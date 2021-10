Begduell: Volvo V60 mot Volvo V90 – Laddade herrgårdsvagnar

Premium En Volvo ska väl ändå vara en kombi? Men vilken av märkets laddbara stationsvagnar är bäst som begagnatköp?

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Herrgårdsvagnen är död! Länge leve herrgårdsvagnen! Som du säkerligen märkt vid det här laget har Volvos storkombi tagit sig an premiumsegmentet, och den kantiga "sossecontainerns" tid är sedan länge förbi. Likaså är deras laddhybridsatsning utmanare till tyska konkurrenter som BMW 5-serie i laddhybridutförande.

När V90 T8 Twin Engine lanserades till modellår 2018 var man ensam på marknaden om att erbjuda en stor kombi med laddhybridteknik och fyrhjulsdrift. I dagsläget går både BMW 5-serie och Mercedes E-klass att få i samma praktiska utförande.

Men tittar du efter begagnade exemplar är du hänvisad till bakhjulsdrift, sedankaross och tveksam räckvidd om du tänkt handla tyskt. Detta gör V90 T8 till en mycket mer attraktiv bil i Sverige, vilket också lett till ett betydligt stabilare andrahandsvärde i jämförelse med de tyska klasskompisarna.

Vill du spara en slant kan det vara värt att istället kika på den något mindre V60 T8. Förutom att V60 delar plattform med den större Volvon, är även drivlinan densamma. Med fyrcylindrig bensinturbo som driver framhjulen, och en elektrisk motor i bakaxeln. Du offrar inte nämnvärt mycket i bagageutrymme heller. Dessutom finner ägarna den mindre bilen betydligt mer körglad än sitt större syskon.

FELRAPPORTEN – GARANERAT ELRELATERAT?

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Trots att man tillverkat bilar på SPA-plattformen sedan 2016 verkar man inte ha fått ordning på alla de elspöken modellerna dras med. De 38 procenten bägge bilarna får i felrapporten är förvisso betydligt bättre än för "vanliga" V90 som ligger på nästan 50 procents felmarginal på just den punkten. Men samtidigt presterar vanliga V60 av den här generationen utan laddhybridkomplikationerna relativt låga 23 procent. De dyrare T8:orna strular alltså mer!

Jämför vi med Volvos egna suvderivat av V60, alltså XC60 T8, är förbrukningen markant lägre, trots betydligt större lastvolym. Sett till den totala kostnaden sparar du över tio kronor per mil genom att hoppa över den trendiga suven. Du får dessutom en mer praktisk bil på köpet.

I jämförelsen mellan V90 T8 och XC90 T8 är situationen inte fullt så fördelaktig för kombin. Förvisso är V90 betydligt snålare med bensindropparna, och den totala milkostnaden något lägre, men i praktikalitet kan den inte mäta sig med Volvos storsuv, som axlat manteln som märkets mest rymliga och praktiska bil. Det blir rent av teknisk knockout i TQ-ronden. V90 har till och med svårt att hävda sig mot betydligt simplare bilar som Skoda Superb i just TQ-ronden. Istället erbjuder man lyx och relativt hög kvalitetskänsla enligt ägarnas egna upplevelser. Att bilen dessutom är ruskigt snabb vid rödljusen är bara grädde på moset så att säga.

Något man tyvärr får räkna med som potentiell köpare är dock att man inte garanteras en problemfri bil. Det gäller för övrigt bägge modellerna, men i något större utsträckning V90. På tidiga exemplar av den större kombin hade man påtagliga problem med karosspassningen. Inte alls lika katastrofala som på en Tesla Model 3, men tillräckliga för att dörrar skulle kärva och bagageluckor inte gå igen ordentligt. Undersök ditt tilltänkta exemplar noggrant med andra ord.

Även V60 drabbas till viss del av detta problem, men inte alls i samma utsträckning. De beryktade skakningarna och vibrationerna som SPA-plattformen drogs med vid lanseringen är inte alls lika vanliga i V60, och de är något du behöver oroa dig över främst när det gäller tidiga exemplar av V90.

Men sedan kommer vi till det riktiga problemområdet för bägge bilarna. Elektroniken! Hela 38 procent av ägarna som svarat i vår enkätundersökning har eller har haft problem med elektroniken i sin bil. Det kan röra sig om saker som

sätesinställningar som raderas ur minnet, en infotainmentskärm som frekvent hänger sig, bagageluckemotorer som ger upp och så vidare. Men över lag handlar det mest om störningsmoment i vardagen, och inte om funktionssvårigheter som sätter din Volvo ur bruk. Tack och lov. Bägge bilarna är lika dock lika drabbade, av enkätundersökningen att döma.

Då driftsäkerheten är tämligen likvärdig, och det praktiska ändå något av en eftergift i V90, så blir det således V60 T8 Twin Engine som vinner denna duell. Du får nästan lika mycket bil som i den större kombin, fast till en betydligt lägre milkostnad! Se bara till att du köper den av rätt anledning. Vill du ha en av ekonomiska skäl finns betydligt vettigare alternativ …

MODELLHISTORIK

Volvo V60 T8 Twin Engine

2018 Andra generationen V60 lanseras. Denna gång hamnar tillverkningen både i Torslanda och i belgiska Gent. Bilen bygger på den nya SPA-plattformen. Den delar den och designspråket med bland annat Volvo V90.

2019 Laddhybriden V60 T6 samt T8 Twin Engine lanseras. Liksom föregående generation är bilen elektriskt fyrhjulsdriven med en elmotor integrerad i bakaxeln. Denna gång har dock dieselmotorn slopats till förmån för en bensinmotor från VEA-familjen.

