamremmen senast byttes eller när bilen fick nya tändstift. Inget av det där finns på en Tesla, vare sig du är sugen på en Model 3 eller en Model S. Faktum är att Tesla inte ens kräver att du lämnar in bilen för service längre för att du ska få behålla garantierna. Det är således inte konstigt att hitta en Model S som inte sett ett servicecenter på ett bra tag.

Eller ta det där med en nypa salt. Både problemfrihetsbetyget och felrapporten pekar på att Model S dras med en del problem. Inte minst de revolutionerande konstruktionsval man gjorde med bland annat en infotainmentskärm som inte uppfyller de sedvanliga klassifikationerna för automobilt bruk.

De specifika problemen hittar du i listan över kontrollpunkter på första sidan i artikeln. Men lite kortfattat är det nog klokt att kika på en bil som fått dessa saker åtgärdade på garantin om du tittar på en äldre bil. Då det inte längre verkar vara en fråga om huruvida problem uppstår, utan snarare om när.

Model 3 är en betydligt nyare konstruktion, och det märks i felrapporten som visar att man lärt sig av tidigare misstag. Men Model 3 är konstruerad för att ligga i ett specifikt prisläge. Besparingar har således gjorts, och det märks på betygsstapeln för lack och rost. Många ägare uppger att lacken på deras bilar är extremt känslig, och letar du online hittar du riktiga skräckexemplar med folk som råkat tvätta av lacken på sin bil! Men ta dessa för de extremfall de faktiskt är.

FELRAPPORTEN – FÖRBÄTTRINGAR!

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Förbättringarna är lätta att se när man ställer staplarna för den nyare Model 3 jämte de för Model S. Elektronikfelen har sjunkit markant, men vi bör inte ropa hej riktigt ännu. En hel del av elektronikfelen på Model S uppkom först efter några år i produktion. Kvaliteten på lacken har dock sjunkit drastiskt i jämförelse med storebror. Några ägare klagar på rostangrepp på nästan nya bilar!

Det största problemet som egentligen drabbar bägge modellerna är att Tesla skippat den slutgiltiga kvalitetskontrollen av sina bilar, och helt sonika lämpat över det på första ägaren. Andelen bilar som haft någon sorts garantiåtgärd är således onormalt hög, men ägarna är ändå nöjda med hur smidigt servicen har funkat i majoriteten av fallen.

Tittar vi tillbaka på servicebetygen för Model S ser vi dock en trend mot ett lägre betyg, likt det för den enklare Model 3. En förklaring till detta är att serviceorganisationen inte växt i samma takt som antalet sålda bilar i och med lanseringen av den betydligt billigare Model 3.

I skrivande stund finns det fem serviceställen i Sverige med ett sjätte planerat i Umeå. Just avsaknaden av serviceplats i Norrland har länge varit problematisk för potentiella köpare, men kommer alltså snart att vara ett minne blott.

Men ta även det med en nypa salt, när vi själva testade att ringa ett servicecenter i Sverige hamnade vi i Norge, eftersom de svenska helt enkelt inte hade kapacitet att svara i telefon.

Men där kommer vi till ytterligare ett avsteg från det traditionella bilägandet. Det mesta i garanti- och serviceväg sköts genom Teslas mobilapp, som du ändå kommer att ha installerad för att nyttja alla bilens funktioner.

Ett annat avsteg är kostnaden för drivmedlet. Teslas superchargers som de heter, är betydligt snabbare än den genomsnittliga snabbladdaren i Sverige. De är dessutom billigare och har i skrivande stund ett pris på 2,56 kronor per kilowatt. Väljer du en begagnad Model S som beställdes ny före den 15 januari 2017 laddar du dessutom helt gratis!

Nu när Tesla börjar rulla ut nya laddare med CCS-uttag i Europa, precis som på Model 3, behöver du som Model S-spekulant inte oroa dig över risken för att inte kunna ladda. Tesla erbjuder en konvertering till CCS-uttag på äldre bilar för ynka 3 400 kronor!

Kontentan är att bägge bilarna är något struliga om du inte hittar rätt exemplar, men du får helt enkelt mer bil för pengarna med en Model S. Vilket är varför det blir just Model S som vinner denna duell.

MODELLHISTORIK

Tesla Model S

2012 Premiär. Model S säljs till investerare. Batteriet är 85 kWh stort.

2013 Model S blir tillgänglig för allmänheten. 60 med 60 kWh-batteri introduceras och ursprungsmodellen döps om till 85.

2014 Fyrhjulsdrift (D) och prestandamodeller (P) tillkommer i modellutbudet.

2016 En ny instegsmodell kallad 60/60D introduceras. Batteriet på 75 kWh är mjukvarulåst till 60. Uppgraderingar finns.

2020 En uppgradering av drivlinan med permanentmagnetmotor från Model 3 i framaxeln ger längre räckvidd. Finns numera bara med 100 kWh-batteriet.

Tesla Model 3

2017 Produktionsstart.

2019 Model 3 börjar levereras till kunder i Sverige. Först ut är Long Range- och Performancemodellerna. Mot mitten av året lanseras Standard Range.

2020 Med över 500 000 bilar sålda, övertar Model 3 tronen som den mest sålda elbilen på planeten.

ÄGARNA OM SINA BILAR

Interiören i Model S domineras fullständigt av den centralt placerade infotainmentskärmen på hela 17 tum. Riktigt annorlunda när bilen lanserades, ganska modernt idag.

MODEL S-ÄGARNA ÄLSKAR... MODEL S-ÄGARNA GILLAR INTE... "Den bästa pendlarbilen!"

"Billig i drift."

"Teslas laddnätverk!"

