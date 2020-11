Tre laddade kombi: Audi A6, Mercedes E-klass och Volvo V90

Det förhöjda lastgolvet i A6 går inte att lyfta alls. Därför får man en väska att lägga båda kablarna (standard) i. Inte optimalt då väskan alltid är i vägen och sladdarna gärna snor in sig i varandra.

Förvaringsutrymmet under lastgolvet i E-klass är testets största, men det är ändå svårt att få ner båda typer av laddsladdar. Men Mercedes, varför slutade ni med era krullade sladdar (som gamla telefonsladdar för oss som minns)? Dessa var ju branschbäst och supersmidiga.

Under lastgolvet på V90, som lyxigt hålls upp av en gasdämpare, är det trångt. Du får bara plats med en av laddkablarna på ett smidigt sätt. Den andra går att få in om man snurrar ihop den ordentligt och klämmer in den längst in till vänster. Nytt är att även den gula kabeln för snabbladdning är standard, tidigare var bara Schukokablen för laddning via hushållsuttag grundutrustning.