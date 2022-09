TEST: Mercedes C 300 e möter Volvo V60 Recharge T8 – Räckviddsmästarna

Premium V60 Recharge har blivit uppdaterad och ska nu kunna ta sig en bit över åtta mil på enbart el. C-klass är helt ny och enligt WLTP är det mer än tio mil utan bensinmotorn som gäller för den. Klarar bilarna hypen?

• Mercedes C 300 e Kombi – elräckvidd 105 km (WLTP). Grundpris/Bonus 562 400/36 255 kr

• Volvo V60 Recharge T8 AWD – elräckvidd 85 km (WLTP). Grundpris/Bonus 624 000/33 923 kr

Detta måste vara de två mest spännande laddhybridlanseringarna på länge.

Volvo S/V60 är Sverigefavorit nummer ett och sedan 2018 när senaste generationen introducerades har den registrerats mest av alla bilmodeller. Tvåa är Volvo S/V90 men av den har ungefär 25 procent färre bilar tagits i trafik under samma period. Samtidigt fick Mercedes ut cirka 11 500 C-klass i Sverige. Kollar vi på S/V60 låg samma siffra på över 74 000.

Kombisvensken har gjort bra ifrån sig i våra tester men vi har mer än en gång påpekat att laddhybridernas elmotor på 88 hästkrafter varit aningen för klen. När vi fick höra om förbättringarna som var på väg blev vi alltså mer än nöjda.

Volvo har inte enbart monterat en mycket starkare elmotor utan har även dragit ut räckvidden med flera mil i samma veva. Senast vi körde en V60 laddhybrid kom vi 49,7 kilometer på el. Vilket inte är en dum siffra. Hur långt tar vi oss denna gång? WLTP tror som sagt att det blir mer än åtta mil innan elen är slut.

Nya C-klass drog många blickar till sig vid presentationen i slutet av förra året. Kombibilar gillar vi, även om suvarna tagit över mer och mer. Laddhybrider är också eftertraktade. C-klass finns som både och. Dessutom med den häpnadsväckande elräckvidden på över tio mil.

Nu är det dags att se vad den går för. Och vi kan säga att vi var aningen kluvna efter de första dagarna med bilen. Det fanns fler än få saker att anmärka på och vi frågade oss om inte Mercedes kan ha förlorat sin stjärnglans? Viktigast just nu är hur den står sig mot Volvo V60. Vi reder ut det.

MERCEDES C 300 E KOMBI

Mönstret i grillen (i form av små Mercedesstjärnor) är tillval. Diamantgrillen ingår tillsammans med en del annan utrustning i AMG Line för 45 000 kronor.

Är Mercedes snett ute? Vi var inne på samma spår redan vid testet av nya S-klass i början av förra året.

Flera i testlaget ansåg att det vara en hel del lullull i den men kanske inte lika mycket värdefulla egenskaper, lite åt "all show but no go"-hållet. Den lyxlimpan är givetvis helt underbar ändå. I nya C-klass hittar vi dock flera detaljer som förvånar när det gäller en bil med stjärna i grillen.

TEKNIKEN C-klass har en del nyheter. Bakaxelstyrning är ovanligt i klassen men erbjuds till de icke laddbara C-klassarna. Over-the-air-uppdateringar ska kunna ge bilen nya funktioner medan den står i garaget och alla drivlinealternativ är elektrifierade. Antingen som mildhybrid eller laddhybrid.

Utöver allt det har vi förstås elräckvidden på över tio mil som den klarade att uppnå även i testet. 55 kW DC-laddning (laddkurva på sidan 35) är det få laddhybrider som kan konkurrera med och detsamma gäller den höga laddeffekten på 11 kW vid AC-laddning.

C-klass har nu fått ett infotainmentsystem likt de som först såg dagens ljus i nya S-klass. Vi gillar inte att man närmast helt kastat bort de fysiska reglagen och ersatt majoriteten av dem med pekytor. Och vet ni vad, denna typ av pianolacksvarta beröringskänsliga paneler är snarlika i Mercedes S-klass, C-klass och Skoda Octavia. Det osar inte premium även om det inte känns billigt.

