Batteritorsk i elbil? Häng med när vi kör Teslan till noll

Premium Vad händer egentligen när batteriet i Tesla Model S verkligen är helt tokslut? Det tog vi reda på – så du inte ska behöva frestas att göra det själv. Det blir nämligen lite bökigare än om man gör det i sin gamla bensinare, kan vi avslöja.

"Har ni kört batteritorsk med en Tesla? Det ska man iiiiiiinte göra, då måste jag riva hela fronten."

Assistancekårens bilbärgare låter inte direkt överväldigad på rösten när vi ringer. Förmodligen eftersom han inser att ett rätt klurigt uppdrag nu väntar honom.

Men innan vi kommit så långt har vi haft en rad samtal med assistanspersoner av olika slag. Låt oss backa tillbaka ungefär en timme till då bilen fortfarande rullar.

Bakgrunden är förstås räckviddstestet mot Jaguar I-Pace i förra numret och efter diverse varningsmeddelanden och avstängd kupévärmare vet vi att slutet inte är långt borta. Därför cirkulerar vi väldigt nära redaktionens garage.

"Car shutting down"

Av en kollega har vi hört att man på slutet ska få ett avstånd till död bil i displayen som man inte ska ignorera. Men icke så. Den sista varningen lyder "Car shutting down. Pull over immediately". Den får vi omkring 100 meter från garaget, men redan efter 40–50 meter slutar bilen att driva och rullar sakta, sakta mot garaget bara för att vägen lutar något i den riktningen.

Vid rampen ner mot garaget bromsar vi in för att öppna porten, men här ser bilen sin chans och applicerar själv den elektriska handbromsen med sitt karaktäristiska ljud. Där nyss växellägena P, R, N och D lyste så fint står nu istället brutala "Car Off". Det och växelvis två olika meddelanden: "Battery power too low. Charge battery" respektive "Vehicle may not wake up. Charge immediately to remedy".

Japp, nu måste 12V-batteriet få hjälpström. Till dess står bilen där den står, omöjlig att flytta!

Med tanke på att vi effektivt spärrar garageutfarten till fler företag förutom hela Egmontförlaget känns det inte som läge att gå och äta en god middag, vilket både klockan och magen annars antyder.

Så här nära var vi. Men vad hjälper det när bilen låser handbromsen själv och inte låter sig rullas.

Ingår inte i vägassistansen

Först ringer vi Teslas vägassistans. De svarar på engelska och ger oss telefonnumret till en vägassistans som de rekommenderar i Sverige. De förklarar också att scenariot köra slut på ström inte omfattas av vägassistansen (vilket också står på Teslas hemsida).

Vi ringer denna assistans. En svensk kille svarar och han skickar oss till Teslas svenska vägassistans, men denna gång i Sverige. På Teslas svenska vägassistans är damen som svarar lite förvirrad över vad som pågår då de normalt får sina uppdrag från Tesla i Holland.

När läget klarnar repeterar hon att assistansen inte omfattar att köra slut på batteriet. Hon kan ordna en bärgare åt oss, eller så kan vi själva ringa till Assistancekåren och samtidigt ta reda på priser och höra efter exakt när de kommer med mera. Vi väljer det senare.

Assistancekåren representerat av Mikael Nilsson på Perssons Bilbärgning AB får äran att undsätta oss. Han visar sig vara mycket trevlig i verkligheten och kommer redan efter 20 minuter.

Kundtjänsten mejlar instruktioner

Att Mikael Nilsson pratar om att riva fronten är ingen slump. Vi har nämligen tur som fått en yrkesman som väckt upp en strandad Model S tidigare. Men då han inte känner sig hemma med vår bil kommer vi fram till att den förra Teslan måste ha varit ett exemplar före facelift.

Den gyllene frågan är var vi hittar 12V-kontakterna på vår vagn. Mikael frågar efter instruktionsboken – som är löjligt tunn. Den berättar en del om bärgning, men inte det vi behöver.

Vi behöver titta i en manual och letar upp manualen på den stora 17-tumsskärmen i bilen. Precis när vi hittat rätt kapitel – så släcks den! Bilen börjar ha allt mindre ström till övers och det känns så där att lämna saker kvar i den. Kan den få för sig att låsa in min väska?

Bärgare Mikael ringer ett svenskt nummer vi hittar i Teslas instruktionsbok. Svarar gör en herre på engelska med indisk brytning. Vi förklarar att vi behöver komma åt 12V-batteriet. Instruktioner ska mejlas till bärgaren.

Här mellan vindruta och "frunk" gömmer sig 12V-batteriet under en massa täcklock!

Släpper bromsen utan förvarning

Inga instruktioner dyker upp på Mikaels padda och han börjar, efter att ha avfärdat fronten, att bryta upp partiet framför vindrutan. Vi hittar inte det vi söker och bärgaren ringer supporten igen. De vill gärna ha ett chassinummer, vilket jag råkar ha tagit ett foto på (men å andra sidan också står i vindrutan). Nu ska instruktioner mejlas förklarar supporten på nytt.

