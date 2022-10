TEST: Kia Niro – el eller laddhybrid?

Premium Kia Niro är en braksuccé och nu kommer en ny generation. Vad har förbättrats? Hur mycket bättre är den? Framför allt: Är det elversionen eller laddhybriden man ska satsa på?

• Kia Niro EV – el 204 hk, grundpris 530 500 SEK*

• Kia Niro Plug-In Hybrid – bensin 105 hk, el 85 hk, grundpris 418 900 SEK*

* Priser gäller oktober 2022

Den går som endabil, den går som andrabil, den går som taxi, den går … ja, en Kia Niro kan man ha till det mesta. Därför är det inte så konstigt att den kompakta lilla suven har sålt som smör i Sverige. Och gör fortfarande.

Att Niro under våren var i slutet av sin livscykel syntes inte alls i statistiken utan den låg alltid på topp fem-placeringar. Så en liten dipp vid generationsväxlingen under juli–augusti och sedan: Pang! Etta bland samtliga registrerade bilar i september.

En styrka hos Niro är de många drivlinetyperna som erbjuds: el, laddhybrid och hybrid. Hittills i år har fördelningen mellan dessa varit: 73/21/6 procent. Kia e-Niro var en efterlängtad elbil när den (tillsammans med Hyundai Kona) dök upp som en elbil med en WLTP-räckvidd på över 45 mil till rimliga pengar.

Nya Niro tar nu sömlöst över stafettpinnen, återigen med nämnda motoralternativ. Staten ger dig högst bonus, 70 000 kronor, om du satsar på Niro EV som elversionen heter numera. Men så kostar den också "inflationskorrigerade" 530 500 kronor idag.

Är det då inte bättre att slå till på Niro Plug-In Hybrid för betydligt mer lättsmälta 418 900 kronor? Som dessutom har fått en jämförelsevis större injektion i form av ett tydligt förstorat batteri.

Visst kan man ha personliga skäl till att välja elbilen före laddhybriden eller tvärtom. Men för alla er som tvekar bjuder vi här på en detaljerad familjefejd. Bilarna skiljer sig åt på fler sätt än man kan tro, vi blev överraskade många gånger. Tvillingar! Upp till kamp!

Det lättaste sättet att se om en Niro är helt eldriven är laddluckan i mitten av nosen.

KIA NIRO EV

Storsäljaren är inte tillbaka. Istället har den bara fått sig en rejäl uppdatering och kommer mest troligt fortsätta precis som innan och leta sig in i mängder av svenska familjers garage. Är den fortfarande ett lika smart köp som tidigare? Och hur står den sig mot laddhybridsvarianten av sig själv?

TEKNIKEN Vad har hänt under den ordentligt ompysslade karossen? Inte speciellt mycket. Batterikapaciteten är mer eller mindre densamma på 64,8 kWh. Tidigare var det 64 kWh som gällde då Kia inte ville dela med sig av någon exaktare siffra än så. Enligt den tekniska specifikationen är vikten på batteriet 14 kilo lägre och spänningen 2 volt högre, så något mer än ingenting har hänt med batteripaketet.

Den maximala snabbladdningseffekten ligger kring 72 kW. Vilket visar sig vara en av de större nackdelarna med bilen även om det är bättre än tidigare, mer om det längre fram i tidningen. Vid hemmaladdning kan den ta helt respektabla 11 kW och räckvidden ska enligt WLTP vara ett fåtal kilometer bättre.

Motoreffekten är fortsatt 204 hästkrafter medan vridmomentet har sjunkit med hela 140 Nm, från 395 till 255. Men med en anpassad utväxling ska prestandan vara likvärdig. Accelerationstiden från 0 till 100 km/h tar nu som då 7,8 sekunder och toppfarten är än idag 167 km/h.

