Begduell: Polestar 2 vs Volkswagen ID.3

Premium Volkswagens folkelbil ID.3 och "svenska" Polestar 2 är hypade till skyarna. Men vad tycker egentligen ägarna om sina bilar?

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Paradigmskiftet är här! Äntligen är Volkswagen elfolkbil ID.3 ute på vägarna! Vi jämför den med svenska elbilsnyheten Polestar 2, för att reda ut om du bör hålla utkik efter ett begagnat exemplar att fynda!

Låt oss börja med att tilltala elefanten i rummet. Nämligen tillgången på begagnade exemplar, eller snarare avsaknaden av den. Förvisso finns det i skrivande stund inte ett enda begagnat exemplar till salu i landet. Men det lär ändras inom en snar framtid. Dessutom kan det också vara en liten inblick i bilägandet för dig som funderar på att köpa eller leasa en sprillans ny bil från någon av tillverkarna.

Med det ur vägen hoppar vi vidare till hur pass svensk Polestar 2 egentligen är. Visst ägs Polestar delvis av Volvo, men även delvis av Volvos ägare Geely. Dessutom tillverkas Tvåan i Lugiaofabriken i Kina. Att det skulle röra sig om något budgetbygge med tveksam kvalitet kan du däremot glömma direkt. Betyget för kvalitetskänsla får närmaste konkurrenten Tesla Model 3 att framstå som en Kia i instegsklass. I alla fall på den punkten.

Som ren kontrast är ägarna av ID.3 fullständigt oimponerade av kvaliteten och ger bilen ett betyg som är hela 16 procentenheter lägre än föregående generation av Golf! Dessutom presterar den inte bättre än den traditionellt byggda Golfen med förbränningsmotor på något annat än ljudnivå i TQ-ronden!

Men elbilars paradgren borde väl ändå ligga i IQ-ronden med dess betoning på ekonomi? Så är tyvärr inte fallet för någon av bilarna. Mest sticker ändå Polestar 2 ut med ett nästan skrämmande betyg för bränsleförbrukning. Snittförbrukningen är hela 27 procent högre än Teslas Model 3 om man får tro ägarna själva.

Inte heller ID.3 briljerar i den här ronden, 17 kWh per 100 kilometer är betydligt lägre, men det är bara 1 kWh lägre än de nyss nämnda och betydligt motorstarkare Model 3! Hur stor del av dessa skillnader drivlinorna står för, och hur mycket ägarnas körsätt inverkar låter vi vara osagt. Tiden lär utvisa om Polestar lyckas med optimeringar av bilens förbrukning, och om det kanske tillkommer lite mer gasglada ID.3-ägare.

FELRAPPORTEN – BARNSJUKDOMAR!

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Det är svårt att sammanfatta siffrorna ovan som något annat än påtagliga barnsjukdomar. Förvisso är urvalet inte lika stort som säg vid en nylansering av Volvo V90, men ändå tillräckligt stort för att kunna börja skönja en trend. Med det sagt är det också anmärkningsvärt att garantisiffran för genomsnittsbilen i år är på hela 30 procent!

Förbrukningen är dock inte allt när det kommer till totalekonomi. Den utgör dessutom en försvinnande liten del av den beräknade milkostnaden, till och med för den elhungriga Polestar 2. Men ta beräkningen här ovan med en lite större nypa salt än vanligt.

Den största posten är inte oväntat bilarnas värdeminskning. Elbilsmarknaden är fortfarande en snabbt föränderlig sådan. Detta gör det rent ut sagt omöjligt att uppskatta värdet på två i princip nylanserade bilars värde tre år framåt i tiden. Särskilt inte två som är så pass drabbade av barnsjukdomar som dessa!