Men bärgare Mikael lyfter under tiden vidare i lagren av täcklock – och hittar till slut batteriet!

Här kommer Mikaels erfarenhet till pass då han som tur är känner till att bilen släpper handbromsen helt när den väl får ström. Viktigt att veta när 2,2 ton Tesla dött i en backe! Nu, med "Tow mode" påkoppat släpper den direkt, utan varning, och med foten på den vanliga fotbromsen rullar vi ner i garaget med bärgaren bakom ratten. Sedan rullar vi bilen på plats intill våra strömuttag.

Bilen är "lite sur" och visar ett meddelande om fel på luftfjädringen samt en varningssymbol. Tillsammans med bärgaren går vi in i bilens menyer och kopplar ur Tow mode varpå handbromsen åter går in. Först därefter kopplar bärgaren ur sin hjälpstartare.

Då är det dags att äntligen koppla in vår trefasladdning. Det tar en god stund innan batteriprocenten går från noll till en. Med vår effekt på 11 kW meddelar bilen att den vill ha 10 timmar och 40 minuter på sig innan den är fulladdad igen. Det ska den också få (men inom en minut kapar den faktiskt tiden med 50 minuter).

Så för att sammanfatta: Kör inte batteritorsk!

Medan vi ser att Teslan vaknar igen drar bärgare Mikael några historier från yrkeslivet, bland annat om då han fick hjälpa en punkteringsskadad Saab 9-5 innan den kommit ut med en viss Jan-Åke Jonsson bakom ratten.

Själv kör Mikael en Volvo XC70 och när vi repeterat allt pyssel vi fått i kväll bara för att vi "kört slut på bensinen" undslipper det honom att "Tacka vet jag Volvo Amazon, då är allt begripligt."

Men han ändrar sig fort: "Nej förresten, så ska man inte säga", avslutar han och pekar på vår Tesla, "det där är framtiden ändå." Det är väl så. Nu vet vi också att man i den moderna framtiden ska ge sjutton i att köra soppatorsk!

Från fulladdad till tom: Följ med på resan

NY BATTERIFÄRG!

Km kvar till 0: 107,3

Batteriprocent kvar: 20

Räckvidd (km): 0

Batteriet går ner till 20 procent och färger på fyllnadsnivån i symbolen ändras nu till orange från tidigare grön.

LÅG BATTERINIVÅ

Km kvar till 0: 72,0

Batteriprocent kvar: 12

Räckvidd (km): 52

Varning: "Battery power very low. Cabin Overheat Protection disabled".

NY BATTERIFÄRG!

Km kvar till 0: 56,4

Batteriprocent kvar: 7

Räckvidd (km): –

Batteriet går ner till 7 procent och färgen på fyllnadsnivån i symbolen ändras nu till röd från tidigare orange.

VARNINGSMEDDELANDE

Km kvar till 0: 42,3

Batteriprocent kvar: 4

Räckvidd (km): –

"Plan Your Next Charge. You are almost too far from known charging locations Cancel/Show chargers".

1 PROCENT

Km kvar till 0: 31,3

Batteriprocent kvar: 1

Räckvidd (km): –

Får 1%-visning upp på motortrafikleden. Lite svettigt!

0 PROCENT

Km kvar till 0: 28,1

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 3

Oj, oj. Noll procent! Fyllnadsnivån i batterisymbolen försvinner helt.

...OCH SEDAN INGEN RÄCKVIDD!

Km kvar till 0: 24,6

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

Och nu är räckvidden nere på noll också!

"PLANERA LADDNING"

Km kvar till 0: 18,6

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Plan Your Next Charge. All known charging locations will be out of range soon Cancel/Show chargers".

KALLT I KUPÉN

Km kvar till 0: 15,7

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Battery power very low. Heating and A/C reduced". Får detta meddelande då jag står vid rött. Det är bara åtta plusgrader utomhus och det börjar strax efteråt bli kallt i kupén.

SVÅRVÄCKT?

Km kvar till 0: 15,2

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Vehicle may not wake up. Charge immediately to remedy".

EFFEKTSÄNKNING

Km kvar till 0: 2,5

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Power Reduced Until Charged". Det känns nu att accelerationsförmågan är kraftigt begränsad. Förbrukning 18,4 kWh/100 km.

"KÖR ÅT SIDAN"

Km kvar till 0: 0,1

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Car shutting down. Pull over immediately" säger bilen på Pyramidvägen 4. Jag gör en U-sväng direkt men redan efter 40-50 meter slutar bilen driva. Jag märker att det endast är markens lutning som gör att den rullar".

"CAR OFF"

Km kvar till 0: 0

Batteriprocent kvar: 0

Räckvidd (km): 0

"Battery power too low. Charge battery". När vi bromsar in vid garagerampen nyper bilen själv elhandbromsen och släcker ner. "Car Off" – och det går inte att ändra på hur som helst.