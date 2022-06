BMW: På grund av att golvet är cirka 3 cm upphöjt (på grund av batteriet) sitter man med skarpare benvinkel än i en 420d – eller i en EQE. Det är också ännu trängre under förarstolen än i konkurrenten. Normal ryggstödslutning. Betyg: 2,5. MERCEDES: Dynan är inte särskilt lång eller högt placerad men har rejäl lutning vilket gör att lårstödet blir bra. Ryggen är något upprätt. Tyvärr går det inte att sträcka ut speciellt mycket i och med att inte mer än tårna går in under stolen framför. Betyg: 4