"Volymen under insynsskyddet är i nivå med lillebror Mercedes A-klass."

ATT KÖRA Besvikelsen var påtaglig efter vardagsslingan. Elmotorn är stark men responsen är väl seg samtidigt som kalibreringen av växellådan inte uppfattas som Mercedeslik. I och med att elmotorn sitter monterad ihop med den niostegade lådan är växlingarna kännbara vid ren eldrift och i vissa fall blir de ganska påtagliga. Skiftet från framåtväxel till backen och tvärtom tar konstigt lång tid och moment där ryck uppstår är inte speciellt sällsynta.

Mer positivt är att bensinmotorn smygs in så gott som sömlöst när den behövs. I elläget finns ett tydligt stopp i gaspedalen innan bensinmotorn kliver in. Fyra lägen för återvinning vid gasuppsläpp erbjuds, där det ena är auto och alla de andra aningen svaga.

Bromspedalen är inte heller den en lyckoträff och känslan är aningen diffus vilket kan ge ojämna stopp. Utöver det kunde det höras rätt otrevliga ljud från hjulupphängningen över de fulare skarvarna. Inte premium. Styrningen imponerade dock rejält. Precis, direkt och med lagom snabb utväxling och tyngd. Närmast perfekt.

Chassit övertygar också förutom vid aktiv körning. Det är mjukt och kränger en del vid fullt ös. Vid 80 procent uppträder bilen bättre. Motorgången är hård, responsen fortsatt halvdan och morrandet ansträngt. Bakhjulsdriften ger trevlig balans och styrningen är fortsatt toppen. Växellådan är inte kvick mellan kuggarna men håller gärna kvar vid höga varvtal.

Testlaget har svårt för interiörpanelerna i metallstruktur. De påminner väl ändå om "kolfibertejp" från valfri tillbehörsbutik?

ATT ÅKA Fram till och med denna rond har det varit sprida skurar kring C 300 e. Nu tar sig C-klass in i matchen på allvar. Komfortavstämt chassi med luftfjädring bak är standard på laddhybriden och dämpningen är underbar. Karosskontrollen är mycket bra och filtret mot små ojämnheter är fint som snus. Inget stör de lugna och bekväma rörelserna. Inte ens skarvarna som nämnts innan, det är bara ljudet som de medför som överraskar i en premiumtysk.

Bullernivån är anmärkningsvärt låg. C-klass har flera decibels marginal till V60 vid bullermätningen. Mercedes är helt enkelt komfortkungen bland de kombiformade och laddbara mellanklassarna. Plumpen i protokollet är sittkomforten i den bakre soffan som inte är värd mer än godkänt.

FÖRNUFT De rejält tilltagna laddhybridegenskaperna gör att Mercedesen blir ett vettigt val för ännu fler. Nu kanske man till och med kan klara sig hyfsat utan laddning i hemmet. Men när elräckvidden är som den är och förbränningsmotorn endast krävs för långresor kanske den dieseldrivna varianten som kommer senare är att föredra?

Det som däremot går att klandra C-klassen för är bagaget som är höjt och har sänkt lastkapaciteten avsevärt. Volymen under insynsskyddet är i nivå med lillebror Mercedes A-klass av icke laddbart slag.

Snabbladdningen måste man klicka i gång i bilen. Annars får man max 20 kW.

BILENS SJÄL Mercedes har helt klart bytt riktning. Det är mer "show" nu men inte nödvändigtvis mindre "go". Bara annorlunda sådan. Däremot saknas den där distinkta Mercedeskänslan vi är vana vid, som det ser ut nu är den dock på väg tillbaka men i annan skepnad.

Det som tidigare kunde anses vara ett bilmärke för gubbar är nu mer ungdomligt än någonsin. Även om det för tillfället ger en lite schizofren bil. Fräck interiör med många moderniteter krockar med den avslappnade kör- och åkupplevelsen som, främst, det fluffiga chassit och ljuddämpningen bidrar till.