"Den nya designen och de tekniska förändringarna blåser dock lite liv i en annars något uttryckslös bekantskap"

ATT KÖRA Förlusten av vridmoment påverkar inte körupplevelsen nämnvärt. Vid accelerationsmätningen stack den inte iväg från noll lika piggt som tidigare men till vardags är det inte märkbart. Och det kommer absolut inte att vara något som den typiska Niro-kunden reagerar på.

Tvärtom har Kia valt att gå ner i vridmoment för att göra den trevligare att köra genom att minimera drivkrafter i ratten och för att motverka greppförluster vid gaspådrag vid halt underlag. Det har de också lyckats med.

Niron har i och med det blivit något tristare vid inspirerad körning. Uppe i fart uppfattas den ungefär som tidigare. Den är hyfsat kvick, 204 hästar är inte dåligt, men när det börjar svänga understyr och kränger Niron. Den har dock något bättre grepp än laddhybriden.

Viktigare är att Kian beter sig bra till vardags. Styrningens precision är tillräcklig och tyngden är inget som stör, men vägkänslan är inte toppen och utväxlingen är inte särskilt snabb. Därmed är det tydligt att bilen inte är jätterolig att ratta.

I baksätet finns ett schukouttag på 250 volt och 16 ampere.

Även resten av bilen är mer inriktad på pendling till jobbet än körning på Nürburgring. Likt i EV6 kan man ställa återvinningen vid gasuppsläpp i fem olika nivår där det sista kallas i-Pedal och innebär fullständig enpedalskörning. Utöver det finns ett autoläge som går att ställa i fyra steg. Allt det styrs via paddlar bakom ratten.

En klar förbättring från föregångaren är att alla de olika nivåerna av återvinning inte längre påverkar gasresponsen negativt. Vi tycker dock fortfarande att den är aningen för hetsig och körningen blir inte riktigt så smidig som man kan önska av en elbil.

ATT ÅKA Passagerarna kan njuta av en trevlig fjädring som tar emot de flesta ojämnheterna bra och som trots storleken inte bjuder på speciellt mycket vick och nick förrän vid högre farter då större sänkor börjar bli ett problem.

Den interiöra ljudnivån är rimligt låg och uppfattas som bättre än innan det stora ansiktslyftet. Dessutom drivs bilen förstås på el så vid hårda accelerationer slipper man lyssna på en förbränningsmotors ylande.

Fram som bak sitter man rätt så bra men i båda fallen tar laddhybriden hem vinsten. I ena fallet tack vare utrustningsnivån som bjuder på lyxigare framstolar och när det gäller baksätet tar batteriet plats som hade varit bra för medåkande att få.

Med det dubbla lastgolvet i sitt lägsta läge blir bagagegolvet inte direkt plant.

FÖRNUFT Den främsta anledningen att välja en Niro EV är just att den är ett av de vettigaste bilval man kan göra. Utrymmena är bra och EV:n kommer med både frunk och dubbelt lastgolv. Dock saknas genomlastningslucka och enbart 60/40-fällning erbjuds.

Dragvikten är på endast 750 kilo. Inte särskilt mycket alltså men det är trots allt mer än det dubbla från tidigare (300 kg) och tio gånger bättre än Volkswagen ID.3:s 75 kg. Så mycket kan Niron ta på taket, en plats där ID.3-ägaren inte ens får placera en fruktkorg.

Ekonomikalkylen visar på en rimlig milkostnad utan överraskningar. Däremot kan läget i världen förstås ge ett par oväntade prisändringar.

BILENS SJÄL Kia förnyade nyligen sin logga för att passa in bättre med deras mål om att bli en ikon för innovation och förändring. Kia EV6 med sin 800-volts teknik passar bra in där. Nya Niro EV gör det inte lika tydligt. Den behåller däremot ungefär samma plats i bilvärlden som tidigare. Ett smart val där pråliga detaljer får lämna plats åt det förnuftiga.

