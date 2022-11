Lite väl lugnt?

En maximal laddningseffekt på 90 kW är till och med magert för småbilar och därför alldeles för lite för en bil designad för långresor.

Enligt Xpeng kan P7 laddas med upp till 90 kW vid snabbladdning och upp till 11 kW vid wallboxen. För en tilltänkt lyxbil är det första värdet under all kritik. Än värre är att vi aldrig lyckades komma över 63 kW under testet oavsett när vi laddade!

Att ladda från två till 80 procent tar därför hela 59 minuter, för att ladda fullt behöver man ytterligare 42 minuter. Innan modellen rullas ut på bred front på den europeiska marknaden bör man alltså se över laddningsegenskaperna – vilket med all säkerhet också kommer att ske!