Kortfattat är C 300 e väldigt bekväm och bjuder på fantastiska laddhybridegenskaper. Samtidigt som den inte är lika välkalibrerad och kliniskt ihopsatt som man förväntar sig när det gäller dyra tyskar. Och det höjda bagagegolvet ska man inte heller glömma.

Elias Medelberg

VOLVO V60 RECHARGE T8 AWD

Specialare. Om du av någon anledning inte vill ha den kommande Google-interiören, men den långa räckvidden, gäller det att bilen är byggd mellan vecka 47 och 21.

Laddhybriderna Volvo S60 och V60 är bilarna att slå i Sverige i mellanklassen. Senaste tolvmånadersperioden är det BMW 330e som varit mest framgångsrik då den passerat tidigare tvåan VW Passat. Nu är det Mercedes som gör ett seriöst försök.

Vår nybyggda V60 Recharge T8 AWD (en T6 hade räckt men fanns inte att uppbringa) ser ut precis som vanligt där den står och man förleds att tro att det inte finns så mycket nytt att testa.

Men under skalet ruvar testbilen på betydande nyheter gällande det viktigaste på en laddhybrid: batteriet och drivlinan. Minsann. Plötsligt ser Mercedes C 300 e inte lika självsäker ut i den andra ringhörnan!

TEKNIKEN Tills nu har man fått nöja sig med de knappa fem milen på el som 11,6 kWh-batteriet har räckt till. I bästa fall. Då detta inte är lika konkurrenskraftigt längre är det nya batteriet på 18,8 kWh finfina nyheter. Men det slutar inte där. Lika bra är att Volvo lyckats pressa in fler celler i det befintliga, väldigt smart placerade batteriutrymmet i "kardantunneln" (finns ingen kardanaxel), så att varken utrymmet för folket eller deras bagage krympt med en endaste liter!

"Fördelarna med en direktverkande elmotor på bakaxeln blir tydliga i mötet med Mercedes."

Drivlinan har också uppgraderats. Den starka elmotorn på bakaxeln har blivit ännu starkare, nu på 145 hästkrafter. Även den på vevaxeln sittande främre elmotorn är kraftigare och dess 54 hästkrafter är inte försumbara. Tvärtom gör detta att Volvo kunnat skippa kompressorn som tidigare stod för ett krafttillskott vid lägre motorvarvtal. Fyrcylindern är också något starkare och sammantaget har systemeffekten hoppat upp till hela 455 hästkrafter – Volvos starkaste produktionsmotor!

Att likt exempelvis Mercedes och Jaguar erbjuda snabbladdning också i sina laddhybrider blev inte av. Inte ens växelströmsladdning med trefas, så maxeffekten ligger kvar på 3,6 kW. Det gör att det tar upp till fem timmar att fylla det nya batteriet hemma i ett 16A-uttag och hela åtta timmar i ett 10A-uttag.

ATT KÖRA Fördelarna med Volvos koncept med en direktverkande elmotor på bakaxeln (som i en ID.4) märks när den möter konkurrenter som låter kraften gå genom en växellåda. Speciellt när detta sker så tydligt som i Mercedes C 300 e.

Bara Volvo når elbilens överlägsna smidighet i stadstrafik med sina ständiga tempoväxlingar. Från början hade Volvo inte ens ett stopp i pedalen för att undvika bensinstart, när det kom blev körbarheten mycket bättre. Nu finns dessutom en rejäl styrka (den är lite snabbare på el än Mercedes) och – också nytt – dessutom en så stark regenerering att man i B-läge kör V60 som en elbil. Mycket imponerande!

Körprogram väljs numera här i skärmen.

När elen väl är slut – vi kom över åtta mil – kopplas bensinmotorn in och ur väldigt smidigt. Man kan ana ett relativt torrt motorljud, som dock blir trevligare under belastning. Vilket är mer än man kan säga om Mercedes som i hybridläge på allvar får svårt att hänga med Volvo.

Växellådan är fortfarande inte sportig, men det gör inte så mycket för det går undan ändå. Det fasta chassit hänger med bra och med mer elkraft bak känns det ungefär som med normal fyrhjulsdrift.