Bägge bilarna får nämligen underkänt med besked när det gäller problemfrihet. Länge har det klagats på att Tesla levererar bilar med felaktigt monterade karossdelar, lackskador och så vidare. Men varken Volkswagen eller Polestar (Volvo/Geely) förmår att bygga en problemfri bil, trots flera decennier av erfarenhet. Polestar har redan återkallat sina Tvåor hela två gånger under oktober. Det har dels rört sig om mjukvarurelaterade fel, men även om undermålig hårdvara som växelströmsriktare och defekta värmefläktar som man beskyller underleverantörerna för.

Inte heller ID.3 är bättre på den punkten. Ägarna vittnar om att mjukvaran är buggig. Funktioner försvinner och dyker upp i infotainmentsystemet, fönsterhissar slutar att fungera och man tvingas starta om bilen. Dessutom har man precis som Polestar lanserat den utan en del av de funktioner man sagt skulle finnas från start, med löftet till kunderna om att det kommer senare.

Som begagnatspekulant gör du nog bäst i att vänta och se om Volkswagen och Polestar får ordning på allt strul. Skulle du i dagsläget behöva välja en av bilarna, är sannolikheten nog högre att det blir en ID.3. Det är helt enkelt en bil bättre lämpad för de flestas behov. Vilket också gör att den blir den något tveksamma "vinnaren" av denna duell.

MODELLHISTORIK

Polestar 2

2019 Virtuell premiär och avtäckning av Polestar 2 i februari. Bilen blir först i världen med att få Googles Android Automotive operativsystem i infotainmentenheten. Bilen har ett 78 kWh stort batteripack, fyrhjulsdrift och 408 hästkrafter.

2020 Första bilen i Europa levereras till en svensk kund i Göteborg i slutet av juli. I oktober återkallas bilarna två gånger.

Volkswagen ID.3

2019 Volkswagens nya elbil ID.3 lanseras i september och företaget har planer på att leverera bilar till de första kunderna under sommaren nästkommande år. Till en början finns ID.3 i tre extrautrustade specialutgåvor som kallas 1st, 1st plus och 1st max. Samtliga har en batterikapacitet på 58 kWh, bakhjulsdrift och 204 hästkrafter.

2020 De första kunderna i Sverige börjar få sina bilar levererade under september.

ÄGARNA OM SINA BILAR

Bakom ratten i Polestar är Volvorötterna tydliga. Infotainmentsystemet är det första på marknaden som bygger på Android Automotive OS. Vanliga androidappar som Google Maps körs därför direkt på infotainmentenheten.

POLESTAR-ÄGARNA ÄLSKAR... POLESTAR-ÄGARNA GILLAR INTE... "Riktigt nöjd med bilen som är klart mycket attraktivare än Tesla 3."

"Ett tekniskt underverk."

"Bättre körkänsla än jag trodde."

"En bildröm när den fungerar som den marknadsförs."

"Trevlig bil att köra." "Trist med den korta räckvidden."

"Dålig support."

"Värmen slutade fungera, åtgärdades hos lokal Volvohandlare."

"Sämre kvalitetskänsla än förväntat."

"Det framgick inte att ett antal funktioner inte var med vid leverans av bien."

"Diverse mjukvarufel."

"Den släpptes nog lite för tidigt."

"Bilen drar väldigt mycket el, kommer max 25 mil på en full laddning."

"Vågar inte använda bilen till långkörningar på grund av värmar- och 12-voltsproblem."

"Support och feedback från Polestar är tyvärr under all kritik."

"En total dikeskörning när det kommer till support."

Den avskalade interiören i ID.3 domineras av infotainmentenheten som sitter ovanpå mittkonsolen likt en futuristisk tv från förr. Troligen blir detta en vattendelare, men de nuvarande ägarna är inte helt sålda på den.

ID.3-ÄGARNA ÄLSKAR... ID.3-ÄGARNA GILLAR INTE... "En riktigt rolig bil att köra!"

"En väldigt positiv upplevelse."

"Snyggaste bilen jag ägt, och extremt mycket utrustning!"

"Komforten är superb och formatet är perfekt då jag mestadels åker själv i den." "Bilen går inte att låsa upp med nyckeln."

