HELT GALEN OCH NORMAL

EV6 GT är bara en lätt föraning om vad som kommer framöver. För det riktigt fina med en elbil är att motorerna är silkeslena, tysta, smidiga och samtidigt kraftulla på ett vis som Rolls-Royces motorkonstruktörer bara kunnat drömma om. Helt enkelt världens bästa lyxbilsmotorer.

Samtidigt kan man med en eller annan knapptryckning öka effekten, rappa upp hela bilens respons, förstöra den fina fjädringskomforten och om man så vill, som i Kias fall, skapa en helt vansinnig sportbil som spinner på bakhjulen.Eller så styr man motorerna individuellt på varje hjul för att få en bil som styr in bättre än någon sportbil och håller sladdarna på exakt den driftvinkel man vill ha.

You name it!