Den nya designen och de tekniska förändringarna blåser dock lite liv i en annars något uttryckslös bekantskap. Den levererar fortfarande vad som förväntas av den, men sedan e-Niros lansering har flertalet svåra motståndare kommit in på elbilsmarknaden.

Elias Medelberg

När du om tjugo år letar nytt baksätes-ryggstöd på skroten till din Niro så se upp. Det till EV är ett par centimeter lägre än de andras för att kompensera för olika golvhöjd!

KIA NIRO PLUG-IN HYBRID

Kia Niro av föregående generation var erkänt bra på mycket. Men något särskilt sexigt utseende hade den knappast. Det snarare riktigt lös präktighet om bilen.

Nykomlingen har Kias "Tiger Face" säger man själva och, tiger eller inte, nog tusan ser den betydligt häftigare ut? Åtminstone i detaljerna, de förnuftiga proportionerna är förvisso kvar.

TEKNIKEN Nya Niro är inte en nykonstruktion från ett vitt papper utan en vidareutveckling som använder Kias K-plattform i tredje generationen.

Nya Niro har växt och blivit längre och bredare, men tack vare starkare stål har råkarossen ändå blivit 20,3 kilo lättare. Ytterligare 2,3 kilo sparas på ett finurligt sätt. Man har kastat ut den mekaniska bakväxeln i växellådan och låter istället hybridsystemets elmotor arbeta åt motsatt håll.

Laddhybridens batteri har ökat ett knippe kilowattimmar till 11,1, vilket ger en WLTP-räckvidd på upp till 65 kilometer. Något vi ska testa. Värmepumpen från elversionen får tyvärr inte laddhybriden dra nytta av. Här tjänstgör istället en mer slösande elvärmare när man kör på el vintertid.

MacPhersonben fram och multilänkaxel bak gäller fortfarande, men man ska ha filat på precisionen i styrningen säger Kia. Ett jobb vi dock inte ska komma att baxna av direkt.

"Kia har monterat mer isolering och ljuddämpande material och det går inte våra öron förbi"

ATT KÖRA Vi börjar i stadstrafik och visst är också nya Niro Plug-In Hybrid en smidig vardagsbil. Styrningen är lagom lätt och sikten bra.

Med ström i batteriet kör man gärna på el och vi börjar i läge EV. Här kan man variera hur mycket energiåtervinning man vill ha med hjälp av paddlarna på ratten – smidigt. Men vid gasuppsläpp känner man en viss eftersläpning som med stark återvinning gör körningen aningen ryckig jämfört med elbilen. Kraften går ju fortfarande genom dubbelkopplingslådan.

I detta läge kan man också råka trampa igång bensinmotorn av misstag – men en bit in i testet hittar vi ett botemedel på det. Med knappen "EV" kan man nämligen inte bara bläddra runt utan också få fram läge "EV+". Då blir bilen mer elbilslik med ett tydligt stopp i pedalen där elmotorn nått sin maxeffekt – finemang. Dock är denna inte alls lika hög som i elbilen, vilken därför känns mycket rappare när båda körs på el.

När elen är "slut" (den når ner till cirka 14–20 procent som sedan hålls) och bilen ständigt växlar mellan bensin- och eldrift sker detta mycket diskret. I en match mot andra hybrider skulle vi kunna kosta på oss ett högre motorbetyg, men mot elbilen vill vi ändå markera den skillnad som finns.

Luring: Håll in EV-knappen för att få läge EV+!

Ute på landsvägen visar sig dock hybriden vara mer avslappnad att köra. Elbilen har visserligen inte alls den överdrivna nervositet i pedalen som förr. Men jämfört med hybriden tvingas man ändå vara noggrann med gasfoten på ett sätt som gör att man fortare slår på den adaptiva farthållaren i elbilen.