ATT ÅKA Lika bekvämt som i Mercedes åker man inte och mest skiljer fjädringskomforten. Inte ens med R-Design ska laddhybriden ha ett sportchassi, men då undrar vi om inte Volvo har stramat upp detta standardchassi sedan bilen hette "Twin Engine" för den läser av ojämnheterna i vägen lite väl bra. Ljudkomforten ligger också bakom Mercedes, men även om man hör vägen en del är det ingen fara. Framstolarna lämnar som vanligt inget övrigt att önska.

Ett utrotningshotat förbruknings-diagram.

FÖRNUFT Även om vi anmärkt på att infotain-mentsystemet har lite små "knappar" på pekskärmen framstår förarergonomin över lag som allt bättre. Detta eftersom konkurrenterna, som Mercedes nu, rensar bort fler och fler fysiska reglage. Volvo har också ett förnuftigare bagagerum samt fyrhjulsdrift.

Driftsäkerheten har inte varit bra på väldigt länge enligt ägarna i vår begagnatdatabas, men se, i vår senaste genomgång inför 2022 hoppade Volvo nu plötsligt upp till medelnivå. Det var välkommet.

Vår ekonomikalkyl visar att privatköparen kommer billigare undan med Mercedes. Men här skulle förstås en T6 hävda sig bättre än den testade T8.

BILENS SJÄL Av de två duellanterna är det bara en som står för klassisk, gedigen och tung bilbyggarkänsla med gott kvalitetsintryck. Klicket i volymratten, lädret på mittkonsolen och instrumentpanelen, det är mycket som bidrar till mysfaktorn men framför allt faller inget igenom – som hos Mercedes.

Förbättringarna av räckvidd och elmotorer sitter som en smäck, det var precis vad som behövdes. Nu får man i princip en kortväga elbil på köpet i V60. Perfekt.

Mikael Johnsson

TESTFÖRBRUKNINGSRUNDAN

* Läs om vår jämkade testförbrukning nedan.

HUR GÖR VI RÄCKVIDDSTEST?

Ska man på ett rättvist sätt mäta förbrukning och elektrisk räckvidd för laddhybrider vill det till att vara så noggrann som möjligt. Så här gör vi:

Alla bilar i testet tillbringar natten före förbrukningsrundan i vårt cirka tjugogradiga garage. Laddsladdarna är självklart i så att bilarna garanterat startar rutten med både full bränsletank och fullt batteri. Eventuella förvärmningsfinesser av kupén används inte i någon bil.

På kommando rycks laddsladdarna ur och testbilarna ger sig ut i karavan på en identisk förbrukningsrunda. Klimatanläggningarna är redan från start inställda på samma temperatur (21 grader) och även andra strömförbrukare som stols- och rattvärme används – i den mån de används – enligt principen "lika för alla".

Vi tvingar bilarna att gå på ren eldrift så länge de förmår. Efter hand slår de själva över i hybridläge. Rutten inleds med långsam stadstrafik i drygt två mil där farten sällan når över 50 km/h. Efter det följer cirka två mil med mestadels 90-begränsning, följt av 26 mil med ömsom 70- och 110-vägar.

Vi använder oss numera av Solna stad istället för Stockholm city för stadstrafik, för att sedan leta oss upp mot Roslagen, jämfört med tidigare Sörmland.

Ungefär var tredje mil byter förarna bil med varandra för att eliminera eventuella skillnader i körsätt. Totalt rullar vi cirka 30 mil.

För att få så jämförbara resultat som möjligt även mellan olika testtillfällen följs hastighetsbegränsningarna slaviskt. Men om man vill göra sådana jämförelser ska man komma ihåg att i synnerhet yttertemperaturen är en betydelsefull faktor när det kommer till batteribilars räckvidd. Vi kan inte påverka temperaturen – men vi kan visa vad termometern pekade på längs rutten.

Däckens rullmotstånd påverkar också och vilka däck testbilarna har syns på Testfaktasidorna.

Efter målgång räknar vi inte bara på tankade litrar och körda elsträckor. Vi kompenserar också för eventuella ologiska avvikelser i bilarnas instrument, orsakade av exempelvis vinterdäck med annan rullomkrets.

