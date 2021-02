1. Testbilen är utrustad med 18-vägs adaptiva sportstolar för 21 300 kronor. Mycket pengar men stolarna är rysligt bekväma.

2. Ratten tenderar att skymma delar av skärmen, vilket gör att man ibland får flytta huvudet och titta runt rattkransen. Inte helt optimalt.

3. Den lilla "hylla" som finns precis i den övre skärmens nederkant ger ett riktigt trevligt stöd för handen när man ska knappa in en adress eller justera något, speciellt under färd.

4. Via det lilla hjulet på ratten kan man snabbt välja mellan bilens fem körlägen: Normal, Sport, Sport Plus, Individual och Range.