Den som gärna gasar på längs en trevlig väg tänker sig kanske att den 141 kilo lättare laddhybriden bör ha en fördel. Inte alls faktiskt. Vi märker dels en tråkigare, mer understyrd chassibalans, som möjligtvis förstärks av mindre greppiga däck. Därtill ger hybriddrivlinan inget eggande motorljud alls utan bara svagare svar på gaspådrag.

ATT ÅKA Kia har monterat mer isolering och ljuddämpande material i nya Niro och våra öron tycker sig ana en trevligare ljudbild än förr. I båda bilarna. Även fjädringen är bra fortfarande med ganska modesta karossrörelser för biltypen.

Men som ni kan läsa i bildtexterna satt vi bättre i laddhybriden. Fram berodde det bara på utrustningsskillnader. Men baksätet är både rymligare och med bekvämare sitthöjd i bilen som inte behöver hysa ett fullt så utrymmeskrävande batteri.

USB-C-kontakter till baksätet sitter på framstolarna.

FÖRNUFT Invändigt har Niro piffats till minst lika mycket som på utsidan och har nu en lika fräsch instrumentpanel som EV6. Vårt estetiska sinne gillar modifieringen – men vid en närmare granskning märker vi att bilen knappast blivit mer lättskött. Snarare har några fysiska knappar försvunnit och vi vet flera mer lättskötta infotainmentsystem.

Men visst är Niro en förnuftig bil och det gäller också Plug-In Hybrid. Visst innehåller den mer komplicerad teknik än elbilen på sikt, men Kia har sju års garanti. Dessutom är milkostnaden vid privatköp knappt högre än för elbilen.

BILENS SJÄL Nya Niro behåller sin praktiska profil samtidigt som den adderar lite fräschör på bekostnad av präktigheten, vilket var välkommet.

Den som väljer laddhybriden får en bil som går att använda precis överallt och gå riktigt snålt på el för den som inte pendlar för långa sträckor. Att den ett antal mil kan dra mindre el än vad elversionen gör är en liten nagel i ögat på elbilisten. Denne tycker väl istället att laddhybridägaren borde släppa sargen och fimpa bensinmotorn helt.

Mikael Johnsson

FÖRBRUKNING OCH RÄCKVIDD

EV går snålast, och kortast

Vi testar här förbrukningen i tre olika scenarion samt vilka respektive räckvidder de ger.

Gällande laddhybriden är räckviddssiffran lite speciell. Beloppen nedan gäller så långt bensinmotorn når med tömt batteri. Till det kommer en elräckvidd – som skulle behöva mätas för de tre olika körprofilerna, det har vi inte gjort. Den blev dock 67,9 km i det blandade tempo som hölls under testförbrukningen. För ekokörningen skulle elräckvidden bli ännu lite längre medan den skulle bli avsevärt mycket kortare på motorvägen.

Så resultaten. Givetvis är elbilen snålast.

Vid ekokörningen kommer vi – med tömt batteri – ner till fina 3,1 l/100 km tack vare hybridtekniken. Det är ändå ingen match för elbilen vars 12,6 kWh/100 km motsvarar cirka 1,4 l/100 km! Så små är förlusterna hos en elmotor. Men så litet är också batteriet i elbilen jämfört med laddhybridens bensintank. Därför kommer Niro Plug-In Hybrid mer än dubbelt så långt som Niro EV om man kör tills de stannar. Motsvarande siffror för motorvägskörning och den blandade testkörningen syns nedan.

Är elbilen alltid bränsleeffektivast? Nej! Faktum är att så länge laddhybriden bara går på el, en fyra–sju mil någonting, så drar den mindre el än elbilen! Se mer i detalj i tabellen på sidan 33.

Mikael Johnsson

SÅ GJORDE VI TESTET

"Vad har den för räckvidd?" Det är fortfarande den vanligaste frågan rörande elbilar. Den är förstås väldigt svår att svara på – eftersom räckvidden beror på förbrukningen som i sin tur varierar ordentligt med hastigheten och påverkas av vädret och bilens inställningar. Därför redovisar vi temperatur samt eventuell nederbörd vid mättillfället. Bilarnas normala körprogram och däcktryck används – inga ekovarianter tillåts. Klimatanläggningen ställer vi in på 21 grader Celsius.