Men att svara på hur mycket bensin respektive diesel och hur många kilowattimmar en laddhybrid drar är som att svara på hur långt ett snöre är. Mer så än för alla andra biltyper. Det beror nämligen mest på hur ofta föraren laddar sin bil.

I vår begagnatdatabas har vi ett utmärkt underlag för hur mycket den genomsnittliga laddhybridägaren kör på el. Det är oftare än vår enda laddning på 30-milarundan här och till ekonomikalkylen höjer vi därför schablonmässigt andelen elkörning efter målgång till att utgöra 40 procent. Andelen bensin/diesel sänks på motsvarande sätt till att utgöra 60 procent. Detta görs i samtliga laddhybridtester.

ÖVERLÄGSET BÄST I KLASSEN!

Mercedes gör det igen! I början av förra året tog sig Mercedes GLE 350 de 98,9 kilometer på enbart el innan förbränningsmotorn drog igång. Denna gång lyckades C 300 e bräcka tiomilsgränsen. De två räckviddsmästarna är alltså båda från Mercedes.

Volvos uppgradering av V60 gör att svensken inte blir fullkomligt utskämd när resultatet fastställs. Senast vi körde en V60 laddhybrid (T6 den gången) kom vi precis under fem mil på ren eldrift, men nu blev det strax över åtta mil, vilket gör den näst bäst i klassen. Volkswagen Arteon kom 52,2 kilometer och BMW 330e xDrive 50,8 kilometer i samma test som ovan nämnda äldre Volvo laddhybrid. Stockholm till Enköping, Uppsala eller Norrtälje.

Mercedes klarar till och med resan hela vägen ner till Nyköping. I teorin i alla fall. I verkligheten kommer den stora andelen motorvägskörning höja förbrukningen för mycket för att den resan ska vara möjlig. Men kontentan är enkel, både Mercedes och Volvo skulle klara en tydlig majoritet av alla resor som medelsvensson gör på enbart el.

Och då har dessutom Mercedes ett partytrick, snabbladdning via likström och även kvick laddning vid växelströmstolparna. Mer om det här intill.

0 till 100 procent på 25 minuter

Mercedes C 300 e kan extrautrustas med snabbladdning på upp till 55 kW för 5 750 kronor. Även AC-laddningen bjuder på hög effekt. 11 kW är det få laddhybrider som klarar och med den siffran spöar C-klass även en del rena elbilar. Vid Ionitystolpen som vi testade snabbladdningen på tog det 25 minuter att gå från tomt batteri till fulladdat. Vid hemmaladdning behöver bilen cirka två timmar för att klara av samma uppgift.

Den korta tiden 25 minuter vid snabbladdning var en överraskning i och med att Mercedes själva hävdar att det ska ta ytterligare fem minuter.

Volvon har dessvärre fortfarande bara enfasladdning och en maximal effekt om 3,6 kilowatt. Efter att elen är slut når man fullt batteri på cirka fyra timmar.

Inte alltid smart att köra på el

Att ladda ofta och för en billig peng är scenariot där laddhybriderna skiner. En laddbox hemma är idealet. Men Mercedes C-klass kan alltså snabbladdas om man så vill. Är det värt det?

21,0 kWh/100 km innebär att det kostar 10 kronor och 50 öre per mil att snabbladda om priset är 5 kr/kWh. Vilket nog är ungefär vad det brukar kosta om man inte har speciella abonnemang. Men på en Ionitystolpe (8,70 kronor per kWh) blir det runt 18 kronor per mil.

Med dagens bränslepriser är det sällan som det är mycket dyrare att ladda än att köra på bensin men det finns situationer där det inte är billigare. Och om det är trångt vid laddarna kanske man kan vara hygglig och undvika att ta upp laddplatser för de rena elbilarna som inte har något annat val än att ladda.