"Fönsterhissarna slutade fungera. Löste sig genom att starta om bilen."

"12-voltsbatteriet laddar ur."

"We Connect ID-appen strular."

"Synd att infotainmentsystemet inte är riktigt klart ännu."

"Bilen är lite buggig fortfarande. Man får starta om den och hoppas att allt funkar vid nästa försök!"

"Bakruteläckage. Spolaren spolade på insidan av rutan."

"Förprogrammeringen försvinner ibland."

"Varningslampor tänds av och till, försvinner ofta när man startat om bilen."

Bagageutrymmet i ID.3 är bara fyra liter större än den nya Golfens. Det beror på att motorn huserar under golvet där den driver det bakre hjulparet. Framtill har man dock inget extra bagageutrymme som börjat bli vanligt på elbilar.

ÄGARNAS KÖPSKÄL

Polestar 2 2020–2021

Miljö Ingen smutsig förbränning!

Design Snyggare än en Tesla?

Körglädje 408 elhästar är kul!

Volkswagen ID.3 2020–2021

Ekonomi Förvånansvärt förmånlig leasing?

Miljö Fossilfri förflyttning är på modet.

Design Roligare att se på än en Golf!

KOLLA DETTA FÖRE KÖP

Polestar 2 2020–2021

Återkallelser Se till att ditt tilltänkta exemplar har varit inne för samtliga återkallelser som berör bilen. I skrivande stund har Polestar återkallat modellen i två vändor. I princip samtliga svensksålda ex omfattas av någon av återkallelserna.

Mjukvarubuggar Förvänta dig en hel del oroligheter medan Polestar reder ut de mjukvarubuggar som borde ha varit klara vid lanseringen.

OTA De så kallade "Over the air"-uppdateringarna som låter bilens mjukvara uppdateras utan att fysiskt besöka en verkstad är inte släppta ännu. Polestar förväntar sig att implementera denna funktion under nästa år.

Volkswagen ID.3 2020–2021

Lågspänning Bilens 12-voltsbatteri har en tendens att ladda ur. Ett litet startbatteri med kablar kan vara värt att ha i bilen tills Volkswagen rett ut detta för samtliga ägare.

Mjukvarubuggar Det finns inget annat sätt att säga detta på. Men infotainmentsystemet är inte färdigutvecklat. Se till att vara införstådd med att det inte är en färdig produkt du köper, så kommer diverse buggar vara lättare att leva med. Tack och lov verkar det inte röra sig om buggar som hindrar bilen från att köras eller laddas.

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

PARADIGMSKIFTE ... ELLER TOTALFIASKO?

Har du fnyst åt Teslas usla kvalitet och alla brister ägarna får stå ut med? Har det hindrat dig från att hoppa på Teslatåget? Kanske i hopp om att industrijättar som exempelvis Volkswagen och Volvo/Geely kommer att lägga ribban högt med sina stora elbilssatsningar?

Då är det kanske lite lustigt att se hur både ID.3 och Polestar 2 verkar trampa i samma klaver som till exempel Renault gjorde när de lanserade Zoe. Om vi bortser från mjukvarumissarna och det faktum att man säljer ofärdiga produkter till kunderna, är ändå support- och servicenätverket ut till kunderna närmast skrattretande.

Flera ägare beklagar sig över att kundsupporten är både okunnig och i vissa fall ovillig att hjälpa. En del av problemet stavas med all sannolikhet "underleverantörer". Där Tesla äger i princip allt från tekniken till hårdvaran i sina produkter, förlitar sig övriga aktörer på samarbetspartners och underleverantörer av hela komponenter. Det är därför Polestar 2 inte har ett eget laddnätverk. Men även varför du från Volkswagens support får höra "Vi ser att den inte skickats, vi vet inte varför, eller när den skickas. Men vi önskar dig lycka till" när du ringer och undrar var laddaren som skulle levererats för två veckor sedan är.

Den där Model 3 från Tesla kanske inte är så dum ändå...