Vi mäter numera hur mycket testbilarna drar vid ekokörning och på motorväg. Med hjälp av batteriets nettokapacitet kan vi sedan berätta hur långt de kommer på en laddning i dessa förhållanden.

Ekosträckan går till största del längs landsvägar med farter kring 70 och 80 km/h, med klar övervikt för den högre av de två hastigheterna. Längs rutten passeras ett och annat mindre samhälle som sänker farten något under kortare perioder. Antalet start och stopp är få. Mätningen påbörjas först efter att testbilarna fått tid på sig att komma upp i driftstemperatur. Motorvägsavsnittet är ytterligare en bit bort och följer en del av E4:an med en hastighetsgräns om 110 km/h.

För att få en räckviddsmätning över "blandad körning" lägger vi också till testförbrukningen och dess motsvarande räckvidd. Denna körning har lägre snittfart. Stora partier rör sig i farterna 30–80 km/h, men även några mil motorväg är med samt förstås många accelerationer och inbromsningar.

ALLT OM LADDNING

Niro EV – bättre men inte bra nog

e-Niro, som Niro EV hette förut, har alltid varit något av en besvikelse vid laddstolpen. Så fort vi fick höra att en ny el-Niro var på väg var det bättre och snabbare laddning vi främst önskade oss.

Tidigare har den maximala DC-laddeffekten legat på 75 kW, ungefär. Kia har aldrig velat ge ut någon exakt siffra men denna gång fick vi en sådan, 72 kW. Laddtestet visar dock på en smärre förbättring. Nu är den högsta siffran man får se på laddstolpen över 80 kW. Vilket tyvärr fortfarande är rätt segt. Cupra Born med batteriet på 58 kWh har en officiell topp på 120 kW. 50 procent bättre alltså. En annan konkurrent är Renault Megane E-tech Electric EV60 som ligger ännu bättre till med 130 kW.

Det är förstås inte enbart toppeffekten som avgör vem som är först att lämna laddstationen men skillnaden är i detta fall alldeles för stor för att Kian ska ha någon chans. Varken den gamla eller nya Niro klarar av att ta igen det med hjälp av en bättre laddkurva, i alla fall inte jämfört med storsäljaren Volkswagen ID.3:s koncernsyskon Cupra Born 58. I testet mot Renault Megane visade sig Cupran sätta hårt mot hårt och resultatet blev likvärdigt för de två.

Kikar vi i tabellen under grafen kan vi snabbt konstatera att än idag är det främst laddningen som kommer att sätta käppar i hjulen för Kiakunder på långresa. Från 10 till 80 procent är Cupra Born 9 minuter snabbare. Det låter kanske inte som särskilt mycket men Born är trots allt över 20 procent bättre. Intressantare är dock att Niro EV verkar prestera bättre sedan det stora ansiktslyftet. Det är värt att ha i åtanke att gamla e-Niros laddtest gjordes när det var 10 grader kallare än när nya Niro EV sattes under luppen, men över 80 kW har vi nog aldrig sett en e-Niro uppnå.

*Resultatet för Cupra Born 58 och gamla Kia e-Niro kommer från tidigare test mot Renault Megane e-tech Electric EV60 (nr 14/2022) respektive MG ZS EV (nr 3/2022).

Nya Niro EV var snabbare från 10 till 50, 80 och 90 procent jämfört med e-Niro. Från 50 till 90 procent var resultatet det omvända. Det beror mycket på, vad som mest troligt var, laddaren som strulade. Vid 81 procent föll Niro EV:s laddeffekt till 3 kW i 3 minuter för att sedan stiga igen.