Nu kommer "MY23"

GOOGLE OCH NYA STÖTFÅNGARE

Vår testbil må ha det nya stora batteriet, med 14,9 användbara kilowattimmar mot tidigare 9,1, men den är fortfarande en modellår 2022. För precis som med XC60 finns det ingen synkronisering mellan skarvarna av å ena sidan från det lilla till det stora batteriet, respektive från modellår 2022 till lätt uppfräschade modellår 2023. För både V60 och XC60 fick det nya, stora batteriet redan från och med vecka 47 förra året.

Nya modellår 2023 börjar däremot inte byggas förrän vecka 22 (första veckan i juni). Det blir alltså inte busenkelt för begagnatköparen i framtiden.

Vad väntar då för nyheter i V60 som "MY23"?

Exteriört är det väldigt små skillnader. Det mest konkreta är att avgasutblåsen inte längre är synliga utan nu döljs under den bakre stötfångaren. Vi ser också nydesignade fälgar.

Invändigt händer det lite mer. Precis som i uppdaterade XC60 tar det av Google utvecklade infotainmentsystemet Android Automotive plats i V60. Båda skärmarna ersätts när Sensus försvinner. Vi vet att kartvisningen i huvudinstrumentet framför föraren kommer att bli större och tydligare. En riktigt bra röststyrning tackar nog inte många nej till och appar som Google Play och Google Assistant med flera blir förstås tillgängliga.

Mildhybridmodellerna med bensindrift, B3 och B4, får en helt ny dubbelkopplingslåda (7DCT EVO) för att bättre spara på dropparna. Dieseldrivna B4 och bensinarna B5, B5 AWD och B6 AWD behåller däremot automatlådan. Största nyheten för laddhybriderna Recharge T6 AWD och Recharge T8 AWD är förstås de trimmade motorerna och det större batteriet, men detta har de alltså redan fått. Fjädringsutrustningen i laddhybriderna kallas "Dynamiskt chassi" men är av samma kalibrering som tidigare. Sportchassit finns kvar som tillbehör till icke-laddhybrider.

Den elektriska värmaren som ersätter bränslevärmaren är redan införd på V60 och fanns på testbilen. Så också på XC60 och XC90 egentligen, men där har man på grund av halvledarbrist tvingats återinföra bränslevärmaren.

MERCEDES ÄR BILLIGAST ÄVEN FÖR TJÄNSTEBILISTEN

Det skiljer hela 500 kronor mellan månadskostnaden för en Volvo V60 Recharge T8 och Mercedes C 300 e om man är ute efter tjänstebil. Något över det finner vi jokern BMW 330e och allra dyrast blir Audi Q4 e-tron quattro.

Dock är det värt att tänka på att förbrukningen är baserad på WLTP-siffror där en viss andel elkörning är inräknad men som siffrorna presenteras är det svårt att räkna med det i drivmedelskostnaden. För en perfekt jämförelse med elbilen Q4 e-tron och laddhybriderna får du göra en egen uträkning utifrån din förväntade användning.

Både Volvon och Audin finns i billigare varianter. Volvon i form av den svagare laddhybriden Recharge T6 AWD och för e-tron finns ett antal olika val att göra utifrån effekt och drivhjul. Den finns både som fyr- och bakhjulsdriven.

SÄNKT BONUS – tusenlappar i fara

Under sommaren, när maj slår över till juni, sker en förändring av Bonus-malus. Det innebär att maximal bonus för laddhybrider blir 20 000 kronor istället för 45 000. Lägsta utbetalningen blir 5 000 mot tidigare 10 000.

Volvoköparen får idag 33 923 kronor men efter den sista maj skickar staten bara 14 300. Det är räknat på dagens testbil som släpper ut 19 gram koldioxid per kilometer. För Mercedes gäller 15 gram och då landar det på 15 500 svenska riksdaler istället för 36 255.

Det är många tusen kronor. Ska man beställa en ny bil idag är det därmed smart att ha bra koll på när den står redo att hämtas. Registreras bilen den 1 juni eller senare får man det lägre beloppet och med dagens situation i världen har många tillverkare långa leveranstider.

