TEST: Kia e-Niro kommer längst av elbilarna

Bara Kia behöver över en timme på sig för denna övning: 67 minuter. Bara runt 40 för Tesla och VW som uppvisade snarlika medelladdeffekter under detta test. Exempelvis under de första uppmätta 40 procentenheterna (10–50). Teslas mindre batteri ger dock lite snabbare tid. Under den andra halvan (50–90) laddade istället VW något kraftigare varpå tiden här blev exakt densamma för bägge: 27 minuter.