Kia Niro EV har nu fått så kallad vehicle-to-load. Det innebär att det, via en liten dosa man kopplar in i bilens laddkontakt, är möjligt att leverera upp till 3 kW till valfri enhet. Exempelvis går det att ladda grannens laddhybrid så som vi gjort här.

HUR LÅNGT KOMMER MAN EFTER EN VISS TIDS LADDNING?

Slår vi ihop resultatet från förbrukningsmätningen och laddtestet kan vi få en bra bild av hur väl Niro EV klarar av de längre turerna. En närmare titt på motorvägsförbrukningen visar att Kian sväljer tillräckligt många elektroner vid laddstopen och få nog ute på vägen för att 30 minuter vid en laddstolpe ger cirka 20 mil extra räckvidd.

Det är ingen direkt imponerande prestation men vid enbart motorvägskörning skulle man kunna ta sig upp till 562 kilometer med ett laddstopp på just 30 minuter. Följer vi den mer blandade förbrukningen från testrundan är samma siffra 655 kilometer.

Niro EV är fortfarande en bra bil att ha med sig på långresan. Den äldre Niron lyckades till och med ta en tredjeplats i vårt elbilsrace i nummer 5/2021 och spöade då Volkswagen ID.3 58 kWh, Volvo XC40 P8 Recharge, Renault Zoe och Tesla Model 3 Long Range. Den sistnämnda hamnade dock dåligt till av andra anledningar än bilens förmåga.

Det är inga stora förändringar under huven när det gäller Niro EV kontra den äldre e-Niro. Det syns delvis på att det är så pass jämnt i antalet laddade kWh, batterikapaciteten var då som nu lite över 64 kWh. De få kilowattimmar som skiljer beror mest troligt på förluster vid laddningen. ID.3:an når 90 procent klart snabbast men det är inte en lika stor fördel som man först kan tro. Den har nämligen inte fått i sig lika mycket ström. Vilket är helt naturligt i och med att batterikapaciteten är något lägre på 58 kWh.

LADDHYBRIDEN SNÅLAST! I 6,8 MIL...

Vi laddade båda bilarna fullt och lyckades ta oss 67,9 kilometer innan Niro Plug-In Hybrid hamnade vid sin kritiska gräns runt 20 procents batterireserv med bensinmotorstart som följd. Det är hela 29 kilometer längre än självaste WLTP-normen! Intressant är att laddhybriden har något lägre elförbrukning än elbilen (se tabell), trots att kraften måste gå genom en dubbelkopplingslåda. För samtidigt är motorn mindre och vikten lägre.

Med en titt på energiinnehållet i bensin har vi här räknat ut att den effektiva elbilen skulle gå i mål på 30-milatestrundan med en förbrukning på cirka 1,7 l/100 km kontra laddhybridens 3,8.

Elmanövrerad baklucka ingår från mellanvarianten "Advance" och fanns på vår testade Plug-In Hybrid. Vår test-EV var i grundutförandet "Action".

Plug-In Hybrid (t.h.) är lägre än EV och har en trubbigare nos.

Även med det dubbla bagagegolvet i det lägre läget finns det en hel del plats in under. Ett flertal laddkablar får plats.

Det finns visserligen lite stuvutrymme utmed kanterna under golvet här i laddhybriden också. Men det kan inte mäta sig med elbilens.

Niro EV har plats för mer packning i bagaget. 475 VDA-liter mot 348 i laddhybriden. Dessutom har elbilen en frun på 20 liter. Med fällt baksäte skiljer det dock inte mer än 50 liter. De uppmätta bagagemåtten är dock förhållandevis lika. EV:ns fördel märks tydligast när man ser till att utnyttja det dubbla lastgolvet.

Laddhybriden blir två grader planare vid fällning, men där tar fördelarna slut. Förutom högspänningsbatteriet under golvet har 12V-batteriet också flyttat bak vilket skapar en skrymmande bula till höger! Att lastöglorna sitter i det lösa golvet i stället för i karossen som på EV känns inte alls lika betryggande.