"Har efter tre år och 40 000 mil inte behövt någon normal service."

"Man får många användbara funktioner helt kostnadsfritt via trådlösa uppdateringar."

"Bra andrahandsvärde!"

"Accelerationen!" "Dörrhandtaget gick ej ut!"

"Underdimensionerade bromsar."

"Motorn lät mycket, byttes på garantin."

"Bakluckan satt snett, det kom in vatten vid biltvätt."

"Mjukvaran buggar efter uppdateringar."

"Handtag som inte fungerar. Vatten som läcker in från soltaket. Trasigt varselljus. Högljudd AC-kompressor. Långsamt infotainmentsystem. Dålig regnsensor. Autopilot som spökbromsar."

"Strålkastarna läckte in vatten."

"MCU-problem."

"Missljud från stötdämparna."

"Skärmen startar inte."

I Model 3 har man dragit minimalismen i instrumenteringen ännu längre. Allt från hastighetsmätare till styrning av kupéfläktarnas riktning har bakats in i den centrala infotainmentskärmen.

MODEL 3-ÄGARNA ÄLSKAR... MODEL 3-ÄGARNA GILLAR INTE... "Snabb laddning, lång räckvidd och körglädje!"

"Laddinfrastrukturen är ovärderlig."

"En helt ny upplevelse att färdas."

"Låga kostnader för service och drivmedel."

"Teslas Over The Air-uppdateringar!"

"Känns modernare än alla andra bilar." "Bullrig!"

"Kvaliteten är sådär jämfört med Mercedes."

"Vindbrus från förarsidan."

"Serviceorganisationen behöver byggas ut."

"Bakdörrarnas gummilister skaver på lacken."

"Felaktiga hjulvinklar, trasig laddlucka, trasig kabel till bältessträckare och länkarmar som behövde bytas."

"Karossdelar som skavde mot varandra."

"Kondens i baklampan."

"Tunn lack som gjort att området framför bakhjulen nu är gråa, i stället för svarta. Går ej på garanti och kostar 10 000 att åtgärda!"

"Kondens i strålkastarna."

"Skadad baklucka på grund av dålig passform."

"Skramlar!"

Sju säten ryms i en Model S om man bockat i tillvalet vid nybilsköpet. Lyfter du på bagageluckan ser du dock tydligt, att den bakersta sätesraden enbart är avsedd för barn.

ÄGARNAS KÖPSKÄL

Tesla Model 3 2018–2020

Körglädje Snabbare än det mesta i klassen.

Miljö Utan några lokala utsläpp!

Ekonomi Mycket bil och teknik för pengarna.

Tesla Model S 2012–2020

Körglädje Massor av effekt genom hela registret!

Miljö Fossilfria mil lockar.

Ekonomi Billigt, särskilt med gratis laddning!

KOLLA DETTA FÖRE KÖP

Tesla Model 3 2018–2020

Karossinpassning Dålig karosspassning verkar drabba tidiga exemplar värst. I bästa fall är det bara kosmetiskt, som en laddlucka som sticker ut lite när den är stängd. I värsta fall skapar det oljud i kupén, eller påbörjar korrosion genom att karosspanelerna gnider mot varandra.

Lack Många ägare klagar dels på defekter i lacken redan vid leverans, dels på att den håller låg kvalitet och lätt repas.

Tesla Model S 2012–2020

Garantier Undersök återstående garantier på bilen, då eventuella reparationer kostar en rätt påtaglig slant!

Dörrhandtag De automatiskt utskjutande dörrhandtagen har havererat för ett antal ägare. Det kan därför vara klokt att undersöka om de bytts på din tilltänkta bil, eller om de strulat.

Minnesproblem Det har rapporterats om infotainmentskärmar som svartnar helt. Detta beror på att en minnesmodul (eMMC) i bilens mediaenhet förbrukats. Undersök om det är åtgärdat, det kan spara dig en hel del huvudvärk och pengar.

Infotainmentskärm Ett annat problem med infotainmentskärmen är att den inte tål värme särskilt bra. Gulning runt kanterna är en kosmetisk effekt. Men har skärmen börjat få bubblor under själva touchytan, bör du titta på en annan bil. Det är bara en tidsfråga innan den börjar läcka lim. I värsta fall kortsluter det mediakontrollenheten.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

MER ÄN EN BIL!

En livsstil? Det är lätt att avfärda de mer entusiastiska Teslaägarna som fanatiker om man själv är lite avigt inställd till bilarna, företaget eller kanske elektrifieringen för den delen. Elon Musks twitterkonto kan ibland också göra den mest Teslaglade lite skeptiskt inställd. Men faktum är att om man har hjärtat inställt på en eldriven bil erbjuder Tesla något ingen annan aktör på marknaden gör idag. Varken i Sverige, ute i Europa eller framför allt på hemmamarknaden i USA.

Servicefritt bilägande är ett unikt säljargument. Men ett betydligt viktigare sådant är den laddinfrastruktur man byggt. Inte nog med att laddarna är många till antalet och strategiskt utplacerade för att underlätta långfärd. De är till råga på allt oerhört mycket snabbare än den genomsnittliga snabbladdaren du annars hittar ute på vägarna.

Lägg därtill att du inte behöver fyra olika appar och laddbrickor. Allt är kopplat till bilen, du bara kör dit och kopplar in. Sedan är det klart! Att laddarna bara funkar för Teslas egna bilar gör också att du slipper pausa din långfärd för att något pucko blockerat den enda snabbladdaren på området genom att koppla in sig på dess AC-uttag med sin laddhybrid. Branschen har mycket att lära av Tesla här, eller kanske rent av behov att köpa in sig!