MERCEDES. Denna varning dyker upp när man sätter sig i nya C-klass och den känns närmast löjeväckande nu när Mercedes tagit bort nästan alla fysiska reglage. Av de som finns kvar är de allra flesta pekytor och dessa går knappt att använda utan att ta blicken från vägen. Nej, tacka vet vi förra generationen MBUX med både pekplatta, dubbla volymvred (på ratten och mittkonsolen) och en drös andra gedigna fysiska snabbvalsknappar.

"Två helt värdelösa bilar, eller?"

Alrik Söderlind

Kan man inte ladda hemma eller på jobbet är de här i princip värdelösa bilar. Och kan man ladda hemma skulle jag föreslå en elbil …

Men, jag hör hur vissa tycker att jag är en idiot. Så vi tar det lite mer nyanserat. Att betala för en laddhybrid utan att kunna ladda på daglig basis är långt ifrån optimalt, det tror jag att de flesta håller med om. Men jag skulle faktiskt hellre slå till på en Volvo V60 T6 laddhybrid som går på 499 000 kronor än en V60 B6 Bensin AWD (med 40 hk lägre totaleffekt) för 516 000 kronor – även om jag inte kunde ladda … Och även trots att Volvos elfyrhjulsdrift inte är lika bra som deras konventionella fyrhjulsdrift.

Jag vet av egen erfarenhet att 8–10 mil räcker väldigt långt i vardagen, för mig förmodligen 98 procent av alla resor. Och visst, på de där två procenten av resorna skulle det givetvis vara skönt att slippa fundera på laddning och laddköer …

Så, när laddhybrider är så här bra har de ett berättigande och kan göra ett fantastiskt bra jobb. Kör du ofta långt längs vägar där det är dåligt med laddning är de perfekta.

Men eftersom det kanske bara är två procent av mina resor som är längre än 30 mil – vilket de flesta nya elbilar klarar – skulle jag tveklöst ta omaket med laddning för att slippa lyssna på en bensinare och betala oljeservice – och få en bättre körupplevelse.

I den här duellen då? Mercedes är mycket bekvämare, går längre på el och har en modernare interiör. Visst, Volvo är med gedigen och har 4WD, men det räcker inte.

Under golvet i Volvon finns det plats för laddsladdar men det krävs ett rejält pusslande för att få dit dem. Där ligger den mindre använda av bilens två kablar perfekt. Den andra stuvas i nätfacket till vänster. Volvos klassiska bärkassehållare (överst) är bra.

Mercedes har höjt bagagegolvet för att få rum med det stora batteriet. Det har gjort att volymen sjunkit rejält. Med sätena uppe tar den 360 VDA-liter. Det är hela 130 liter mindre än icke laddbara C-klass och endast fem liter mer än vad man får in i Mercedes minsta bil, A-klass (ej laddhybrid). Höjningen innebär också att det inte finns någon plats under golvet och C 300 e saknar ordentliga fack längst bak. Därmed finns det inget bra ställe att förvara laddsladdarna. Notera även skillnaden i höjd under insynsskyddet mellan de två bilarna.

MERCEDES har, som tur är, övergett laddluckan i kofångaren. Nu finner vi den på vänster bakskärm. Som ni ser erbjuds DCC-snabbladdningskontakt (de två extra piggarna längst ner) men det kostar 5 750 kronor. Växelströmsladdning görs med tre faser och en effekt på upp till 11 kW.

VOLVO: På vänsterskärmen intet nytt. V60 har fortfarande endast 3,6 kW AC-laddning och ingen DC-laddning. Det är att betrakta som minimum för en laddhybrid idag, speciellt i denna prisklass.

MERCEDES: Dynan är aningen kort och lågt placerad men lutningen gör lårstödet okej. Ryggen är relativt upprätt och har ett påtagligt svankstöd. Betyg: 3

VOLVO: Sittdynan är aningen lägre placerad i V60 men också lite längre. Hjulhusen är mindre närvarande än i Mercedes vilket är bra då man är tre. Betyg: 3



MERCEDES FALLER PÅ FELPRIORITERINGAR

Båda två har elräckvidder som lägger dem stadigt i toppen bland alla laddhybrider. Mercedes är, som nämnts tidigare, allra högst upp. För er där lång räckvidd är huvudsaken är det bara att ringa Mercedeshandlaren.