Frunken i nya Niro EV är inte särskilt stor men det går att få ner två par sladdar. Dessutom finns där ett smidigt lastnät för att hålla fast sina värdefulla kablar. PHEV: I Niro Plug-In Hybrid behöver en 1,6-liters direktinsprutad fyrcylindrig bensinmotor, en elmotor och en dubbelkopplingslåsa tillsammans allt utrymme i fronten.

ELBILEN VINNER – MEN INTE MED MYCKET

De två tvillingarna visade sig skilja oväntat mycket under skalet. Plattformen har olika placering av högspänningsbatteriet beroende på om det är en hybrid-Niro, laddhybrid-Niro eller el-Niro. Detta får faktiskt vissa följdverkningar..

När golvet hoppar upp cirka sju centimeter i EV sänker Kia själva sittdynan med fyra för att hjälpa takhöjden. Man gör till och med ett ett par centimeter lägre ryggstöd i EV för att … ja, säg det. Hur som helst mynnar det ut i att Plug-In Hybrid har ett rymligare och bekvämare baksäte. Något att överväga för den med långa tonåringar.

En annat plus med laddhybriden är att den är billigare att privatleasa: 4 550 kronor per månad kontra 5 150 för elbilen. Sant är att bränslet blir dyrare för laddhybriden. Men i vårt exempel, beräknat på 40 procents elkörning, äts bara omkring hälften av denna differens upp av bränslekostnaden. Med reservation för att dessa rör på sig väldigt mycket just nu. Tillkommer gör försäkringen vars premie är 2 000 kronor dyrare för elbilen – åtminstone hos Folksam.

Laddhybridens fördelar vid pumpen kontra laddaren och beträffande räckvidden finns där såklart. Men Niro EV har bra räckvidd och är ingen typisk långfärdsbil. Andelen eldrivna versioner tyder på att detta inte är något större problem för de flesta Nirokunder.

Laddhybriden har fått ökad körbarhet på el (toppfart 160 km/h!) och är nu en tuff motståndare för andra laddhybrider i klassen.

Men hur bra en laddhybrid än är har elbilen ändå en fördel i körsmidighet. Här behöver aldrig några växlar skiftas och gasresponsen är omedelbar. När Niro EV dessutom har större kraftresurser är det ingen tvekan om vilken av de två som är körgladast. Till vardags såväl som på favoritvägen. Du tar väl ut din Niro på favoritvägen?

Eldriften ger tydliga fördelar för dig med mycket bagage: 147 liter mer med fem åkande är inte helt obetydligt.

När vi räknar på privatköp lyckas elbilen lite oväntat inte dra ifrån mer än ynka 67 öre i milkostnad. Men laddhybriden visar sig historiskt ha ett bra andrahandsvärde och med prisdifferensen på 55 000 kronor efter bonus slutar ekonomimatchen med dött lopp. Tiden talar dock för den mindre komplicerade elbilen ju längre du behåller den.

Kia Niro EV vinner denna duell – om än knappt. Det är väl bra att det finns en Niro för alla smaker?

VILKEN SKULLE JAG VÄLJA & VARFÖR?

ELIAS MEDELBERG, reporter

Det är allt som oftast svårt att välja mellan testbilar men vanligtvis beror det på att de involverade ofta har ett antal egenskaper man gärna vill åt. En mix-and-match av testbilarna hade varit bäst. Denna gång är det förstås annorlunda. Eller ja, en laddhybrid med elbilens elräckvidd och elmotor hade väl varit drömmen.

Nu när det inte är möjligt tar jag elbilen. Bekvämligheten att köra laddhybrid trumfar inte över den lägre klimatpåverkan som det innebär att välja helt eldrivet istället. I alla fall inte sett till hur jag lever och kör bil idag. Dessutom är Niro EV:s drivlina trevligare till vardags, främst tack vare fullständig enpedalskörning.