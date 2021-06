Skoda har ett bagageutrymme som är marginellt större på alla ledder jämfört med kusinen Seat. Men även Octavia förlorar en hel del volym under bagagerumsgolvet i laddhybridutförande. Normalt sett är modellen annars en riktig storlastare. Det praktiskt användbara utrymmet ovan golvet är dock fullt tillräckligt. Laddsladdarna går att förvara i ett fack under golvet längst bak. Elektrisk baklucka är tillval genom diverse paket som kostar från 4 200 kronor. Vill man dessutom kunna öppna den genom att vifta med foten under stötfångaren får man lägga till ytterligare 1 700 kronor.