Är du en av de som inte har laddning hemma men som måste välja en laddbar bil och inte kan ha elbil? Då kan du nog förvånas över hur bra C-klass passar för dig. Det räcker med en storhandling med laddning på en närliggande AC-laddstolpe för att få över fyra mils räckvidd. Om nu laddstolpen är stark nog. En viss känd matvaruhandelskedja bjuder till och med på gratis snabbladdnig utanför vissa butiker. Vips har man runt tio mil med elkörning framför sig. Även om skribenten är av den starka åsikten att laddhybrider verkligen ska undvika att ta snabbladdningsplatser från elbilsägarna.

Utöver det håller Mercedes en komfortnivå som Volvo inte klarar av. Det räcker dock inte till någon testseger.

Volvos mellanklasskombi var en fin produkt redan när den lanserades för runt fyra år sedan och har sedan dess blivit bättre och bättre. Laddhybriddrivlinan är nu närmast fulländad och den blir ännu bättre (om man gillar enpedalskörning) i och med modellår 2023. Vilket är den årsmodell som går att beställa idag.

Det här såg vi inte komma för något år sedan, att V60 skulle uppfattas som lyxigare än C-klass. Delarna sitter ihop lite bättre och det känns som det lagts mer tid på att finjustera alla komponenter. Tidigare har förhållandet varit det motsatt men Mercedes har skiftat fokus och tappat på den punkten. Finns det en risk att Mercedes förlorar trogna kunder? Det är inte alls omöjligt.

Volvos testseger är en tydlig sådan och det är den värd. Det totala paketet är bättre och då kunde vi enbart få tag i den dyrare T8:an som förstås tappar en del poäng i ekonomironden. Med en billigare T6:a hade svensken fått ytterligare marginal till C-klass och totalbetyget hade nog varit högre utan det dynamiska chassit. Varför finns inget mjukare alternativ? Körglädjen ogillar vi dock inte.

V60 är mer genomarbetad men ligger trots den stora uppdateringen en bit bakom C-klass gällande laddhybridegenskaperna. Det kanske den inte gjort om även ingenjörerna hos Volvo valt att offra bagaget för ett större batteri?

VILKEN SKULLE JAG VÄLJA OCH VARFÖR?

ELIAS MEDELBERG, reporter

Först kändes valet givet. Tio mil på el är toppen. Men efter att ha kört C 300 e och den där avsaknaden av tyskperfektion visade sig blev det en helomvändning. Åtta mil på el är bra nog och Volvon känns mer premium.

Ja, Volvo som så länge slagits för att ta sig in i premiumsegmentet och som fram till bilarna byggda på SPA-plattformen kom hade svårt att verkligen etablera sig där har nu tagit ett klart steg förbi självaste Mercedes. Även om det snarare är tyskarna som snubblat. Men ändå.

Efter den 30 mil långa testslingan blev det dock en plötslig tvist, igen. De stora och tydliga men i det totala sammanhanget ganska minimala felen hos Mercedes slätas över av riktigt bra komfort. Och de där två milen visade sig vara tillräckliga för att nå familjens landställe en bit utanför Enköping utan hjälp av bensinmotorn. Dessutom fick jag vid flera tillfällen nytta av den snabba AC-laddningen. Hur kan man få beslutsångest mellan två bilar man för tillfället inte har ekonomi för att köpa? Jag hade inte ens tagit någon av dem om det kommit till kritan. Jag hade valt en elbil.

MIKAEL JOHNSSON, testchef

Här har vi utan tvekan de två bästa laddhybriderna i klassen just nu om man gillar att kunna köra på el – och det är väl precis det som är vitsen? Mercan är spännande och jag tycker den är snygg att titta på. Rekordlångt på el går den också. Bekväm.

Men som man har slarvat bort användarvänligheten i ivern att skapa en hipp förarmiljö! Jag skulle bli tokig på rattknapparna. Så icke i Volvo som nu fått en hejdundrande laddhybriddrivlina till sina i övrigt redan goda egenskaper. Vilken komplett bil! Jag kan acceptera den fasta fjädringen. En V60 tack!