Volvo V90 T8 Twin Engine

2016 Trotjänaren V70 läggs ned och ersätts av nya V90.

2017 Laddhybriden T8 Twin Engine samt Cross Countryutförandet tillkommer.

2019 T8 Twin Engine förses med partikelfilter till bensinmotorn och effekten sänks till 390 hästkrafter.

ÄGARNA OM SINA BILAR

I mångt och mycket är interiören i V60 förvillande lik sin storebror V90. Men materialvalen håller en klart lägre nivå här än i den dyrare bilen.

V60-ÄGARNA

ÄLSKAR ... V60-ÄGARNA

GILLAR INTE ... "Utifrån mitt körmönster kan jag köra till 100 procent på el!"

"En utmärkt bil med fantastisk komfort och hög kvalitetskänsla."

"Genom att använda funktionen Predictive Efficiency vid långkörning sänktes förbrukningen med 15 procent!" "Elmotorn är för liten för den tunga bilen. Har man bara lite för bråttom iväg går bensinmotorn igång."

"Den är väldigt törstig när man måste köra på bensin."

"På tok för liten ombordladdare som bara kan ladda 3,7 kW."

"Vibrationer och skakningar från bromsarna."

"Sneda bakdörrar."

"Ingen elvärmare som på den gamla V60 Twin Engine!"





Träinlägg i valnöt lyfter interiören påtagligt i V90. Den går att få med Inscriptionpaketet och är redaktionens solklara val i en V90. Men ägarna verkar inte lika imponerade.

V90-ÄGARNA

ÄLSKAR ... V90-ÄGARNA

GILLAR INTE ... "En bekväm och rymlig långfärdsbil."

"Elegant och lyxig både invändigt som utvändigt."

"Trevlig motor och förvånansvärt snål."

"Detta måste vara en av världens bästa bilar! Vacker, rymlig, praktisk, bekväm och säker!" "Teknikmässigt känns den 20 år efter min tidigare Tesla."

"Övergången mellan el och bensin är seg."

"Många mjukvarubuggar i infotainment. Får ibland fel stolsinställningar vid byte av förare."

"Extremt mjukt och svajigt chassi."

"Öppningen av bakluckan och luftfjädringen slutade fungera efter en mjukvaru-uppdatering."





Framifrån är det näst intill omöjligt att skilja en V60 från en V90. Även direkt bakifrån är det lätt att mista V60 för sin dyrare storebror. Men i profil som här ovan, gör överhänget och bakrutans kraftiga lutning det tämligen enkelt att skilja bilarna åt.

ÄGARNAS KÖPSKÄL

Volvo V60 T8 Twin Engine

Miljö Fossilfria mil till och från jobbet.

Ekonomi Laddbar och snål.

Körglädje Snabb som bara den!

Volvo V90 T8 Twin Engine

Ekonomi Fantastiskt fördelaktig förmånsbil!

Miljö Elektrisk pendling utan utsläpp.

Design Volvos stora kombi är äntligen snygg!

KOLLA DETTA FÖRE KÖP!

Volvo V60 T8 Twin Engine

Passform De passformsproblem som drabbade SPA-plattformen var till stor del åtgärdade vid lanseringen av V60. Men rapporter om felinpassade dörrar trillar fortfarande in på nästan nya bilar. Se till att alla dörrarna kan öppnas och stängas utan att trilskas.Passform De passformsproblem som drabbade SPA-plattformen var till stor del åtgärdade vid lanseringen av V60. Men rapporter om felinpassade dörrar trillar fortfarande in på nästan nya bilar. Se till att alla dörrarna kan öppnas och stängas utan att trilskas.

Larm En återkommande kommentar i ägarenkäten är att bilen falsklarmar genom Volvo On Call-appen. Detta görs i större utsträckning än för vanliga V60 och verkar hända i samband med laddning. Ägarna uppger att Volvo inte lyckas lösa problemet, och det kan vara något du som köpare får leva med.

Elektroniken Volvo tycks inte ha fått ordning på alla elspöken plattformen dras med. Se till att allt från infotainmentskärm till den elmanövrerade förarstolen fungerar som det ska.

Volvo V90 T8 Twin Engine

Elektronikfel Även V90 dras med samma elektronikproblem som V60.

Karossinpassningen kan lämna en del övrigt att önska, särskilt på tidiga modeller, då Volvo hade problem med korrekt inpassade karossdelar på fabriken. Kolla särskilt bagageluckan och höger bakdörr.

Vibrationer som känns av i motorvägsfart är något som drabbade hela SPA-plattformen (som V90 bygger på) vid lansering. Om du hittar ett exemplar som fortfarande uppvisar de symptomen idag gör du bäst i leta efter en annan bil.

Klicka på bilden för högre upplösning!

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör.

DET EKONOMISKT VETTIGASTE VALET ...

Är du sugen på en snygg mellanklasskombi men har fokus på den ekonomiska kalkylen kan du direkt stryka V60 T8 ur ekvationen. Vanliga V60 med dieselfyra under huven är något billigare, och Volkswagen Passat GTE går att få till makalöst låga 23,82 kronor i milkostnad!

Då offrar du fyrhjulsdriften, och kör den förmodligen mest anonyma bilen i Europa. V60 fanns dock redan som laddhybrid med samma sorts fyrhjulsdrift via elbakaxel redan i förra generationen. Förvisso med en dieselspis under huven.

I det enklare D5-utförandet har den en systemeffekt på 230 hästar. Med en 0–100-tid på 6,9 sekunder kan den inte riktigt mäta sig med nya V60 T8. Förutom i milkostnaden då, eller vad sägs om högst rimliga 28,28 kronor milen? Vad väntar du på?